ŽIVĚ: Bartůňková řeší velký problém! Češka prohrává o set, ve druhém dohnala manko

DNES, 10:45
Aktuality 12
WTA PRAHA - Nikola Bartůňková se může stát už čtvrtou domácí čtvrtfinalistkou letošního Livesport Prague Open. Po bitvě v prvním kole ji čeká další nebezpečná asijská soupeřka Lanlana Tararudeeová, která má v zádech triumf a dlouhou vítěznou sérii. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Tararudee Lanlana
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková je favoritkou na postup do čtvrtfinále (© ČTK / Deml Ondřej)

Bartůňková – Tararudeeová 6:7, 3:2 / hraje se

Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté ji soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.

Hned vzápětí se Tararudeeová dostala do úplně stejných problémů. Na rozdíl od Češky ale stav 15:40 i díky těsnému autu z rakety Bartůňkové vyřešila. Následně přežila další brejkbol, nakonec vyrovnaný game získala a zvýšila na 3:0. Bartůňková si čistou hrou částečně spravila chuť a poté měla znovu vedení 40:15 na příjmu. Tentokrát už brejkbol využila a po dělovém returnu jí stačila hned první šance. České favoritce se v dalších minutách podařilo výrazné manko 0:3 smazat.

Tararudeeová zareagovala bezchybným gamem na servisu, znovu se ujala vedení a pak dostala Bartůňkovou pod tlak. Domácí hráčka však nepříznivý stav 15:30 suverénně otočila a upravila skóre na 4:4. Bartůňková měla v kritickém devátém gamu po dvou fantastických bodech v řadě důležitý brejkbol na 5:4, na který však soupeřka vytáhla skvělý servis. Po dvojchybě měla pražská rodačka další příležitost a Thajka vůbec nezvládla bekhendový úder.

Bartůňková ale velmi důležitý brejk nevyužila. Na setbol vyrobila dvojchybu a na druhý brejkbol soupeřky nezvládla volej na síti. Bitva o první set tak pokračovala. Favorizovaná Češka udělala ve 12. gamu několik chyb a dovolila Tararudeeové dva setboly po sobě, které ovšem nekompromisně zlikvidovala.

Napínavou bitvu o první set tak musel rozhodnout tie-break a i v něm se hrála vyrovnaná partie. Strany se měnily za stavu 3:3 a obě aktérky předtím vedly o minibrejk. Při skóre 4:5 přišlo další zaváhání Bartůňkové, která po dvojchybě nabídla Tararudeeové další dva setboly v řadě a tentokrát už úspěšná nebyla. Thajka vytáhla krásný prohoz z bekhendu, zkrácenou hru vyhrála 7:4 a po 71 minutách získala napínavý set plný zvratů.

 

Druhý set začal pohodovými gamy na servisu, jenže ve třetí hře se objevily velké komplikace pro domácí hráčku. Bartůňková udělala tři chyby po sobě a Tararudeeová měla tři brejkboly v řadě. Češka ovšem zachovala klid a všechny tři hrozby smazala. Thajka ovšem vytáhla velmi agresivní údery, dostala se k další šanci a na čtvrtý pokus už se brejku dočkala.

Tararudeeová pak nabídla Bartůňkové naději na obrat, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a dovolila srovnání na 2:2. Česká tenistka se šance chopila a skóre i přes další problémy na servisu a brejkbolovou hrozbu otočila.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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GaelM
23.07.2026 12:49
Sorry jako, ale ta thajská bytost má normálně knír... kde jsou ti komisaři s testem pohlaví?
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:51
Tak ja poznám mužov bez kniru a netesujem ich
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:47
Keby mali hráči takú krehku poddajnú a zdávačskú mentalitu ako diskutéri TP tak by nebolo ani koho sledovať, v klidku hoši otvorte pivečko a sadnite na gauč, všetko bude ok
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tommr
23.07.2026 12:22
Ten TB ale Nikola těžce nezvládla. Od stavu 4:3 čtyři chyby v řadě ...
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:24
Pohoda
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 12:35
A už teče i ve druhém. Vůbec to nevypadá, že by měla vyhrát tento turnaj. Tak by měla namísto něj vyhrát nějaký jiný. Třeba příští USO!
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bardunek666
23.07.2026 12:21
Nikola ten závěr tedy pokadila
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tommr
23.07.2026 12:04
Nikola nedokázala první set dopodávat i když si vypracovala 1 setbol. Ted bude ráda když to dotáhne aspon do toho TB ...
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bardunek666
23.07.2026 12:06
Nutno ale dodat, že Thajka je fakt šikovná. Nikola to dopodávání ale krutě nezvládla
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:18
Pozvánka na kurt stale platí, môžeš mi ukázať ako sa premieňajú setbally
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paprikovygulas_
23.07.2026 11:33
Obrovské problémy vyzerajú inak jindrasek
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paprikovygulas_
23.07.2026 11:58
1:3 je odkedy veľké manko? Titulky meníš ,no bulvarnost zostava
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