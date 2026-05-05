ŽIVĚ: Očekávaný návrat Krejčíkové. V prvním utkání po zranění vyzve trápící se Francouzku
Krejčíková – Jacquemotová 11:05
Krejčíkovou trápily zdravotní potíže už od loňského podzimu. Nejdříve laborovala s kolenem, přesto však letos odehrála celkem šest zápasů. Ten poslední v polovině úbora na turnaji v Dubaji, kde porazila Rusku Anastasiju Pavljučenkovovou a před zápasem s Američankou Amandou Anisimovovou z turnaje odstpupila. Poté ji trápily svalové potíže, kvůli kterým si musela dát více než dvouměsíční přestávku. Zranění už doléčila a nyní se vrací na antukové tisícovce v Římě.
Ve svém úvodním zápase vyzve Francouzku Jacquemotovou, která neprožívá zrovna povedené období. Aktuálně 64. hráčka žebříčku letos vyhrála pouhých pět duelů a zaznamenala 12 porážek, navíc neuspěla v posledních čtyřech zápasech na individuálních turnajích. S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Krejčíkovou se utká poprvé.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pro štěstí hezký po italsku
https://youtu.be/_UcTsMK4r38?is=C79mxI15gAybxlRi