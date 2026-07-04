ŽIVĚ: Bouzkovou nevydařený úvod nezlomil, duel s ruskou soupeřkou otáčí

DNES, 11:50
Aktuality 6
WIMBLEDON - Ve výborné formě se letos na travnatém povrchu prezentuje Marie Bouzková. Na svém kontě má sedm vítězství v řadě, osmý zkusí přidat v zápase třetího kola Wimbledonu proti ruské soupeřce Ljudmile Samsonové. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od 12:00.
Profily hráčů
Samsonova Liudmila
Bouzková Marie
Marie Bouzková v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hongbo Chen)

Samsonová - Bouzková, hraje se 1. set

Hned o první game se při podání Bouzkové rozpoutala obrovská bitva. Česká tenistka čelila od úvodních výměn razantním úderům Samsonové. První brejkbolovou možnost ještě odvrátila, při druhé ale už byla úspěšnější Ruska a šla do vedení. Z vedení se ale příliš dlouho neradovala. Ani ona se nemohla opřít o první podání, čehož Bouzková využila. Kvalitní délkou returnů dostala soupeřku pod tlak a srovnal stav. Vzápětí si česká tenistka poprvé v utkání podržela servis a šla do vedení.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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Random33
04.07.2026 12:26
Co se s tou Navarro stalo? Za rok takhle nabrat??
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polika
04.07.2026 12:27
chybela cast sezony kvuli nemoci, udajne neco se stitnou zlazou.
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Random33
04.07.2026 12:28
Dobre. Opravdu to vypada, ze to je /byla nemoc. Dik
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Diabolique
04.07.2026 12:15
Maruska tu amaterku smazne.
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tommr
04.07.2026 12:04
Moc nechápu proč je Marie považovaná za favoritku. Samsonova sice v poslední době nehraje moc dobře ale proti Marii se určitě vytáhne a podá svůj nejlepší letošní výkon ...
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Liverpool22
04.07.2026 12:09
Přesně tak. Navíc vzájemné zápasy 3:2 pro Rusku. Bude to zápas o Lídě. Jinak obě tady mají 1x čtvrtfinále a 1x osmifinále.
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