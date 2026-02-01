ŽIVĚ: Nejistý Alcaraz ve finále Australian Open zatím nestačí, Djokovič vede
Alcaraz – Djokovič, hraje se 1. set
Djokovič i Alcaraz vstoupili do zápasu velmi sebevědomě a hladce získali svá úvodní podání. Do prvních problémů se ale hned ve čtvrté hře dostala světová jednička. Španěl čelil třem brejkovým hrozbám, dvě stihl odvrátit, třetí už ne a byl to on, kdo si poprvé v utkání prohrál servis. Djokovič následně brejk potvrdil a šel do vedení 4:1.
Finále Australian Open: Djokovič zkusí šokovat i Alcaraze. Melbourne uvidí bitvu o rekord!
