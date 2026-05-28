ŽIVĚ: Kopřiva je set od nového maxima! Proti španělskému talentu ztratil převahu a musí pokračovat
Landaluce – Kopřiva 1:6, 2:6, 6:4 / hraje se
Horší vstup do zápasu Kopřiva mít nemohl. Hned v úvodním gamu snadno ztratil servis a rychle s Landalucem prohrával o brejk. Naštěstí pro českého tenistu ale došlo k okamžitému srovnání skóre, jelikož španělský talent odehrál mizerný game na vlastním podání.
Kopřiva pak začal mít na kurtu jasnou převahu, byl aktivnější, méně chyboval a po prohraném servisu naprosto dominoval. Český tenista dokonce získal šest gamů v řadě a za 29 minut vedl o set.
Rodák z Bílovce si udržoval převahu i na začátku druhého dějství. Úvodní game na servisu si uhájil snadno a pak v delší hře sebral Landalucemu už počtvrté podání a vedl o set a brejk. Neskutečná dominance českého hráče pokračovala a za stavu 4:1 měl v zádech už dva brejky. I zbytek sady byl pro Kopřivu pohodový a v úvodních dvou setech povolil španělskému talentu jen tři gamy.
V polovině třetího dějství však parádní jízda Kopřivy skončila. V maratonském pátém gamu nevyužil brejkbol a následně si snadno prohrál vlastní podání. Dokázal však okamžitě zareagovat, přestože na returnu prohrával už 0:40 a upravil na 3:4 ze svého pohledu. Landaluce byl ovšem v koncovce silnější. Kopřiva za stavu 4:5 znervózněl, po vlastních chybách pustil soupeře k setbolům, Španěl ten druhý vítězným returnem proměnil a vynutil si pokračování.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
