ŽIVĚ: Bartůňková řeší velký problém! Češka prohrává o set, ve druhém dohnala manko
Bartůňková – Tararudeeová 6:7, 3:2 / hraje se
Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté ji soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.
Hned vzápětí se Tararudeeová dostala do úplně stejných problémů. Na rozdíl od Češky ale stav 15:40 i díky těsnému autu z rakety Bartůňkové vyřešila. Následně přežila další brejkbol, nakonec vyrovnaný game získala a zvýšila na 3:0. Bartůňková si čistou hrou částečně spravila chuť a poté měla znovu vedení 40:15 na příjmu. Tentokrát už brejkbol využila a po dělovém returnu jí stačila hned první šance. České favoritce se v dalších minutách podařilo výrazné manko 0:3 smazat.
Tararudeeová zareagovala bezchybným gamem na servisu, znovu se ujala vedení a pak dostala Bartůňkovou pod tlak. Domácí hráčka však nepříznivý stav 15:30 suverénně otočila a upravila skóre na 4:4. Bartůňková měla v kritickém devátém gamu po dvou fantastických bodech v řadě důležitý brejkbol na 5:4, na který však soupeřka vytáhla skvělý servis. Po dvojchybě měla pražská rodačka další příležitost a Thajka vůbec nezvládla bekhendový úder.
Bartůňková ale velmi důležitý brejk nevyužila. Na setbol vyrobila dvojchybu a na druhý brejkbol soupeřky nezvládla volej na síti. Bitva o první set tak pokračovala. Favorizovaná Češka udělala ve 12. gamu několik chyb a dovolila Tararudeeové dva setboly po sobě, které ovšem nekompromisně zlikvidovala.
Napínavou bitvu o první set tak musel rozhodnout tie-break a i v něm se hrála vyrovnaná partie. Strany se měnily za stavu 3:3 a obě aktérky předtím vedly o minibrejk. Při skóre 4:5 přišlo další zaváhání Bartůňkové, která po dvojchybě nabídla Tararudeeové další dva setboly v řadě a tentokrát už úspěšná nebyla. Thajka vytáhla krásný prohoz z bekhendu, zkrácenou hru vyhrála 7:4 a po 71 minutách získala napínavý set plný zvratů.
Druhý set začal pohodovými gamy na servisu, jenže ve třetí hře se objevily velké komplikace pro domácí hráčku. Bartůňková udělala tři chyby po sobě a Tararudeeová měla tři brejkboly v řadě. Češka ovšem zachovala klid a všechny tři hrozby smazala. Thajka ovšem vytáhla velmi agresivní údery, dostala se k další šanci a na čtvrtý pokus už se brejku dočkala.
Tararudeeová pak nabídla Bartůňkové naději na obrat, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a dovolila srovnání na 2:2. Česká tenistka se šance chopila a skóre i přes další problémy na servisu a brejkbolovou hrozbu otočila.
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