ŽIVĚ: Fruhvirtová je game od French Open! V napínavé bitvě srovnala skóre a přežila kritický stav

DNES, 10:45
Aktuality 27
FRENCH OPEN - Linda Fruhvirtová může rozšířit české řady v hlavní soutěži French Open. Starší z talentovaných sester dělí jeden krok od zvládnuté tříkolové kvalifikace v areálu Rolanda Garrose. Poslední překážkou je domácí naděje Harmony Tanová, která v minulosti stejně jako naše zástupkyně figurovala v elitní stovce žebříčku.
Linda Fruhvirtová se porve o účast na French Open (© ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Tanová – Fruhvirtová 3:6, 5:6 / hraje se

Fruhvirtová měla nejlepší možný vstup do utkání. Hned v prvním gamu si i díky aktivní hře vypracovala dva brejkboly a ten druhý v pořadí po chybě domácí naděje Tanové proměnila. Česká favoritka však vzápětí zahodila šanci brejk potvrdit a nedokázala si uhájit vlastní servis z vedení 30:0.

Zatímco Tanová se na podání rozjela, Fruhvirtová o to své musela neustále bojovat. Tentokrát však brejkbol přežila ve čtvrtém i maratonském šestém gamu a po 37 minutách bylo skóre vyrovnané 3:3. Právě při tomto stavu odehrála Češka fantastický a velmi aktivní game na returnu a naprosto zaslouženě znovu vedla o brejk.

Na rozdíl od úvodu zápasu se Fruhvirtové v tomto případě podařilo brejk potvrdit. Starší z talentovaných sester pokračovala v úderech s větší agresivitou a bezradnou soupeřkou jasně přehrávala. Češka si očividně začala hodně věřit a od stavu 3:3 povolila Tanové jen tři body.

 

Vstup do druhého dějství Fruhvirtové nevyšel. Vítězné údery vystřídaly chyby a o servis přišla čistou hrou, čímž ztratila sérii čtyř vyhraných gamů. Sebevědomá pražská rodačka však okamžitě zareagovala a srovnala na 1:1. Češku ale znovu zradilo podání a hlavně vlastními chybami darovala další brejk. Na druhý pokus už se domácí naději podařilo brejk potvrdit a Fruhvirtové odskočila na rozdíl dvou her.

Fruhvirtová měla šanci srovnat krok v šestém gamu. Úvodní brejkbol Tanová s přehledem s pomocí kvalitního servisu a ukázkového voleje odvrátila, ovšem přišla další hrozba pro Francouzku a s tou už si poradit nedokázala. Také tento set tak dospěl po více než 30 minutách hry do stavu 3:3.

Češka následně přežila kritické skóre 0:40 na vlastním servisu a i s pomocí nadále aktivní hry nepříznivý vývoj otočila. Vzápětí si mohla zajistit pokus o dopodávání zápasu, Tanová však brejkbol s přehledem zlikvidovala a upravila na 4:4.

Psychickou odolnost musela Fruhvirtová prokázat i v dalším gamu na podání. Tanová se opět dostala k brejkbolu a česká hráčka ji ve velmi dlouhé výměně donutila k chybě. Francouzku tak čekal těžký úkol a musela si udržet servis, pokud chtěla v zápase pokračovat. To se jí i přes problémy podařilo. Fruhvirtová vzápětí opět hořela na servisu, ale se stavem 0:30 si poradila.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Fruhvirtová se jako jediná z českých tenistek probojovala do finále kvalifikace na French Open a je poslední nadějí, která může rozšířit řady našich hráčů v hlavní soutěži antukového grandslamu.

Starší z talentovaných sester rozhodně má velkou šanci se do hlavní fáze prodrat. Ve finále kvalifikačních bojů totiž narazí na nenasazenou Tanovou. Proti domácí tenistce však nastoupí na velkém kurtu Suzanne Lenglenové a možná bude čelit velmi bouřlivé atmosféře.

S Tanovou už se jednou střetla. Loni na hardovém turnaji ITF v semifinále v Portugalsku zvítězila po těsné třísetové bitvě. Také na pařížské antuce bude proti této soupeřce plnit roli favoritky.

Pokud Fruhvirtová uspěje, zahraje si hlavní soutěž French Open celkem 13 českých tenistů. Konkrétně ve dvouhře žen už znají los Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.

