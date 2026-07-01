ŽIVĚ: Bartůňková v českém derby dominuje, Siniaková byla v první setu bez šance

DNES, 17:00
Aktuality 15
WIMBLEDON - Pro české fanoušky půjde o velmi atraktivní a dost možná vyrovnaný duel. O postup do třetího kola Wimbledonu zabojují Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková. Která z českých tenistek se bude radovat z postupu, můžete sledovat v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Bartůňková Nikola
Kateřina Siniaková během Wimbledonu (@ Dinendra Haria / Xinhua News / Profimedia)

Siniaková - Bartůňková 2:6, hraje se 2. set

Hned od úvodních výměn českého derby nabízely Siniaková i Bartůňková maximálně agresivní tenis a bez problémů si vyhrály svá úvodní podání. Světová deblová jednička se nadále snažila o aktivní hru, její o deset let mladší krajanka však výborným pohybem a pestrou hrou nutila svou soupeřku k chybám. To se jí vyplatilo ve třetí hře, kdy uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 3:1.

A Siniakové se nedařilo ani nadále. Situaci Bartůňkové ulehčovala nevynucenými chybami, v páté hře znovu přišla o podání a prohrávala už o tři gamy. V šesté hře se k prvnímu brejkbolu dostala i rodačka z Hradce Králové, lehkou chybou z forhendu se ale o šanci na zdramatizování prvního setu připravila a ztrácela 1:5. Soustředěně hrající Bartůňková už žádné myšlenky na případný obrat o deset let starší soupeřce nedovolila a sadu dovedla za 32 minut k vítěznému konci 6:2.

 

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

16
Přidat komentář
misa
01.07.2026 17:39
Katka je zase jednou nasazená na gs. a do 2. kola dostane Bartůňkovou, ze které má strach už skoro celá WTA. Mě připadá, že má neustále smůlu na los...
Reagovat
dadaft
01.07.2026 17:44
Beru Nikolu za černého koně číslo jedna letošního ženského Wimbledonu
Reagovat
misa
01.07.2026 17:58
Pokud se nemýlím, tak jsem tě na TP neviděl asi rok :)
Reagovat
dadaft
01.07.2026 18:03
možná i víc
Reagovat
Sinuhet1
01.07.2026 18:03
Reagovat
Diabolique
01.07.2026 17:31
Ta Katka je takova zlata s tema jejima ironickyma oblicejema! To na ni zobznuju
Reagovat
zfloyd
01.07.2026 17:26
Střeštiprdlo zatím vede , ale není zdaleka konec
Reagovat
dadaft
01.07.2026 17:37
Ve druhém může mít Nikola útlum, mívá to tak, ale nakonec vyhraje.
Reagovat
com
01.07.2026 17:21
Kačenka je bojovnice, votočka za tři, dva, jedna
Reagovat
Random33
01.07.2026 17:29
Kdepak. Tohle je druhe kolo GRANDSLAMU. To by Kacka prohrala i s juniorkou.
Reagovat
pantera1
01.07.2026 17:17
Kači má zatejplovány celý nožky. Je to těžký, ať vyhraje lepší. Přeju to přece jen o fous víc Kačence.
Reagovat
Random33
01.07.2026 17:24
Ma to pekne zafacovany. I presto, ze letos dela mezi turnaji velke pauzy.
Reagovat
Diabolique
01.07.2026 17:14
Hehe, komentatorka: "Sometimes, Katerina looks a little bit unhappy ..."
Mela to rict naplno - "nasraná"
Reagovat
chlebavevaju
01.07.2026 17:11
K eliminaci Mirruny bude třeba postup Bartunkove. Siniakove bude muset stačit 4hra, tam je platná.
Reagovat
tommr
01.07.2026 17:06
Postup bych přál oběma takže je mi celkem jedno jak zápas dopadne. Hlavně aby se nikdo nezranil a vítězka pokud možno ušetřila síly na příští kolo ...
Reagovat
Diabolique
01.07.2026 17:01
Ach jooooooo!!! Moje dve nejoblibenejsi cesky tenistky (po te co je Marketa venku) ... a musi jet proti sobe ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist