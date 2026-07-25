ŽIVĚ: Havlíčková a Samson bojují o titul v Praze! Mladé Češky se pokusí o reparát

DNES, 10:00
Aktuality 0
WTA PRAHA - Lucie Havlíčková s Laurou Samson se znovu po roce probily do finále Livesport Prague Open a na pražské Štvanici se pokusí napravit loňskou porážku ze Sparty. Mladé české tenistky budou na největší kariérní titul útočit proti britské dvojici Harriet Dartová, Maia Lumsdenová. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů (7)
Havlíčková Lucie
Samson Laura
Dart Harriet
Lumsden Maia
Lucie Havlíčková a Laura Samson bojují o titul v Praze (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Dartová/Lumsdenová – Havlíčková/Samson | 11:00

Havlíčková a Samson se znovu po roce probojovaly do deblového finále Livesport Prague Open. V sobotním semifinále mladé Češky přežily mečbol a o největší titul v kariéře budou bojovat proti nasazeným Britkám Dartové a Lumsdenové.

Loňské finále absolvovaly ve starém dějišti na pražské Spartě a po suverénním úvodním setu podlehly Nadije Kičenokové a Makoto Ninomijaové. Tentokrát se o titul porvou na pražské Štvanici. Šance jsou na obou stranách naprosto vyrovnané.

Havlíčková má na kontě čtyři deblové triumfy na profesionální tour. Samson zatím kralovala pouze jednou, a to právě s Havlíčkovou letos na podniku W75 ve slovinském městě Murska Sobota.

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