ŽIVĚ: Bojovnice Krejčíková trápí hvězdu, utkání míří do třetího setu

DNES, 17:15
Aktuality 63
WIMBLEDON - V prvním kole splnila Barbora Krejčíková s přehledem roli favoritky, když si poradila s domácí nadějí Hanna Klugmanovou. Další soupeřka je ale z úplně jiné kategorie. Do cesty se české hvězdě postaví vítězka letošního French Open Mirra Andrejevová. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Andreeva Mirra
Barbora Krejčíková během Wimbledonu (@ Henry NICHOLLS / AFP / AFP / Profimedia)

Krejčíková – M. Andrejevová 4:6, 7:5, hraje se 3. set

Krejčíková vstoupila do zápasu proti Andrejevové rozpačitě, když se hned v úvodním gamu dostala na svém podání do stavu 15:40. Čtyřmi body v řadě si ale dokázala s nepříjemným startem do zápasu poradit a vzápětí to byla naopak ona, kdo jako první uspěl na returnu, a česká tenistka tak šla do nadějného vedení 2:0.

Brněnská rodačka měla i ve svém druhém gamu na podání plno starostí s jeho udržením. Všechny tři brejkbolové hrozby ale i díky agresivní hře odvrátila a vedla už 3:0. Až poté se na výsledkovou tabuli zapsala Andrejevová a snížila na rozdíl dvou her.

Krejčíková už ale napotřetí svůj servis uhájit nedokázala, Andrejevová dostala svou soupeřku agresivními údery pod tlak a snížila na rozdíl jediného gamu. Vzápětí musela rodačka z Krasnojarsku likvidovat hrozbu ztráty podání, dokázala si ale poradit a bylo vyrovnáno – 3:3. Druhá polovina úvodní sady se ale nesla v režii Andrejevové. Ruska podruhé za sebou vzala o jedenáct let starší soupeřce podání a sadu získala za 46 minut 6:4.

Krejčíková se nenechala nepovedenou druhou polovinou první sady rozhodit. Ve druhém dějství výrazně zpřesnila hru, její údery směřovaly hluboko k základní čáře a Andrejevová se tak dostávala pod tlak. Ve čtvrté hře přišla jako první o podání, Češka brejk vzápětí hladce potvrdila a vedla už 4:1.

Dvojnásobná grandslamová šampionka pokračovala i nadále ve velmi aktivní hře. Andrejevovou nepouštěla k žádné šanci na návrat do druhého setu, bez problémů si držela svá podání a vedla 5:2. Krejčíkové ale vůbec nevyšla devátá hra, ve které nedokázala set dopodávat, a světová pětka vzápětí srovnala skóre na 5:5. Ani to ale zkušenou Češku nezlomilo. Další dva gamy získala na svou stranu, sadu vyhrála 7:5 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.

Krejčíková ani ve třetím setu neubírala z agresivní, ale zároveň kontrolované hry. Ve druhém gamu to byla ona, kdo měl jako první možnost prolomit soupeřčino podání, svěřenkyně Conchity Martínezové si ale dokázala poradit.  Za stavu 2:1 ze svého pohledu si Krejčíková nechala ošetřovat pravé chodidlo, po pauze pak bez viditelných problémů pokračovala ve hře.

Další ifnormace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

64
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chlebavevaju
01.07.2026 19:46
Možná rozhodující game. Barboro tohle se proste brejkuje, plno DF zadarmo.
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modra.pani
01.07.2026 19:32
úklid na kurtu
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Otmar
01.07.2026 19:17
Ale jo, Barbora ten 2.set dala, to je fajn, to jsem opravdu, ale opravdu nečekal. Šance žije, snad tedy!
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zfloyd
01.07.2026 19:14
vida,vida,vida to jsou teda věci a šup do třetího
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aligo
01.07.2026 19:13
Dopodávala to na příjmu
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aape
01.07.2026 19:15
Naštěstí Baruška včas zabrala
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frenkie57
01.07.2026 19:22
To je zajímavá věta.
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aligo
01.07.2026 19:42
K Báře se hodí
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Diabolique
01.07.2026 19:12
Pojd Baru!
Mlat s tou raketou, sysliku!
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modra.pani
01.07.2026 19:13
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tenisman1233
01.07.2026 19:14
A o do čeho bude mlátit tou raketou?
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Diabolique
01.07.2026 19:20
Napred at jednu rozmlati o zem. Druhou at si sama vybere ... noha, hlava, ma spoustu moznosti
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tenisman1233
01.07.2026 19:20
O zem to asi nepůjde, tráva je posvátný povrch a nesmí se degradovat.
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modra.pani
01.07.2026 19:24
Tak o umpire jako kdysi Plíšková
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Preview.lover
01.07.2026 19:32
Mirra proti keys jen lehce hodila raketou o zem a dostala trestný bod, tak už asi nebude riskovat
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ladinec
01.07.2026 19:42
Dnes syslice, včera ušatice....co by jsme dali my za takovou ušatici.....nebo syslici?
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Diabolique
01.07.2026 19:44
Mame deset lepsich.
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chlebavevaju
01.07.2026 19:07
Byla by to legrace, kdyby Andreeva porazila 3 CZE vřadě a nám zbyly oči pro pláč, terminologii TP to opravdu hrozí.
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aape
01.07.2026 19:04
Bára si umí zavařit nejlíp sama
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zfloyd
01.07.2026 19:03
ukázkově dopodávala , jak je u nás zvykem
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jir6
01.07.2026 19:04
Ach jo. Přitom dopadávat finále RG či Wimbledonu zvládla. Tak třeba zabere na returnu a budeme koukat.
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chlebavevaju
01.07.2026 19:01
Krejcice to zas vymňoukla. 5:2 - brzy 5:7.
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chlebavevaju
01.07.2026 19:03
Tohle byl klidne zápas na 2:0, kdyby ji fungoval servis.
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Diabolique
01.07.2026 18:47
Jestli to ted Bara ustoji v hlave, mohl by syslik zacit rozbijet rakety.
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jir6
01.07.2026 18:49
Přesně, teď se potvrdilo, že Sysel nehraje dnes nic, Bára má skvělou techniku, nikdo takový na WTA není, ten její tenis je tak moc krásný... postup bych jí přál.
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Diabolique
01.07.2026 18:52
Mne se zda ten Barin tenis moc profesorskej ... jako ze clovek vidi jak ten uder chce dat co nejprofesorsteji ... nejpresneji ... jako by vyucovala ... Pomalu, presne ... nelibi se mi ten styl. Radsi bych aby byl ten uder necekanej.
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Tomas_Smid_fan
01.07.2026 19:13
Bářin styl je pro soupeřky právě nebezpečný nevyzpytatelností. Bára si soupeřky načte a pak variuje. Navíc, při její ladnosti ani nevypadá, že dává rány, ale dokáže dát velmi rychlé míče. Pamatuji si třeba FH 154km/h. To se bere jako rána i u chlapů...
Bez ohledu na to, jak dopadne dnes a vůbec i přes některé své manýry, je Bára výjimečná hráčka.
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tenisman1233
01.07.2026 19:15
Hlavně skvěle umisťuje servisy,já si pamatuji, jak získávala přímé body z podáním 130 km/h .
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Diabolique
01.07.2026 19:16
Vyjimecna hracka urcite je ... ale mne se nelibi to jeji provadeni uderu ... jakoby uz ctvrt hodiny predem ukazuje, jak chce ten uder provest, takovej jakoby perfekcionismus ... jakoby tam vubec protihracka nebyla a nezajimala by ji ... ze proste provede ten uder jak si to namalovala ...
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aligo
01.07.2026 18:40
Pokud si to Bára srovná v hlavě, může bez problémů otočit... Mirka hraje tužku, obzvláště z FH...
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Otmar
