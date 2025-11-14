ŽIVĚ: Česko - Kolumbie 1:0. Bartůňková skvěle zvládla debut, rozhodnout může už Nosková

DNES, 13:40
Aktuality 52
BILLIE JEAN KING CUP - Nikola Bartůňková (19) ve svém prvním kariérním zápase v Poháru Billie Jean Kingové porazila 6:3, 6:1 outsiderku Yulianu Lizarazovou a poslala Česko v barážovém utkání s Kolumbií do vedení 1:0. O vítězství favorizovaných českých tenistek může rozhodnout už týmová i žebříčková jednička Linda Nosková (20) proti Camile Osoriové. Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny Dominika Šalková s Lucií Havlíčkovou.
Profily hráčů (7)
Lizarazo Yuliana
Osorio Camila
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková zvládla svůj první zápas v BJK Cupu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bartůňková – Lizarazová 6:3, 6:1

Souboj mezi Českem a Kolumbií rozehrála v takřka prázdné varaždínské hale se zhruba 100 přítomnými diváky Bartůňková. Proti sobě měla zkušenou antukovou specialistku Lizarazovou, která ale figuruje až na 744. místě singlového pořadí a nejvýše byla na 335. pozici.

Česká debutantka tedy nastupovala do utkání jako jednoznačná favoritka. Do vedení o brejk šla ihned při první příležitosti po chybě soupeřky z forhendu. I kvůli vlastním minelám však brejk nepotvrdila. Vedení ovšem okamžitě obnovila, tentokrát na servisu nezaváhala a zvýšila na 4:1.

V následujících minutách neproměnila tři brejkboly v řadě a místo vedení 5:1 dovolila soupeřce snížit na 3:4 a dostat se zpět do boje o téměř ztracený set. Ani v tomto okamžiku však srovnání skóre nepřipustila a za stavu 5:3 úvodní sadu dopodávala.

Druhé dějství bylo pro aktivně hrající Bartůňkovou o něco jednodušší, i když si ho na chvíli zbytečně zkomplikovala. Opět se dostala do vedení 2:0, avšak ve čtvrtém gamu nedotáhla náskok 40:0 na servisu a musela odvracet brejkboly.

O podání ale nepřišla, pak sebrala Lizarazové čistou hrou servis a zhruba po půlhodině si vypracovala luxusní náskok 5:1. Proti kolumbijské soupeřce nakonec získala od stavu 2:1 čtyři gamy v řadě. Utkání trvalo hodinu a 22 minut. Bartůňková nevyužila sérii tří mečbolů a na returnu potřebovala celkem čtyři šance.

 

Nosková – Osoriová | 16:00

Vítězství nad Kolumbií by měla zařídit už nejlepší naše tenistka v singlovém pořadí WTA a světová třináctka Nosková. V duelu týmových jedniček bude plnit roli obrovské favoritky proti Osoriové.

Do čtyřhry, v níž se může nominace ještě změnit, jsou nahlášeny Dominika Šalková s Lucií Havlíčkovou. Ty by měly vyzvat Lizarazovou a Osoriovou.

Mezi elitu se vrátí pouze vítěz tříčlenné skupiny. Češky budou v sobotu, kdy se utká Kolumbie s Chorvatskem, odpočívat a v neděli pravděpodobně v mnohem bouřlivější atmosféře vyzvou domácí Chorvatky. Předpokládá se, že právě tento zápas bude soubojem o první místo.

Kapitán Pála musel stejně jako při nezvládnuté dubnové kvalifikaci řešit obrovské množství omluvenek. Kvůli zdravotním problémům chybí Markéta Vondroušová, Karolína Muchová či Barbora Krejčíková. Z původní nominace se musely omluvit zraněná Tereza Valentová a Sára Bejlek. Věkový průměr týmu je méně než 20 let.

Pro Pálu je probíhající baráž derniérou. Bývalý profesionální tenista je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Žezlo po něm od nového roku převezme Barbora Strýcová, která teď ve Varaždínu sbírá zkušenosti.

Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

52
Přidat komentář
tommr
14.11.2025 15:57
Nikola svůj první zápas v BJK Cupu zvládla i když zpočátku tam bylo trochu nervozity. To je ale u Nikoly normální ...
Linda Nosková to bude mít o hodně těžší. Všichni jí sice pasují na jasnou favoritku ale Osorio je velmi nebezpečná hráčka. Prázdné tribuny by měly být pro Lindu výhodou protože Osorio si v bouřlivých kulisách doslova rochní ...
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 16:02
No snad bude mít utkání jedniček jiné grády. Tenhle mač bylo trošičku nuda.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 15:51
Nikole gratulka!
Jinak ale jestli se diváci nepřidou podívat ani na Kamilku Osorio, tak už nevím, co by chtěli.
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 16:01
Kamilka je takové latino sluníčko. Věčně usměvavá, pěkná holka.
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:39
Teď už i Svačina v komentáři k počtu diváků v hale(81) poznamenal, že tento formát asi nemá budoucnost, že hrát utkání na neutrální půdě není to pravé ořechové. Všem je to jasné, ale zodpovědní činitelé stále nic.
Reagovat
Liverpool22
14.11.2025 15:46
Přesně tak. Ideální je hrát K.O. systém doma-venku. V Kolumbii nebo u nás by byla super atmosféra. Takhle je to na úrovni okresního přeboru.
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:50
No, je to opravdu hodně komorní. Ten malinký ostrůvek českých fandů se snaží, ale to je málo. Stýská se mi po starých časech...
Reagovat
Liverpool22
14.11.2025 16:02
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 15:48
čunitelé jenom čuní...
Reagovat
HAJ
14.11.2025 15:48
Je to tak. Z těch 81 diváků je většina z Česka. Z Chorvatů jsou tam jen rozhodčí a trenéři. Jinak Nikol vyhrála. Gratulace , první utkání je vždy těžké. Druhý set už hrála vyrovnaněji a to se projevilo.
Svačina říkal, že je výpadek elektřiny ve velké části Evropy. To mají Ti magoři zelení z obnovitelných zdrojů.
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:57
Ta myšlenka s obnovitelnými zdroji je sice celkem pěkná, ale kapacitně to nemůže na současnou spotřebu v Evropě stačit. Takovéto výpadky se stanou běžnou součástí našich životů. Jak za Čaučeskových časů.
A to by ještě chtěli, aby za pár let jezdily po Evropě samá elektroauta. Kde by chtěli vzít další kapacity pro nabíjecí stanice?
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:59
Ve druhém setu se už Nikola uklidnila, ubylo chyb a hned se to projevilo na stavu a průběhu zápasu. Ale celkově to byl poměrně nudný zápas úrovně nižšího čelendčru.
Reagovat
HAJ
14.11.2025 15:33
Tak 4:1, snad to dotáhne.
Reagovat
Alika1
14.11.2025 15:31
Přijde mi to jako že školní tělocvičny. Nemyslím tím zápas, ale halu.
Reagovat
Serpens
14.11.2025 15:24
Mimochodem, zkuste si přepnout chvíli na souboj Polska. Kromě Svátkové, která překvapivě je účastna, sedí v polském boxu jedna bývalá česká hvězdička.
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:33
Že by Linda K.?
Reagovat
Serpens
14.11.2025 15:40
Kdo jiný
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:07
To chorvatští televizáci mají ten přenos úplně na háku. To pes nežral.
Reagovat
Liverpool22
14.11.2025 15:08
smile
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:10
Prý tam mají v této části Evropy obr výpadek elektrické energie. Takže až dojde našemu kameramanovi baterka, tak přenos skončí.
Reagovat
Liverpool22
14.11.2025 15:15
