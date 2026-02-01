ŽIVĚ: Nejistý Alcaraz ve finále Australian Open zatím nestačí, Djokovič vede

DNES, 09:15
Aktuality 13
Carlos Alcaraz (22) a Novak Djokovič (38) se v dnešním finále Australian Open utkají nejen o titul, ale i o zápis do historie. První hráč světa Španěl Alcaraz se může stát ve 22 letech nejmladším tenistou, který by zkompletoval kariérní Grand Slam. Osmatřicetiletý Srb sahá po rekordním 25. grandslamovém titulu. Zápas začal v 9:50 SEČ, jeho průběh můžete v podrobné reportáži sledovat na Tenisportálu.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Alcaraz Carlos
Novak Djokovič a Carlos Alcaraz hrají na Australian Open o titul.

Alcaraz – Djokovič, hraje se 1. set

Djokovič i Alcaraz vstoupili do zápasu velmi sebevědomě a hladce získali svá úvodní podání. Do prvních problémů se ale hned ve čtvrté hře dostala světová jednička. Španěl čelil třem brejkovým hrozbám, dvě stihl odvrátit, třetí už ne a byl to on, kdo si poprvé v utkání prohrál servis. Djokovič následně brejk potvrdil a šel do vedení 4:1.

Finále Australian Open: Djokovič zkusí šokovat i Alcaraze. Melbourne uvidí bitvu o rekord!

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
Krisboy
01.02.2026 10:09
Kája je nějaký zakřiknutý. Buď se nedal úplně dokupy po tom šíleném SF, nebo ho šokoval Djokovič proti Jankovi anebo si na něj prostě nevěří.
Reagovat
Mantra
01.02.2026 10:07
Když Novák vyhraje, vyhlásí konec kariery po zápase?

Ano-

Ne-
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 10:08
Ne.
Reagovat
JLi
01.02.2026 10:08
Ani náhodou!!!
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 10:13
smile konec kariéry plánuje až po OH 2028. Říkal to pro srbská média, že chce končit zahalen do srbské vlajky - to znamená vyhrát např. mix na OH a pak konec.
Reagovat
Random33
01.02.2026 10:04
Tak Alkac dostava na zadek hned od zacatku
Reagovat
Mayo
01.02.2026 10:04
Carlos do toho bude bezmozgovo mlátiť a bude sa vyhadzovať. Djoki sa už začína usmievať po výmenách.
Reagovat
gugu
01.02.2026 09:30
nekdo prosim stream?
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 09:32
https://tennistream.online/

Kanál č.1 Případně, že se nespustí znova načíst a klikat stream 1 či 2
Reagovat
gugu
01.02.2026 09:33
dekuju moc
Reagovat
Liverpool22
01.02.2026 09:33
To samé tady:
https://topliga.net/tennis-can1/
Reagovat
Mayo
01.02.2026 09:23
Buh vi či bude zápas sledovať aj legendárny dr. Fuentes
Reagovat
Krisboy
01.02.2026 09:50
Legendárny GOAT antuky je v hledišti, tak snad ano
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist