Zaslouženě? Nosková přezimuje na českém tenisovém trůnu a může si ho dlouho udržet

DNES, 16:09
Linda Nosková (20) na probíhajícím turnaji v Tokiu získala jistotu, že přezimuje na pozici naší jedničky v pořadí WTA. V japonské metropoli ji mohla sesadit jen Karolína Muchová, ovšem boj o český trůn na konci sezony neměla úplně ve svých rukou a rozhodnuto bylo velmi rychle.
Linda Nosková přezimuje na českém tenisovém trůnu (© ČTK / Kamaryt Michal)

Nosková letos střídala špatná období s těmi naopak povedenými. Po mizerném australském létu přišla parádní jízda v rámci únorové tour na Blízkém východě. Pak sice dlouho nevyhrála dva zápasy po sobě, nicméně na trávě se zase zvedla a hrála mimo jiné osmifinále Wimbledonu.

Po prohraném finále s krajankou Marií Bouzkovou na Livesport Prague Open zaznamenala další krátkou krizi, ovšem nedávno v Pekingu hrála své největší finále v kariéře a poté debutovala v TOP 20 žebříčku a také na postu české jedničky.

Na českém trůnu nakonec přezimuje. A musíme říct, že zaslouženě. Ačkoli měla v letošní sezoně výkonnostní i výsledkové výkyvy a nezískala na rozdíl od Markéty Vondroušové a Bouzkové titul, netrpěla jako většina krajanek na zranění a dokázala zaznamenat dvě finálové účasti.

Právě díky výborné kondici mohla startovat prakticky na všech turnajích, které si naplánovala. Musíme doufat, že se jí zdravotní problémy budou vyhýbat i v budoucnu, protože patří k největším českým nadějím na hlavním ženském okruhu napříč všemi věkovými kategoriemi.

 

Na trůnu by se mohla dlouho udržet

Nosková se samozřejmě na post české jedničky vyšplhala hlavně vlastní zásluhou. K tomu, že se na něm udrží minimálně do začátku nadcházející sezony, jí pomohlo i vystoupení na probíhajícím turnaji v Tokiu.

Oficiálně má Nosková v tuto chvíli na kontě 2 376 bodů. Muchová tak v Tokiu potřebovala triumfovat (dostala by se na 2 388 bodů) a zároveň by Nosková musela vypadnout hned po prvním zápase. Vsetínské rodačce tak stačila k uhájení českého trůnu jen jedna výhra.

Je dost pravděpodobné, že se bude Nosková na postu české jedničky vyhřívat několik měsíců. Letošní australské léto se jí totiž vůbec nepovedlo a první výraznější obhajoba přijde až na začátku února. Navíc bude hrát v sobotu semifinále v Tokiu a může svůj aktuálně zhruba 500bodový náskok na Muchovou v živém žebříčku ještě navýšit.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
24.10.2025 16:45
Jedna dobrá zpráva od Báry K., po 4 týdnech začala zase s ťukáním do mičudy
PTP
24.10.2025 16:36
To si piš Lojzo, že zaslouženě!
Kandinsky1
24.10.2025 16:40
Těžko hledám scénář, ve kterém by to bylo nezasloužené.
Serpens
24.10.2025 16:47
Například vyhraný turnaj WTA.
frenkie57
24.10.2025 16:23
Také myslím, alespoň na chvíli.
muster
24.10.2025 16:20
po Austrálii Top10
