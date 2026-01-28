Djokovič: Je mi to líto. Rozhodně měl vyhrát, já už byl na cestě domů

DNES, 13:00
Rozhovory 26
Novak Djokovič (38) byl ve čtvrtfinále Australian Open jednou nohou venku z turnaje. Na srbského rekordmana se však usmálo štěstí, když mu při vedení 2:0 na sety skrečoval zraněný Lorenzo Musetti (23). Srbský rekordman přiznal, že z vítězství se rozhodně měl radovat jeho soupeř.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Musetti Lorenzo
Novak Djokovič během utkání s Lorenzem Musettim (© IZHAR KHAN / AFP)

Djokovič nastupoval ke čtvrtfinále s Musettim jako favorit. S Italem má takřka bezchybnou vzájemnou bilanci a s 10 triumfy je nejúspěšnějším hráčem v historii Australian Open. Po skvělém začátku však kupil nevynucené chyby a soupeř ho začal přehrávat a dostal zápas pod kontrolu.

Srbský rekordman čelil manku 0:2 na sety a s jeho nadějemi to nevypadalo vůbec dobře. Itala však už ve druhé sadě trápilo zranění pravé nohy a nakonec musel za stavu 6:4, 6:3, 1:3 ze svého pohledu skrečovat.

"Je mi to velmi líto. Nevím, co dalšího říct. Dnes byl daleko lepší a já už byl na cestě domů. Takové věci se ve sportu prostě stávají. Také se mi to párkrát stalo. Ale hrát ve čtvrtfinále grandslamu, vést 2:0 a mít kontrolu nad zápasem... To je opravdu smůla. Doufám, že se Lorenzo dá brzy do pořádku. Tenhle zápas měl rozhodně vyhrát," uvedl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Djokovič.

Rodák z Bělehradu měl sám zdravotní problém. V průběhu utkání totiž bojoval s puchýři. Odmítl však, že by ho Musetti přehrával kvůli tomu. "V úvodních dvou gamech jsem trefil asi čtyři vítězné údery a neudělal jsem žádnou nevynucenou chybu. Pak ve zbytku zápasu jsem měl další čtyři winnery a pravděpodobně 40 chyb. Takové jsou zápasy s Lorenzem. Nutí vás hrát víc úderů, a když si myslíte, že je výměna u konce, tak není."

Djokovič sám přiznal, že postoupil se štěstím. "Snažil jsem se hrát svůj nejlepší tenis. Sice mám puchýře, ale není to nic vážného. Prostě jsem v úvodních dvou setech necítil míč, což je způsobeno i kvalitou a pestrou hrou soupeře. Mám obrovské štěstí, že jsem dnes postoupil," řekl majitel 24 grandslamových trofejí, který měl v osmifinále po odstoupení Jakuba Menšíka volno.

Ačkoli je v semifinále probíhajícího turnaje po obrovském štěstí a nešťastné skreči Musettiho, pořád věří, že může v neděli získat titul. "Je jasné, že dneska jsem nehrál tak dobře jako v předchozím průběhu turnaje. Vím, že když moje tělo vydrží, vždycky budu mít šanci. Ale je jasné, že musím svou úroveň zvýšit. Jsem odhodlaný nechat tady maximum. Mám hodně sebevědomí i velkou motivaci."

Další velmi náročná výzva, možná ta vůbec nejtěžší v současnosti, čeká Djokoviče v semifinále. V něm totiž vyzve Jannika Sinnera, na kterého se mu v poslední době vůbec nedaří najít recept. S Italem prohrál už pětkrát v řadě a ve vzájemné bilanci ztrácí 4:6. Navíc na něj před dvěma roky nestačil právě v semifinále Australian Open.

Djokovič postoupil po skreči Musettiho

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

26
Přidat komentář
PTP
28.01.2026 13:37
Roztrhnutý, zabudnutý deň
A na rozlúčku poviem len
Že mi je ľúto, za tvojou láskou
Za bozkom v bráne aj za prechádzkou
Že mi je ľúto, za tvojim smiechom
Za nežnou rukou zrýchleným dychom.

Tak jej napíš odkaz, že ti je ľúto
Tak jej zakrič, že si zostal tu sám.
Reagovat
Sincaraz
28.01.2026 13:39
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.01.2026 14:33
Reagovat
ipko
28.01.2026 13:33
Sinner by ho mohol zosmiešniť až tak, že Novak sa rozhodne na druhý deň ukončiť kariéru
Reagovat
JLi
28.01.2026 13:57
Zesměšňuješ akorát sám sebe.
Reagovat
Sincaraz
28.01.2026 14:29
V kľude, Novak sa ešte do zápasu so Sinnerom skonsoliduje. Veľmi mu prajem výhru, aj keď v ňu vôbec neverím.
Reagovat
JLi
28.01.2026 14:37
smile
Reagovat
paddy
28.01.2026 13:29
ještě dvě skreče a titul v kapse smile
Reagovat
Walda58
28.01.2026 14:18
Reagovat
Krisboy
28.01.2026 13:27
Tak on nestačil na Musettiho, ale má hodně sebevědomí a cítí šanci na titul, když ho čeká SinCaraz?
Reagovat
Marduch
28.01.2026 13:54
sebenaplňující proroctví :D
Reagovat
Walda58
28.01.2026 14:20
tak už to je. Jinak by do zápasu nenastupoval. Je to zkrátka drzoun drzá, pomýšlet na titul.
Reagovat
jackiec
28.01.2026 15:24
Jak nestačil? Však ho dohnal ke skreči mladého zajíce
Reagovat
PTP
28.01.2026 13:24
A opět můj oblíbený Ladislav Klíma:
"Nejen že vyšší povstává myslitelně vždy jen z nižšího, ale, ve smyslu polarity a hlavně ludibriozity světa, povstává ze svého opaku, den z noci, slabost ze síly, ohyzdnost z krásy, štěstí z neštěstí. Vítězství se sestává jen z bití."
Reagovat
Krisboy
28.01.2026 13:27
To je ten ožrala?
Reagovat
Mantra
28.01.2026 14:30
Láďa byl vizionář
Reagovat
Krisboy
28.01.2026 14:43
To se nevylučuje s ožralou.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.01.2026 14:51
podle tvého hudebního vkusu bych i věřil, že ho znáš, ale že nebudeš mezi fanoušky tenisu osamocený, mě teda trochu překvapuje. Často, když jsem Klímu zmínil, tak si lidi vybavili jen Josefa...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.01.2026 14:45
rok chlastal litr rumu denně, pak ho to přestalo naplňovat, tak s tím ze dne na den skončil. No řekni, kdo to dokáže?
Reagovat
paddy
28.01.2026 14:54
Borg také skončil ze dne na den, na vrcholu smile
Reagovat
Patt
28.01.2026 15:16
Nevím, jak by Djokovič mohl porazit Sinnera. Djokovič hlavně nebude stíhat rychlostně. Už nestíhal s Musettim, natož se Sinnerem. Snad jedině skrečí
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.01.2026 14:42
nejen tvůj oblíbený , i když tohle období mám dávno za sebou. Nemesis, kníže, Svět jako vědomí a nic...
Známí se mu postarali o bustu na Zbraslavi.
Reagovat
chlebavevaju
28.01.2026 13:17
Scénář je jasný, v semifinále si Sinner při jednom nepovedeném úderu natáhne sval a bude muset skrečovat. Ve finále pak Alcaraz uklouzne na kaluži vlastního potu a to by v tom byl čert, aby to celé nakonec nevyhrál Djoković.
Reagovat
enfee
28.01.2026 13:42
Reagovat
Walda58
28.01.2026 14:21
Reagovat
JLi
28.01.2026 14:38
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist