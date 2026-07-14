ŽIVĚ: Nejistý úvod Krejčíkové je pryč. Česká šampionka přebírá iniciativu

DNES, 16:40
Aktuality 7
WTA ATÉNY - Na úspěšné vystoupení ve Wimbledonu se Barbora Krejčíková pokusí navázat v Aténách. V prvním kole bude plnit roli jasné favoritky proti bulharské soupeřce Viktoriji Tomovové. Utkání sledujte na TenisPortálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Tomova Viktoriya
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Krejčíková - Tomová, hraje se 1. set

Krejčíková vstoupila do zápasu velmi nejistě. Nemohla se spolehnout na servis, soupeřce navíc pomohla jednoduššími chybami a hned v úvodním gamu musela dohánět ztrátu 15:40. Soupeřku ale k brejku nepustila a šla do vedení. Mnohem jistěji se svým prvním podáním naložila Tomovová, která Češce přenechala jedinou výměnu a rychle srovnala krok.

Na pomalý vstup do zápasu doplatila favoritka ve třetí hře, když už nedokázala čelit agresivním returnům Bulharky a jako první přišla o podání. Tomovová ale brejk potvrdit nedokázala a rychle bylo srovnáno – 2:2. Krejčíková po vlažném úvodu pomalu zvedala úroveň hry. Výrazně zpřesnila údery, pomohla si i servisem a po čisté hře šla do vedení 3:2.

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Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Aténch

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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zfloyd
14.07.2026 17:00
koukám jak je tam narváno v hledišti , jeden divák hned vedle toho druhého
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pantera1
14.07.2026 16:43
Baru pěkně hrej a hlavně vyhrej, jsme teď namlsáni a nic jiného nechceme smile
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PTP
14.07.2026 16:54
Mě by ještě něco napadlo
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pantera1
14.07.2026 16:56
A copak?
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PTP
14.07.2026 16:58
Ty stehniska mi nedají spát.
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pantera1
14.07.2026 17:00
Já vím pevně kolem krku .
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PTP
14.07.2026 17:02
Trochu té nevinné erotické asfyxie
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com
14.07.2026 16:54
naky Řecko je vsem u (_o_)
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