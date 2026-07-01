ŽIVĚ: Bojovnice Krejčíková trápí hvězdu, utkání míří do třetího setu
Krejčíková – M. Andrejevová 4:6, 7:5, hraje se 3. set
Krejčíková vstoupila do zápasu proti Andrejevové rozpačitě, když se hned v úvodním gamu dostala na svém podání do stavu 15:40. Čtyřmi body v řadě si ale dokázala s nepříjemným startem do zápasu poradit a vzápětí to byla naopak ona, kdo jako první uspěl na returnu, a česká tenistka tak šla do nadějného vedení 2:0.
Brněnská rodačka měla i ve svém druhém gamu na podání plno starostí s jeho udržením. Všechny tři brejkbolové hrozby ale i díky agresivní hře odvrátila a vedla už 3:0. Až poté se na výsledkovou tabuli zapsala Andrejevová a snížila na rozdíl dvou her.
Krejčíková už ale napotřetí svůj servis uhájit nedokázala, Andrejevová dostala svou soupeřku agresivními údery pod tlak a snížila na rozdíl jediného gamu. Vzápětí musela rodačka z Krasnojarsku likvidovat hrozbu ztráty podání, dokázala si ale poradit a bylo vyrovnáno – 3:3. Druhá polovina úvodní sady se ale nesla v režii Andrejevové. Ruska podruhé za sebou vzala o jedenáct let starší soupeřce podání a sadu získala za 46 minut 6:4.
Krejčíková se nenechala nepovedenou druhou polovinou první sady rozhodit. Ve druhém dějství výrazně zpřesnila hru, její údery směřovaly hluboko k základní čáře a Andrejevová se tak dostávala pod tlak. Ve čtvrté hře přišla jako první o podání, Češka brejk vzápětí hladce potvrdila a vedla už 4:1.
Dvojnásobná grandslamová šampionka pokračovala i nadále ve velmi aktivní hře. Andrejevovou nepouštěla k žádné šanci na návrat do druhého setu, bez problémů si držela svá podání a vedla 5:2. Krejčíkové ale vůbec nevyšla devátá hra, ve které nedokázala set dopodávat, a světová pětka vzápětí srovnala skóre na 5:5. Ani to ale zkušenou Češku nezlomilo. Další dva gamy získala na svou stranu, sadu vyhrála 7:5 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.
Krejčíková ani ve třetím setu neubírala z agresivní, ale zároveň kontrolované hry. Ve druhém gamu to byla ona, kdo měl jako první možnost prolomit soupeřčino podání, svěřenkyně Conchity Martínezové si ale dokázala poradit. Za stavu 2:1 ze svého pohledu si Krejčíková nechala ošetřovat pravé chodidlo, po pauze pak bez viditelných problémů pokračovala ve hře.
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Komentáře
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Mlat s tou raketou, sysliku!
Bez ohledu na to, jak dopadne dnes a vůbec i přes některé své manýry, je Bára výjimečná hráčka.
POJD!
Na to pamatne utkani jsem koukal ... a rikal si, ze ta nase holcicka proti te druhe holcicce asi nema moc sanci ... ale Brenda ji vypraskala z kurtu!