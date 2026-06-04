ŽIVĚ: Ruské finále je na spadnutí! Dokáže polská senzace skolit kata Sabalenkové?
Šnajderová – Chwaliňská | 17:05
Včera byla Šnajderová kousek od vyřazení, když světová jednička Sabalenková podávala na vítězství. I díky totálnímu kolapsu největší adeptky na titul ale ruská tenistka postoupila do semifinále a má v něm jedinečnou šanci své grandslamové maximum znovu vylepšit a zajistit ryze ruské finále s kamarádkou Andrejevovou.
V cestě stojí už jen největší senzace turnaje Chwaliňská. Polská tenistka se mezi nejlepší kvarteto probila z kvalifikace a s pomocí několika velmi cenných skalpů. Proti Šnajderové absolvuje své vůbec první semifinále na hlavním okruhu.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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