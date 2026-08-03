ŽIVĚ: Výzva pro Bartůňkovou, v Torontu čelí na úvod grandslamové šampionce
cca 21:00 Bartůňková – Andreescuová
Andreescuová se stále marně snaží ukončit své dlouholeté působení mimo elitní stovku, přestože v této sezoně odehrála víceméně kompletní program. Letos získala několik titulů na okruhu ITF a zahrála si finále na WTA 125 v Austinu, ale na evropské antuce a trávě se jí vůbec nedařilo.
Bartůňková na posledním turnaji v Praze promarnila vedení 5:1 ve třetím setu a čtyři mečboly, které by ji posunuly do čtvrtfinále. Přesto má dvacetiletá tenistka za sebou skvělý rok – nedávno postoupila do osmifinále v Římě, čtvrtfinále v Berlíně a do třetího kola Wimbledonu.
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