ŽIVĚ: Plíšková hraje české derby v Nottinghamu! Proti krajance je jasná favoritka
Bejlek – Plíšková | 17:30
V Nottinghamu dojde na ryze české derby mezi Plíškovou a Bejlek. Favoritkou samozřejmě bude bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka Plíšková, jež prožívá úspěšný comeback po vážném zranění. Naopak Bejlek je v obrovské krizi a s travnatými kurty má minimum zkušeností. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zatímco Bejlek na nějaký výraznější úspěch na trávě čeká a přijela do Nottinghamu po mizerných výsledcích, Plíšková přetavila oba předchozí starty v tomto dějišti v postup do finále. V roce 2016 tady získala jeden ze svých mnoha titulů a předloni padla ve finálové třísetové bitvě s domácí Katie Boulterovou.
Plíškové se v Nottinghamu hned několikrát změnila soupeřka. Původně měla čelit turnajové jedničce Ivě Jovicové a pak grandslamové šampionce a domácí hvězdě Emmě Raducanuové. Nakonec ale musí v českém derby vyzvat Bejlek.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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