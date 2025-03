Zápasy proti elitním hráčům si užívám, jásal Menšík po skalpu Drapera

ATP MIAMI - Miluje souboje proti těm nejlepším z nejlepších. Přesvědčit se o tom mohl i další soupeř Jakuba Menšíka (19) Brit Jack Draper (23). Šampion z Indian Wells na mladého Čecha ve druhém kole turnaje v Miami nestačil a padl ve dvou setech 6:7, 6:7. A co je ještě zajímavější, Menšík svou bilanci proti hráčům z TOP 10 překlopil do kladných hodnot, když vyhrál šest zápasů, v pěti odešel poražen.

Plný sebevědomý nastoupil do utkání proti Jakubu Menšíkovi hvězdný Jack Draper. Nebylo divu, coby čerstvý šampion z Indian Wells na to měl plné právo. "I když nemám svůj den, pořád je úroveň mé hry velmi vysoká," říkal například po svém finálovém triumfu nad Holgerem Runem.

Tentokrát však narazil na soupeře, který ho minimálně ve druhém setu přehrával. V průběhu zápasu si Menšík vypracoval devět brejkbolových příležitostí, jeho soupeř pouhé dvě. Prostějovský rodák svého soka zasypal 21 esy, Draper kontroloval jen 12.

Menšík dominoval i na vítězné údery (37:24) či nevynucené chyby (21:24). Ale především jeho vítězství nad sedmým hráčem světa bylo šestou výhrou nad členem elitní desítky. Kladnou bilanci s TOP 10 mají z aktivních hráčů již jen Novak Djokovič, Jannik Sinner a Carlos Alcaraz.

"Moc hezky se to poslouchá a já věřím, že tohle skóre budu ještě vylepšovat. Na kurtu si to opravdu užívám a o to více, když můžu čelit těm nejlepším hráčům na světě. Jack hrál poslední týdny skvěle. Je jasné, že první zápasy na turnaji jsou vždycky obtížné a já jsem na to trošku sázel, věděl jsem, že je to moje šance," odhalil své plány vítěz.

Že bylo klíčovým prvkem utkání podání, potvrzují i další slova devatenáctiletého tenisty. "Servis byl dnes jedním z nejdůležitějších prvků, byl klíčem k vítězství. Ve druhém setu jsem měl hodně šancí nějaký proměnit. Takže když set došel do tie-breaku, bylo to pro mě složité, byl jsem si vědom svých předcházejících šancí," připomněl Menšík osm neproměněných brejkbolových příležitostí.

Poněkud netradičně vstoupili do utkání i fanoušci, z nichž většina čekala na zápas brazilského mladíka Joaa Fonsecy. Ti, když se dověděli, že utkání jejich hvězdy bylo přeloženo na jiný kurt, začali za hlasitého bučení opouštět dvorec.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"S fanoušky to dnes nebylo úplně jednoduché. Ale snažil jsem se udržet koncentraci, protože nikdy nevíte, co se může stát. Může začít pršet, nebo se stanou jiné věci. Jsem moc rád, že se mi podařilo udržet koncentraci až do konce," říkal spokojený tenista.

Menšíka čeká v boji o osmifinále ruský tenista Roman Safiulin, pokud ho zvládne a jeho krajan Tomáš Macháč uspěje v duelu s Američanem Opelkou, mohlo by dojít na ryze český osmifinálový duel.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami

