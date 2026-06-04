ŽIVĚ: Ruské finále je na spadnutí! Dokáže polská senzace skolit kata Sabalenkové?

DNES, 16:50
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FRENCH OPEN - V letošním ročníku antukového grandslamu se schyluje k ryze ruskému finále. Do sobotního souboje o titul už po suverénním vítězství postoupila Mirra Andrejevová a doplnit ji může krajanka, kamarádka a deblová parťačka Diana Šnajderová. Ta se pokusí proti polské senzaci a kvalifikantce Maje Chwaliňské navázat na šokující skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové.
Profily hráčů
Shnaider Diana
Chwalinska Maja
Maja Chwaliňská zkusí překazit ruské finále (© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Šnajderová – Chwaliňská | 17:05

Včera byla Šnajderová kousek od vyřazení, když světová jednička Sabalenková podávala na vítězství. I díky totálnímu kolapsu největší adeptky na titul ale ruská tenistka postoupila do semifinále a má v něm jedinečnou šanci své grandslamové maximum znovu vylepšit a zajistit ryze ruské finále s kamarádkou Andrejevovou.

V cestě stojí už jen největší senzace turnaje Chwaliňská. Polská tenistka se mezi nejlepší kvarteto probila z kvalifikace a s pomocí několika velmi cenných skalpů. Proti Šnajderové absolvuje své vůbec první semifinále na hlavním okruhu.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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pantera1
04.06.2026 16:54
Mája by se mohla postarat o senzaci a rozbít bank . Tak do toho
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