ŽIVĚ: Siniaková se pokusí překvapit světovou čtyřku. V Berlíně zabojuje o čtvrtfinále
Siniaková – Pegulaová / hraje se
Siniaková po deblovém triumfu na French Open, který vybojovala po boku parťačky Taylor Townsendové, skvěle zvládla i přechod na rychlý travnatý povrch. Češka na pětistovce v Berlíně prošla kvalifikací, když obě vítězství slavila v jeden den. Následně potvrdila roli favoritky v prvním kole, kde vyřadila nebezpečnou Švýcarku Rebeku Masárovou. V osmifinále na ní však čeká daleko těžší zkouška.
Světová jednička v deblu se utká s neoblíbenou Američankou Pegulaovou. Proti aktuální světové čtyřce vyhrála jen jediný z šesti vzájemných duelů. Velkou naději Češce dává fakt, že úspěch slavila právě na zeleném pažitu na německé půdě před pěti lety v Bad Homburgu. I v Berlíně už se spolu utkaly, v roce 2024 zvítězila rodačka z Buffala, která následně celý turnaj ovládla.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Na podniku WTA 500 v Berlíně hraje dnes i další česká zástupkyně Nikola Bartůňková, která bojuje o postup do čtvrtfinále proi Belgičance Elise Mertensové. Právě s aktuálně 24. hráčkou žebříčku padla při své jízdě do třetího kola na lednovém Australian Open v Melbourne.
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