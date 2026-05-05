ŽIVĚ: Očekávaný návrat Krejčíkové. V prvním utkání po zranění vyzve trápící se Francouzku

DNES, 10:50
Aktuality 1
WTA ŘÍM - Barbora Krejčíková odehrála svůj poslední zápas v polovině února a od té doby léčila zranění svalového typu. Po více než dvouměsíční pauze si pro svůj návrat vybrala tisícovku v Římě, která pro ní bude generálkou na blížící se French Open. V prvním kole vyzve aktuálně 64. hráčku světa Francouzku Elsu Jacquemotovou, která se v posledních měsících trápí. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Jacquemot Elsa
Barbora Krejčíková se v Římě vrací po zranění (@ Rob Prange / Zuma Press / Profimedia)

Krejčíková – Jacquemotová 11:05

Krejčíkovou trápily zdravotní potíže už od loňského podzimu. Nejdříve laborovala s kolenem, přesto však letos odehrála celkem šest zápasů. Ten poslední v polovině úbora na turnaji v Dubaji, kde porazila Rusku Anastasiju Pavljučenkovovou a před zápasem s Američankou Amandou Anisimovovou z turnaje odstpupila. Poté ji trápily svalové potíže, kvůli kterým si musela dát více než dvouměsíční přestávku. Zranění už doléčila a nyní se vrací na antukové tisícovce v Římě.

Ve svém úvodním zápase vyzve Francouzku Jacquemotovou, která neprožívá zrovna povedené období. Aktuálně 64. hráčka žebříčku letos vyhrála pouhých pět duelů a zaznamenala 12 porážek, navíc neuspěla v posledních čtyřech zápasech na individuálních turnajích. S dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Krejčíkovou se utká poprvé.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
pantera1
05.05.2026 10:57
Baru, ať je ten návrat vítězný .

Pro štěstí hezký po italsku

https://youtu.be/_UcTsMK4r38?is=C79mxI15gAybxlRi
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist