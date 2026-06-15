ŽIVĚ: Plíšková hraje české derby v Nottinghamu! Proti krajance je jasná favoritka

DNES, 16:45
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WTA NOTTINGHAM - První kolo na britském travnatém turnaji WTA v Nottinghamu bude svědkem ryze českého derby. Bývalá šampionka a předloňská finalistka Karolína Plíšková totiž po několika změnách soupeřky nastoupí jako obrovská favoritka proti trápící se krajance Sáře Bejlek.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Bejlek Sara
Karolína Plíšková je v českém derby jasná favoritka (© PAUL HARDING / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bejlek – Plíšková | 17:30

V Nottinghamu dojde na ryze české derby mezi Plíškovou a Bejlek. Favoritkou samozřejmě bude bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka Plíšková, jež prožívá úspěšný comeback po vážném zranění. Naopak Bejlek je v obrovské krizi a s travnatými kurty má minimum zkušeností. Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Zatímco Bejlek na nějaký výraznější úspěch na trávě čeká a přijela do Nottinghamu po mizerných výsledcích, Plíšková přetavila oba předchozí starty v tomto dějišti v postup do finále. V roce 2016 tady získala jeden ze svých mnoha titulů a předloni padla ve finálové třísetové bitvě s domácí Katie Boulterovou.

Plíškové se v Nottinghamu hned několikrát změnila soupeřka. Původně měla čelit turnajové jedničce Ivě Jovicové a pak grandslamové šampionce a domácí hvězdě Emmě Raducanuové. Nakonec ale musí v českém derby vyzvat Bejlek.

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