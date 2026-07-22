ŽIVĚ: Bartůňková bojuje o čtvrtfinále v Praze! Proti nebezpečné soupeřce okamžitě prohrává

DNES, 10:45
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WTA PRAHA - Nikola Bartůňková se může stát už čtvrtou domácí čtvrtfinalistkou letošního Livesport Prague Open. Po bitvě v prvním kole ji čeká další nebezpečná asijská soupeřka Lanlana Tararudeeová, která má v zádech triumf a dlouhou vítěznou sérii. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Tararudee Lanlana
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková je favoritkou na postup do čtvrtfinále (© ČTK / Deml Ondřej)

Bartůňková – Tararudeeová 0:2 / hraje se

Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté jí soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Bartůňková měla v úvodním kole na pražské Štvanici nečekané potíže s Yue Yuan, dokonce byla jeden míček od toho, aby Číňance dovolila podávat na vítězství. Výrazně prověřit ji může také další asijská hráčka Tararudeeová, která má na kontě šest vítězství v řadě a v zádech titul z Istanbulu.

Hlavní soutěž Livesport Prague Open absolvuje Bartůňková poprvé v kariéře. V minulosti se na domácím turnaji představila třikrát na Spartě a pokaždé vypadla už v kvalifikačních bojích. S Thajkou Tararudeeovou ještě nikdy nehrála a bude favoritkou na postup.

Pokud Bartůňková uspěje, doplní ve čtvrtfinálové fázi Marii Bouzkovou, Terezu Valentovou a kvalifikantku Dominiku Šalkovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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