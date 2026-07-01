ŽIVĚ: Bartůňková v českém derby dominuje, Siniaková byla v první setu bez šance
Siniaková - Bartůňková 2:6, hraje se 2. set
Hned od úvodních výměn českého derby nabízely Siniaková i Bartůňková maximálně agresivní tenis a bez problémů si vyhrály svá úvodní podání. Světová deblová jednička se nadále snažila o aktivní hru, její o deset let mladší krajanka však výborným pohybem a pestrou hrou nutila svou soupeřku k chybám. To se jí vyplatilo ve třetí hře, kdy uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 3:1.
A Siniakové se nedařilo ani nadále. Situaci Bartůňkové ulehčovala nevynucenými chybami, v páté hře znovu přišla o podání a prohrávala už o tři gamy. V šesté hře se k prvnímu brejkbolu dostala i rodačka z Hradce Králové, lehkou chybou z forhendu se ale o šanci na zdramatizování prvního setu připravila a ztrácela 1:5. Soustředěně hrající Bartůňková už žádné myšlenky na případný obrat o deset let starší soupeřce nedovolila a sadu dovedla za 32 minut k vítěznému konci 6:2.
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Komentáře
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Mela to rict naplno - "nasraná"