ŽIVĚ: Fruhvirtová je game od French Open! V napínavé bitvě srovnala skóre a přežila kritický stav
Tanová – Fruhvirtová 3:6, 5:6 / hraje se
Fruhvirtová měla nejlepší možný vstup do utkání. Hned v prvním gamu si i díky aktivní hře vypracovala dva brejkboly a ten druhý v pořadí po chybě domácí naděje Tanové proměnila. Česká favoritka však vzápětí zahodila šanci brejk potvrdit a nedokázala si uhájit vlastní servis z vedení 30:0.
Zatímco Tanová se na podání rozjela, Fruhvirtová o to své musela neustále bojovat. Tentokrát však brejkbol přežila ve čtvrtém i maratonském šestém gamu a po 37 minutách bylo skóre vyrovnané 3:3. Právě při tomto stavu odehrála Češka fantastický a velmi aktivní game na returnu a naprosto zaslouženě znovu vedla o brejk.
Na rozdíl od úvodu zápasu se Fruhvirtové v tomto případě podařilo brejk potvrdit. Starší z talentovaných sester pokračovala v úderech s větší agresivitou a bezradnou soupeřkou jasně přehrávala. Češka si očividně začala hodně věřit a od stavu 3:3 povolila Tanové jen tři body.
Vstup do druhého dějství Fruhvirtové nevyšel. Vítězné údery vystřídaly chyby a o servis přišla čistou hrou, čímž ztratila sérii čtyř vyhraných gamů. Sebevědomá pražská rodačka však okamžitě zareagovala a srovnala na 1:1. Češku ale znovu zradilo podání a hlavně vlastními chybami darovala další brejk. Na druhý pokus už se domácí naději podařilo brejk potvrdit a Fruhvirtové odskočila na rozdíl dvou her.
Fruhvirtová měla šanci srovnat krok v šestém gamu. Úvodní brejkbol Tanová s přehledem s pomocí kvalitního servisu a ukázkového voleje odvrátila, ovšem přišla další hrozba pro Francouzku a s tou už si poradit nedokázala. Také tento set tak dospěl po více než 30 minutách hry do stavu 3:3.
Češka následně přežila kritické skóre 0:40 na vlastním servisu a i s pomocí nadále aktivní hry nepříznivý vývoj otočila. Vzápětí si mohla zajistit pokus o dopodávání zápasu, Tanová však brejkbol s přehledem zlikvidovala a upravila na 4:4.
Psychickou odolnost musela Fruhvirtová prokázat i v dalším gamu na podání. Tanová se opět dostala k brejkbolu a česká hráčka ji ve velmi dlouhé výměně donutila k chybě. Francouzku tak čekal těžký úkol a musela si udržet servis, pokud chtěla v zápase pokračovat. To se jí i přes problémy podařilo. Fruhvirtová vzápětí opět hořela na servisu, ale se stavem 0:30 si poradila.
Fruhvirtová se jako jediná z českých tenistek probojovala do finále kvalifikace na French Open a je poslední nadějí, která může rozšířit řady našich hráčů v hlavní soutěži antukového grandslamu.
Starší z talentovaných sester rozhodně má velkou šanci se do hlavní fáze prodrat. Ve finále kvalifikačních bojů totiž narazí na nenasazenou Tanovou. Proti domácí tenistce však nastoupí na velkém kurtu Suzanne Lenglenové a možná bude čelit velmi bouřlivé atmosféře.
S Tanovou už se jednou střetla. Loni na hardovém turnaji ITF v semifinále v Portugalsku zvítězila po těsné třísetové bitvě. Také na pařížské antuce bude proti této soupeřce plnit roli favoritky.
Pokud Fruhvirtová uspěje, zahraje si hlavní soutěž French Open celkem 13 českých tenistů. Konkrétně ve dvouhře žen už znají los Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
Hezký Lindo!
Tak snad tohle nastavení udrží a doplní naše početné zastoupení v MD.
Trošku teatrálny nadpis
A marně tu čekám na oslavnou ódu na Ignácia Buse. SF v Hamburku už by mohlo stát za zmínku, ale především jeho hra. Na třetí set proti Pianistovi musím kouknout na HL bo netuším, co se tam mohlo stát, kromě mého odchodu od notebooku za stavu 0:3 Zničehonic 6gemů v řadě?