ŽIVĚ: Česko - Kolumbie 1:0. Bartůňková skvěle zvládla debut, rozhodnout může už Nosková
Bartůňková – Lizarazová 6:3, 6:1
Souboj mezi Českem a Kolumbií rozehrála v takřka prázdné varaždínské hale se zhruba 100 přítomnými diváky Bartůňková. Proti sobě měla zkušenou antukovou specialistku Lizarazovou, která ale figuruje až na 744. místě singlového pořadí a nejvýše byla na 335. pozici.
Česká debutantka tedy nastupovala do utkání jako jednoznačná favoritka. Do vedení o brejk šla ihned při první příležitosti po chybě soupeřky z forhendu. I kvůli vlastním minelám však brejk nepotvrdila. Vedení ovšem okamžitě obnovila, tentokrát na servisu nezaváhala a zvýšila na 4:1.
V následujících minutách neproměnila tři brejkboly v řadě a místo vedení 5:1 dovolila soupeřce snížit na 3:4 a dostat se zpět do boje o téměř ztracený set. Ani v tomto okamžiku však srovnání skóre nepřipustila a za stavu 5:3 úvodní sadu dopodávala.
Druhé dějství bylo pro aktivně hrající Bartůňkovou o něco jednodušší, i když si ho na chvíli zbytečně zkomplikovala. Opět se dostala do vedení 2:0, avšak ve čtvrtém gamu nedotáhla náskok 40:0 na servisu a musela odvracet brejkboly.
O podání ale nepřišla, pak sebrala Lizarazové čistou hrou servis a zhruba po půlhodině si vypracovala luxusní náskok 5:1. Proti kolumbijské soupeřce nakonec získala od stavu 2:1 čtyři gamy v řadě. Utkání trvalo hodinu a 22 minut. Bartůňková nevyužila sérii tří mečbolů a na returnu potřebovala celkem čtyři šance.
Nosková – Osoriová | 16:00
Vítězství nad Kolumbií by měla zařídit už nejlepší naše tenistka v singlovém pořadí WTA a světová třináctka Nosková. V duelu týmových jedniček bude plnit roli obrovské favoritky proti Osoriové.
Do čtyřhry, v níž se může nominace ještě změnit, jsou nahlášeny Dominika Šalková s Lucií Havlíčkovou. Ty by měly vyzvat Lizarazovou a Osoriovou.
Mezi elitu se vrátí pouze vítěz tříčlenné skupiny. Češky budou v sobotu, kdy se utká Kolumbie s Chorvatskem, odpočívat a v neděli pravděpodobně v mnohem bouřlivější atmosféře vyzvou domácí Chorvatky. Předpokládá se, že právě tento zápas bude soubojem o první místo.
Kapitán Pála musel stejně jako při nezvládnuté dubnové kvalifikaci řešit obrovské množství omluvenek. Kvůli zdravotním problémům chybí Markéta Vondroušová, Karolína Muchová či Barbora Krejčíková. Z původní nominace se musely omluvit zraněná Tereza Valentová a Sára Bejlek. Věkový průměr týmu je méně než 20 let.
Pro Pálu je probíhající baráž derniérou. Bývalý profesionální tenista je nejúspěšnějším kapitánem v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup). Žezlo po něm od nového roku převezme Barbora Strýcová, která teď ve Varaždínu sbírá zkušenosti.
Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Linda Nosková to bude mít o hodně těžší. Všichni jí sice pasují na jasnou favoritku ale Osorio je velmi nebezpečná hráčka. Prázdné tribuny by měly být pro Lindu výhodou protože Osorio si v bouřlivých kulisách doslova rochní ...
Jinak ale jestli se diváci nepřidou podívat ani na Kamilku Osorio, tak už nevím, co by chtěli.
Svačina říkal, že je výpadek elektřiny ve velké části Evropy. To mají Ti magoři zelení z obnovitelných zdrojů.
A to by ještě chtěli, aby za pár let jezdily po Evropě samá elektroauta. Kde by chtěli vzít další kapacity pro nabíjecí stanice?
Pro ty kdo nemají obraz: krásnej stream je přímo na webu BJKCupu ...
Ale Svačina říkal něco o blackoutu a teď to potvrzují i titulky.