01.07.2026 18:39
Jakmile Barbora neudrží Andrejevu v pohybu, jde to zcela jistě do kopru. Z místa je ona schopná cokoli, třeby ty excelentní kraťasy. Na nějaké "oživnutí" nevěřím.
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jir6
01.07.2026 18:36
Andreeva nehraje nic, ani neví, jak ten set vyhrála, Bára to může klidně otočit, pokud to tam bude padat...
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aape
01.07.2026 18:28
Po slibně vypadajícím úvodu se bohužel Krejča na Syslíka nechytá
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chlebavevaju
01.07.2026 18:31
Krejčíková je už stará, strhaná lvice, na mladé šelmy už nestačí.
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tenisman1233
01.07.2026 18:34
A Pegula je ještě starší.
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aligo
01.07.2026 18:45
Ale ta toho v mládí moc nezahrála.. rozjela se později
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tenisman1233
01.07.2026 18:47
Bára se rozjela taky později až od 24.
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aape
01.07.2026 18:40
V tom to ale není, chybí jí pořád ještě rozehranost, zbytečně chybuje, bojí se hrát voleje, což je škoda, měla by zase občas zkusit čtyřhru...
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chlebavevaju
01.07.2026 18:44
Zatim co zahrála na síti, to byl bod pro Andreevu.
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aape
01.07.2026 18:48
Tam právě trochu chybí ta rozehranost ze čtyřhry
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Mac
01.07.2026 18:25
a slicna argentinka mela na lopate cocosku... a dopadne to jako vzdycky...
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Mony
01.07.2026 18:14
Takovou deku bych zrovna u Báry nečekal
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hanz
01.07.2026 18:14
Krejča začala předvádět humus, přeplo jí v kebuli a Syslice se jen směje...
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Patik
01.07.2026 18:10
Andreeva poďme..to musí byť formalita..RG Wimbledon pekne po sebe.
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pantera1
01.07.2026 18:20
Ty nefandíš Barušce, ty seš teda .
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chlebavevaju
01.07.2026 18:21
Co sis dotáhla do baráku, to máš.
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pantera1
01.07.2026 18:25
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tenisman1233
01.07.2026 18:21
Teď ten gam byl nesmírně důležitý.
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Patik
01.07.2026 19:05
Prepáč ale Andreeva má väčší potenciál v kariére i v tomto zápase..a je mi ako hráčka sympatická...ale ak chces môžme si spolu len tak sadnúť pri telku a fandiť aj vašej hráčke..teda ty pozeraj a ja sa budem pozerať len na teba.
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pantera1
01.07.2026 19:36
To by tě za chvíli přestalo bavit. Já Syslikovi taky fandím, ale ne proti našim holkám. A co Nolda, už hraje s Adonisem?
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Patik
01.07.2026 19:39
Také otázky sa má pýtas ako fanúšička Djokoviča či už hrá ? To si mala mať zmapované a nastavený budík nato keď začne zápas..hanba ti
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pantera1
01.07.2026 19:42
Nejsem doma, tak mi nehubuj . Bude to zas Antická tragédie o třech dějstvích na centru pro Adonise samozřejmě .
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Paseka
01.07.2026 18:06
Máte někdo Link na zápas Báry, prosím?
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Diabolique
01.07.2026 18:08
https://www.viprow.sx/wimbledon/centre-court-barbora-krejcikova-vs-mirra-andreeva-online-stream-1
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Paseka
01.07.2026 18:25
Díky
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Diabolique
01.07.2026 18:06
Z 3:0 uz to vypada skoro 3:3 ...
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pantera1
01.07.2026 18:02
Baru bude to asi tahanice, ale mohla bys Krasnojarskýho Syslíka vyřadit, není to nereálné
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frenkie57
01.07.2026 18:37
S tím, co teď hraje Baru, nemá šanci vyhrát.
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pantera1
01.07.2026 18:55
Jsem si odskočila na lehárko, uvidíš že to pomůže .
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frenkie57
01.07.2026 19:21
Už to vypadá zase lépe.
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Diabolique
01.07.2026 18:00
Bara JEDE!
POJD!
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Mony
01.07.2026 17:44
Když tady Mirru porazila Brenda, tak snad i Bára.
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Diabolique
01.07.2026 17:55
Ale Brenda, to byl.... TALENT!!!
Na to pamatne utkani jsem koukal ... a rikal si, ze ta nase holcicka proti te druhe holcicce asi nema moc sanci ... ale Brenda ji vypraskala z kurtu!
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Diabolique
01.07.2026 17:35
Tak pojd, BIG4!
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