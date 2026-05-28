ŽIVĚ: Kopřiva je set od nového maxima! Proti španělskému talentu ztratil převahu a musí pokračovat

DNES, 13:00
Aktuality 16
FRENCH OPEN - Vít Kopřiva (28) v úvodním zápase na French Open vyřadil v pětisetové bitvě domácího favorita Corentina Mouteta a obhájil druhé kolo. V něm se pokusí využít velkou šanci na postup mezi dvaatřicítku nejlepších. Čeká ho totiž talentovaný Španěl Martín Landaluce (20), který letos v Paříži slavil první výhru na grandslamu, ale už má za sebou také dvě čtvrtfinále na turnajích Masters. Zápas vám přineseme v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Landaluce Martin
Vít Kopřiva se o třetí kolo utká s Martínem Landalucem (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Landaluce – Kopřiva 1:6, 2:6, 6:4 / hraje se

Horší vstup do zápasu Kopřiva mít nemohl. Hned v úvodním gamu snadno ztratil servis a rychle s Landalucem prohrával o brejk. Naštěstí pro českého tenistu ale došlo k okamžitému srovnání skóre, jelikož španělský talent odehrál mizerný game na vlastním podání.

Kopřiva pak začal mít na kurtu jasnou převahu, byl aktivnější, méně chyboval a po prohraném servisu naprosto dominoval. Český tenista dokonce získal šest gamů v řadě a za 29 minut vedl o set.

Rodák z Bílovce si udržoval převahu i na začátku druhého dějství. Úvodní game na servisu si uhájil snadno a pak v delší hře sebral Landalucemu už počtvrté podání a vedl o set a brejk. Neskutečná dominance českého hráče pokračovala a za stavu 4:1 měl v zádech už dva brejky. Neskutečná dominance českého hráče pokračovala a za stavu 4:1 měl v zádech už dva brejky. I zbytek sady byl pro Kopřivu pohodový a v úvodních dvou setech povolil španělskému talentu jen tři gamy.

 

V polovině třetího dějství však parádní jízda Kopřivy skončila. V maratonském pátém gamu nevyužil brejkbol a následně si snadno prohrál vlastní podání. Dokázal však okamžitě zareagovat, přestože na returnu prohrával už 0:40 a upravil na 3:4 ze svého pohledu. Landaluce byl ovšem v koncovce silnější. Kopřiva za stavu 4:5 znervózněl, po vlastních chybách pustil soupeře k setbolům, Španěl ten druhý vítězným returnem proměnil a vynutil si pokračování.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

16
Přidat komentář
HankMoody
28.05.2026 16:41
Vít Klaunpřiva v problémech...
Reagovat
The_Punisher
28.05.2026 16:45
Radeji mu prej ...
Reagovat
Georgino
28.05.2026 16:29
To je v háji, jakmile jsem se začal dívat tak Vítek prohrál svůj servis, ale když ho v zápětí rebreakl, věřil jsem, že to dotáhne. Snad z toho nebude další pětiseťák, na to nemám, n. b. hokej s Finskem.
Reagovat
HankMoody
28.05.2026 16:09
Jakmile Landaluce prestal sypat 4/5 micku do outu, je to naprosto jiny zapas.
Reagovat
Diabolique
28.05.2026 16:08
Bohuzel ... treti asi pustime ... ale dej ctvrtej set, Vitku!!!
Reagovat
George_Renel
28.05.2026 15:30
Kopřiva Vít na soupeře vlít.
Ještě jeden .
Reagovat
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:29
Toz mel jsem o toho Vitu starost, ale zatim frci jak hokajdo...
Reagovat
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:29
Ty czopy jsou fakt dobry...(jen tak mimochodem)
Reagovat
Diabolique
28.05.2026 14:55
Vitek je buh!!!
Reagovat
Vlk-v-trave
28.05.2026 15:29
;-)
Reagovat
pantera1
28.05.2026 13:03
Ortie držím tlapy, Landala zvládneš, máš na to. Budu sledovat skóre.
Reagovat
PTP
28.05.2026 13:19
A neujídej tu šlehačku!
Reagovat
pantera1
28.05.2026 13:36
Poslala bych mu natuněný ledový kafíčko ode mě .
Reagovat
alcaraz.dva
28.05.2026 13:41
Tintin má sice jednoduchy tenis, ale Kopřiva ho nezastavi
Reagovat
pantera1
28.05.2026 14:53
Víteček začal dobře
Reagovat
pantera1
28.05.2026 16:09
Vitku zaber, hlavně ne petiseťák, ať pošetříš síly.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist