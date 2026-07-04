ŽIVĚ: Bouzkovou nevydařený úvod nezlomil, duel s ruskou soupeřkou otáčí
Samsonová - Bouzková, hraje se 1. set
Hned o první game se při podání Bouzkové rozpoutala obrovská bitva. Česká tenistka čelila od úvodních výměn razantním úderům Samsonové. První brejkbolovou možnost ještě odvrátila, při druhé ale už byla úspěšnější Ruska a šla do vedení. Z vedení se ale příliš dlouho neradovala. Ani ona se nemohla opřít o první podání, čehož Bouzková využila. Kvalitní délkou returnů dostala soupeřku pod tlak a srovnal stav. Vzápětí si česká tenistka poprvé v utkání podržela servis a šla do vedení.
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