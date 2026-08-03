ŽIVĚ: Výzva pro Bartůňkovou, v Torontu čelí na úvod grandslamové šampionce

DNES, 20:15
Aktuality 1
WTA TORONTO - Těžká zkouška čeká v prvním kole kanadského Masters v Torontu na Nikolu Bartůňkovou. Její soupeřkou bude vítězka US Open z roku 2019 domácí tenistka Bianca Andreescuová. Jak si mladá česká naděje s kanadskou rivalkou poradí, sledujte v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Andreescu Bianca Vanessa
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková v boji o postup do dalšího kola (© ČTK / Deml Ondřej)

cca 21:00 Bartůňková – Andreescuová

Andreescuová se stále marně snaží ukončit své dlouholeté působení mimo elitní stovku, přestože v této sezoně odehrála víceméně kompletní program. Letos získala několik titulů na okruhu ITF a zahrála si finále na WTA 125 v Austinu, ale na evropské antuce a trávě se jí vůbec nedařilo.

Bartůňková na posledním turnaji v Praze promarnila vedení 5:1 ve třetím setu a čtyři mečboly, které by ji posunuly do čtvrtfinále. Přesto má dvacetiletá tenistka za sebou skvělý rok – nedávno postoupila do osmifinále v Římě, čtvrtfinále v Berlíně a do třetího kola Wimbledonu.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 1000 v Torontu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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vojta912
03.08.2026 20:23
Cekal jsem, ze bude nejaky článek k tomu jak Makyna nazvala komisařku 3,14čou a ono nikde
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