Výsledky kvalifikace žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

lolEk
22.05.2026 12:59
Tan a její tenis je fakt odpornej....snad to Linda vydrží ještě a vyhraje
tenisman1233
22.05.2026 12:50
Cituji trenéra :,,máš ji pojď" .Teď to doklepnout na returnu.
Mony
22.05.2026 13:00
Až teď
honza.khp
22.05.2026 12:35
to si holky hrajou na stadionu a v atmosféře jako je moc často nepotká, i na koukání to vypadá líp než na nějakým zastrčeným kurtu s lepšíma tenistkama
Mony
22.05.2026 12:50
Rozhodně i MD kvalita. Je poznat že hrají holky, které mají zkušenosti s důležitými zápasy
Mony
22.05.2026 12:35
Důležitý game z0:40! To by mělo nakopnout do koncovky
Mony
22.05.2026 12:21
Není to Cornet ta trenérka Tan?
Mony
22.05.2026 12:36
Asi ne, když promluví , tak je to poznat.
Mony
22.05.2026 12:00
Plný Centr, jako na finále!
Hezký Lindo!
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 11:58
Linda by se měla povinně před každým zápasem podívat na to, co tam hrála od 3:3. To byla pastva pro oči.
frenkie57
22.05.2026 12:04
Jak je vidět ta úroveň v té Lindě pořád je, nechápu, proč ji nevytahuje častěji. Od sedmé hry to byla opravdu paráda, Tam se bránila jen čopy, na víc se nezmohla.
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 12:06
Je to strašná škoda. Ona minimálně na TOP 50 s takovou hrou má. Byla to skvělá pasáž.
Diabolique
22.05.2026 11:58
Lindu zastavi uz jenom Sabalenka.
The_Punisher
22.05.2026 11:58
První set je doma, pojď Lindo!!
frenkie57
22.05.2026 12:01
Od té dlouhé šesté hry do toho začala Linda šlapat, zvýšila agresivitu a výsledek se dostavil.
Tak snad tohle nastavení udrží a doplní naše početné zastoupení v MD.
zfloyd
22.05.2026 11:57
no jo co je to platný , i když postoupí do 1. kola a pak vypadne , akorát dostane trochu více peněz
wymwsze
22.05.2026 12:16
Extra milión.
tenisman1233
22.05.2026 11:51
To pomalé 2.podání Tan výborně linda returnuje.
frenkie57
22.05.2026 11:52
Nejenom returnuji,ale rovnou winneruje.
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 11:52
Celkově přidala na agresivitě a hned to vypadá jinak. Linda prostě umí hrát agresivně, ale musí si věřit. I trenér jí říkal, ať prostě tlačí a nebojí se.
Mony
22.05.2026 11:59
Ale nedohrává to na síti, jako většina tenistek! To je velký handicap.
Carter
22.05.2026 11:31
Podľa titulky Linda zahodila vedenie, tak reku idem pozrieť, že ako na tom je a ona hrá 2:2 v prvom sete
Trošku teatrálny nadpis
Diabolique
22.05.2026 11:35
Predchozi nadpis byl v podstate ze uz to vyhrala, tak tohle je lepsi.
Diabolique
22.05.2026 11:05
Vyprodano na Lindu ... kazdej ji chce videt!
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 10:56
To je pěkné, tolik článků o našich, ale kde jsou chlapi?
A marně tu čekám na oslavnou ódu na Ignácia Buse. SF v Hamburku už by mohlo stát za zmínku, ale především jeho hra. Na třetí set proti Pianistovi musím kouknout na HL bo netuším, co se tam mohlo stát, kromě mého odchodu od notebooku za stavu 0:3 Zničehonic 6gemů v řadě?
Ondřej.Jirásek
22.05.2026 10:58
Pokud Buse projde do finále, tak mu článek udělám. Jinak bohužel ty poslední generálky, co do zajímavosti, stojí za ... :)
Tomas_Smid_fan
22.05.2026 11:05
ok. Možná se šetří méně než jiní, ale pohled na jeho hru je pastva pro oči. Jen nevím, co se s ním stalo ve druhém setu za stavu 5:3, kdy úplně vytuhnul a prohrál 7her v řadě. V prvním setu hrál jak malý bůžek a Pianista nestíhal stejně jako Kuba. Některé výměny a winnery byly úžasné.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.



