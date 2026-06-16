ŽIVĚ: Plíšková se v Nottinghamu probudila z krize, české derby rozhoduje třetí sada
Bejlek – Plíšková 6:2, 6:7, 2:4, hraje se
Hned první hra zápasu ukázala velkou zbraň Karolíny Plíškové. S její rychlou hrou na trávě a jejími ostrými returny měla Sára Bejlek velké problémy a jako první brzy ztratila podání. A protože Plíšková dobře servírovala, vypracovala si vedení o brejk.
Jenže pak přišly slabé chvilky bývalé světové jedničky. Dvojchybami pomohla své mladší rivace zpět do zápasu a Bejlek za ně poděkovala čtyřmi gamy v řadě. A krize pokračovala dál. Bejlek si vcelku pohodlně vypracovala vedení 5:2, když Plíšková začala vyrábět i další nevynucené chyby. Set pak darovala Plíšková své soupeřce tak, že na svém podání neuhrála ani fiftýn. Z posledních 10 výměn jich prohrála devět...
Energicky hrající Sára Bejlek si začátek druhé sady tentokrát pohlídala a pohodu přetavila ve vedení. A protože se Plíšková dál trápila na podání a přidala další dvojchybu, zapsala její mladší krajanka další brejk.
Až pak se Plíškové podařilo zastavit uragán soupeřky. První bod po dlouhé době získala při jejím podání. A protože se Plíškové podařilo stabilizovat hru a i jedenáctá nasazená Bejlek začala kupit chyby, překlopila momentum zápasu na svou stranu pro změnu zkušenější z Češek.
Jenže ve chvíli, kdy mohla Plíšková za stavu 5:4 dopodávat na vítězství v setu a srovnat stav zápasu, vzchopila se Bejlek a přichystala drama. Druhý set nakonec došel do tiebreaku a v něm Plíšková zužitkovala zkušenosti.
Poté, co Bejlek ztratila zkrácenou hru, vyprchalo z ní sebevědomí a Plíšková si trpělivou hrou vypracovala na začátku třetí sady náskok 3:0 a Bejlek se nechala ošetřovat.
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V Nottinghamu se hraje ryze české derby mezi Plíškovou a Bejlek. Favoritkou je samozřejmě bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka Plíšková, jež prožívá úspěšný comeback po vážném zranění. Naopak Bejlek je v obrovské krizi a s travnatými kurty má minimum zkušeností. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zatímco Bejlek na nějaký výraznější úspěch na trávě čeká a přijela do Nottinghamu po mizerných výsledcích, Plíšková přetavila oba předchozí starty v tomto dějišti v postup do finále. V roce 2016 tady získala jeden ze svých mnoha titulů a předloni padla ve finálové třísetové bitvě s domácí Katie Boulterovou.
Plíškové se v Nottinghamu hned několikrát změnila soupeřka. Původně měla čelit turnajové jedničce Ivě Jovicové a pak grandslamové šampionce a domácí hvězdě Emmě Raducanuové. Nakonec ale musí v českém derby vyzvat Bejlek.
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