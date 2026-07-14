ŽIVĚ: Nejistý úvod Krejčíkové je pryč. Česká šampionka přebírá iniciativu
Krejčíková - Tomová, hraje se 1. set
Krejčíková vstoupila do zápasu velmi nejistě. Nemohla se spolehnout na servis, soupeřce navíc pomohla jednoduššími chybami a hned v úvodním gamu musela dohánět ztrátu 15:40. Soupeřku ale k brejku nepustila a šla do vedení. Mnohem jistěji se svým prvním podáním naložila Tomovová, která Češce přenechala jedinou výměnu a rychle srovnala krok.
Na pomalý vstup do zápasu doplatila favoritka ve třetí hře, když už nedokázala čelit agresivním returnům Bulharky a jako první přišla o podání. Tomovová ale brejk potvrdit nedokázala a rychle bylo srovnáno – 2:2. Krejčíková po vlažném úvodu pomalu zvedala úroveň hry. Výrazně zpřesnila údery, pomohla si i servisem a po čisté hře šla do vedení 3:2.
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