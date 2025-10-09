ŽIVĚ: Nosková ve Wuhanu usiluje o premiérový skalp Rybakinové a pokračování skvělé jízdy

DNES, 10:45
WTA WUHAN - Linda Nosková (20) se bude snažit o prodloužení svého životního období, během kterého došla do finále tisícovky v Pekingu, zajistila si debut v TOP 20 a získala několik velmi cenných výher. Proti Jeleně Rybakinové (26) se pokusí uspět poprvé na třetí pokus, v obou předchozích duelech utrpěla jasnou porážku. Nyní je ale ve své nejlepší formě.
Linda Nosková ve Wuhanu čelí Jeleně Rybakinové (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Nosková v posledních týdnech podává skvělé výkony a dokáže odolávat i složitým čínským podmínkám. Po postupu do svého největšího kariérního finále v Pekingu září i na další tisícovce ve Wuhanu, kde zvládla složitý duel s Julií Putincevovou a následně bez větších komplikací vyřadila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou.

Rybakinová sice vede ve vzájemné vilanci 2:0, oba duely jsou už ale poměrně staré a Češka je od té doby daleko lepší hráčkou. Ruska reprezentující Kazachstán toho navíc v poslední době moc neodehrála. Po porážce na US Open s Markétou Vondroušovou zaznamenala na turnajích WTA pouze dvě výhry a v Pekingu se loučila po nečekané porážce s Evou Lysovou.

Podrobnosti připravujeme...

Komentáře

2
PTP
09.10.2025 10:57
Clash of the Yonex Models smile
Mantra
09.10.2025 10:56
LN bych to taky přál