Aha, tak pokud mají velký výpadek proudu, tak to nepůjde dlouho. No snad má výkonnou baterku
Reagovat
Serpens
14.11.2025 15:15
Tak to by se přenos ani nemohl vysílat, i kdyby to bylo na mobil...
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:21
Jasně , dělám si srandu. Proud jim tam jde, problém s výpadkem elektřiny je někde na trase.
Reagovat
Serpens
14.11.2025 15:23
Každopádně je to ostuda (včetně těch potemnělých, prázdných tribun), další hřebíček do rakve BJKC.
Reagovat
Vladimir
14.11.2025 15:17
No ale aspoň by naši televizáci mohli přihodit panýlek s aktuálním stavem. Chápu, moc práce za ty poplatky.
Reagovat
Serpens
14.11.2025 15:21
Jak Hurvínek válku... jděte jim tam s tím pomoct...
Reagovat
Vladimir
14.11.2025 15:24
Já nejsem na jejich výplatní listině. A když můžou pořád psát, že je to bez grafiky, tak můžou psát i stav.
Reagovat
Nenela
14.11.2025 15:10
Kdyz nehrajou Chorvatky, tak na to kakaji
Reagovat
tommr
14.11.2025 14:57
Nikola je zatím hodně nejistá ...
Pro ty kdo nemají obraz: krásnej stream je přímo na webu BJKCupu ...
Reagovat
Nenela
14.11.2025 15:02
Diky! Bohuzel ani tento me nenecha se divat, kdyz nejsem v Cesku, to je na posr....
Reagovat
Serpens
14.11.2025 15:03
Ani ne, bo se to vždycky nakonec zastaví v čase, kdy jsi to spustil.
Reagovat
HAJ
14.11.2025 15:06
Nikola bere 1. set. Ale máš pravdu, že dělá celkem dost chyb. Tak doufám, že to dotáhne do konce.
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 15:08
Holt pracují premierové nervíky.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 14:44
a aktuání stav utkání nepotřebujeme vidět?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
14.11.2025 14:47
Nebuď tak náročnej. Já plánoval, že průběh budu psát podle intenzity hekání
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 14:49
Já to nemůžu mít moc nahlas, protože v práci mám na druhém notebooku S vs S a do toho hudbu
Reagovat
Nenela
14.11.2025 14:41
Jede vam alespon nejaky stream? U me nic :-(
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 14:43
Nemůže fungovat žádný stream, když nefunguje zdroj. Máme na ČTsport přenos z cz reportážní kamery.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 14:45
Hlavně s ní pořád nehýbej
Reagovat
Nenela
14.11.2025 14:47
Hmm, nejsem v Cesku, takze nic :-(
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 14:56
na freestreams to nevidím, takže se max můžeš podívat na Rybku proti Xeně na tennistream,online. Na ch2 to opakují dokola už nejmíň 2dny
Reagovat
Serpens
14.11.2025 14:39
To jsme to dopracovali... Nejvyšší reprezentační soutěž na úrovni streamu se zoomem...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 14:46
pak se nediv, že to nechce nikdo hrát
Reagovat
muster
14.11.2025 14:57
to nějak vystihuje celý BJKC... Svačina nahrazuje Jestřabí oko nebo má zaplej Livesport
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.11.2025 15:12
ten mám já. Ještě mohli oddělit obraz a zvuk, aby to bylo ještě vtipnější.
Ale Svačina říkal něco o blackoutu a teď to potvrzují i titulky.
Reagovat
Serpens
14.11.2025 14:09
LOUDER...
Reagovat
frenkie57
14.11.2025 14:14
Balkán...
Reagovat
HAJ
14.11.2025 14:16
Jak vyšitý
Reagovat
HAJ
14.11.2025 14:14
Měli tam pustit monoskop ze socíku.
Reagovat
Serpens
14.11.2025 14:16
Tak místo tenisu dnes Zima na ČT sport aspoň
Reagovat
HAJ
14.11.2025 14:41
Ještě, že to přenáší z reportážní kamery.
Reagovat
George_Renel
14.11.2025 15:34
Nebo koťátka.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist