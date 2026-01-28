Djokovič: Je mi to líto. Rozhodně měl vyhrát, já už byl na cestě domů
Djokovič nastupoval ke čtvrtfinále s Musettim jako favorit. S Italem má takřka bezchybnou vzájemnou bilanci a s 10 triumfy je nejúspěšnějším hráčem v historii Australian Open. Po skvělém začátku však kupil nevynucené chyby a soupeř ho začal přehrávat a dostal zápas pod kontrolu.
Srbský rekordman čelil manku 0:2 na sety a s jeho nadějemi to nevypadalo vůbec dobře. Itala však už ve druhé sadě trápilo zranění pravé nohy a nakonec musel za stavu 6:4, 6:3, 1:3 ze svého pohledu skrečovat.
"Je mi to velmi líto. Nevím, co dalšího říct. Dnes byl daleko lepší a já už byl na cestě domů. Takové věci se ve sportu prostě stávají. Také se mi to párkrát stalo. Ale hrát ve čtvrtfinále grandslamu, vést 2:0 a mít kontrolu nad zápasem... To je opravdu smůla. Doufám, že se Lorenzo dá brzy do pořádku. Tenhle zápas měl rozhodně vyhrát," uvedl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Djokovič.
Rodák z Bělehradu měl sám zdravotní problém. V průběhu utkání totiž bojoval s puchýři. Odmítl však, že by ho Musetti přehrával kvůli tomu. "V úvodních dvou gamech jsem trefil asi čtyři vítězné údery a neudělal jsem žádnou nevynucenou chybu. Pak ve zbytku zápasu jsem měl další čtyři winnery a pravděpodobně 40 chyb. Takové jsou zápasy s Lorenzem. Nutí vás hrát víc úderů, a když si myslíte, že je výměna u konce, tak není."
Djokovič sám přiznal, že postoupil se štěstím. "Snažil jsem se hrát svůj nejlepší tenis. Sice mám puchýře, ale není to nic vážného. Prostě jsem v úvodních dvou setech necítil míč, což je způsobeno i kvalitou a pestrou hrou soupeře. Mám obrovské štěstí, že jsem dnes postoupil," řekl majitel 24 grandslamových trofejí, který měl v osmifinále po odstoupení Jakuba Menšíka volno.
Ačkoli je v semifinále probíhajícího turnaje po obrovském štěstí a nešťastné skreči Musettiho, pořád věří, že může v neděli získat titul. "Je jasné, že dneska jsem nehrál tak dobře jako v předchozím průběhu turnaje. Vím, že když moje tělo vydrží, vždycky budu mít šanci. Ale je jasné, že musím svou úroveň zvýšit. Jsem odhodlaný nechat tady maximum. Mám hodně sebevědomí i velkou motivaci."
Další velmi náročná výzva, možná ta vůbec nejtěžší v současnosti, čeká Djokoviče v semifinále. V něm totiž vyzve Jannika Sinnera, na kterého se mu v poslední době vůbec nedaří najít recept. S Italem prohrál už pětkrát v řadě a ve vzájemné bilanci ztrácí 4:6. Navíc na něj před dvěma roky nestačil právě v semifinále Australian Open.
