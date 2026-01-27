Zdrcený Musetti po duelu s Djokovičem: Hrozně to bolí, je to strašně těžké
Měl to být velký den pro Musettiho. Jeden z nejlepších v kariéře. Během chvíle se však výborně rozehraný zápas s favorizovaným Djokovičem proměnil v jednu z nejbolestivějších porážek Itala. Při skóre 6:4, 6:3, 1:3 ze svého pohledu už nemohl pokračovat a musel nejúspěšnějšímu hráči všech dob i Australian Open vzdát.
"Upřímně teď nemám slov. Nedokážu popsat své momentální pocity ani to, jak strašně je pro mě tohle zranění těžké. Nikdy jsem si nepředstavoval, že budu mít takový náskok v zápase a budu muset skrečovat. Samozřejmě to hrozně bolí," řekl Musetti.
Podle svých slov se zranil už po vyhrané úvodní sadě. "Začal jsem to cítit na začátku druhého setu. Věděl jsem, že je něco špatně s pravou nohou. Ale pokračoval jsem, protože jsem hrál vážně dobře a pomáhal si servisem. Jenže problém přetrvával a bolest se stupňovala. Jsem si téměř jistý, že je to trhlina ve svalu," vysvětloval.
Ke skreči se uchýlil až ve chvíli, kdy věděl, že se nedá se zraněním dál hrát. "Snažil jsem se na tu bolest nemyslet. Prostě jsem zkusil na kurtu vydržet. Ale poté, co jsem si na tři minuty sedl a nehýbal se, tak se bolest okamžitě zvýšila. Sami jste viděli, že jsem pak nemohl hrát. Bohužel už pro mě neexistovala žádná šance. Nešlo to zatejpovat nebo s tím cokoli udělat, abych mohl hrát dál."
Djokovič sám přiznal, že Musetti si vítězství v tomto zápase zasloužil. Ital měl nakročeno ke svému prvnímu kariérnímu skalpu TOP 5 na grandslamech, ale místo toho si svou úspěšnost v takových duelech zhoršil na 0:8 a ve vzájemné bilanci se srbským rekordmanem prohrává 1:10.
Djokovič: Rozhodně měl vyhrát, já už byl na cestě domů
Komentáře