ŽIVĚ: Bartůňková bojuje o čtvrtfinále v Praze! Proti nebezpečné soupeřce okamžitě prohrává
Bartůňková – Tararudeeová 0:2 / hraje se
Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté jí soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Bartůňková měla v úvodním kole na pražské Štvanici nečekané potíže s Yue Yuan, dokonce byla jeden míček od toho, aby Číňance dovolila podávat na vítězství. Výrazně prověřit ji může také další asijská hráčka Tararudeeová, která má na kontě šest vítězství v řadě a v zádech titul z Istanbulu.
Hlavní soutěž Livesport Prague Open absolvuje Bartůňková poprvé v kariéře. V minulosti se na domácím turnaji představila třikrát na Spartě a pokaždé vypadla už v kvalifikačních bojích. S Thajkou Tararudeeovou ještě nikdy nehrála a bude favoritkou na postup.
Pokud Bartůňková uspěje, doplní ve čtvrtfinálové fázi Marii Bouzkovou, Terezu Valentovou a kvalifikantku Dominiku Šalkovou.
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