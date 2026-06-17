ŽIVĚ: Siniaková se pokusí překvapit světovou čtyřku. V Berlíně zabojuje o čtvrtfinále

DNES, 13:10
Aktuality 1
WTA BERLÍN - Kateřina Siniaková (30) zvládla vstup do travnaté části sezony parádně. V Berlíně slavila tři výhry během dvou dnů a bez ztráty setu postoupila z kvalifikace až do osmifinále. V něm však vyzve jednu z nejméně oblíbených soupeřek na okruhu. O čtvrtfinále bude bojovat proti světové čtyřce Jessice Pegulaové, ale právě na nejrychlejším povrchu má česká hráčka největší šanci. Zápas vám přineseme v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Pegula Jessica
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková v Berlíně čelí neoblíbené Jessice Pegulaové (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claudio Gärtner)

Siniaková – Pegulaová / hraje se

Siniaková po deblovém triumfu na French Open, který vybojovala po boku parťačky Taylor Townsendové, skvěle zvládla i přechod na rychlý travnatý povrch. Češka na pětistovce v Berlíně prošla kvalifikací, když obě vítězství slavila v jeden den. Následně potvrdila roli favoritky v prvním kole, kde vyřadila nebezpečnou Švýcarku Rebeku Masárovou. V osmifinále na ní však čeká daleko těžší zkouška.

Světová jednička v deblu se utká s neoblíbenou Američankou Pegulaovou. Proti aktuální světové čtyřce vyhrála jen jediný z šesti vzájemných duelů. Velkou naději Češce dává fakt, že úspěch slavila právě na zeleném pažitu na německé půdě před pěti lety v Bad Homburgu. I v Berlíně už se spolu utkaly, v roce 2024 zvítězila rodačka z Buffala, která následně celý turnaj ovládla.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Na podniku WTA 500 v Berlíně hraje dnes i další česká zástupkyně Nikola Bartůňková, která bojuje o postup do čtvrtfinále proi Belgičance Elise Mertensové. Právě s aktuálně 24. hráčkou žebříčku padla při své jízdě do třetího kola na lednovém Australian Open v Melbourne.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
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Komentáře

1
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Kapitan_Teplak
17.06.2026 13:23
Proč byla nebohá Bartůňková jen MRTVĚ ?
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