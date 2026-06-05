ŽIVĚ: Životní Menšíkův zápas. O finále French Open hraje s německým favoritem

DNES, 14:20
Aktuality 3
Jakub Menšík se dnes utká s Němcem Alexanderem Zverevem o postup do finále grandslamového Roland Garros. Dvacetiletý rodák z Prostějova se s o devět let starším soupeřem potká podruhé, na konci dubna prohrál v osmifinále turnaje v Madridu. Utkání začíná ve 14:30, na Tenisportálu vám ho nabídneme v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Menšík Jakub
Jakub Menšík zabojuje o finále French Open (© BURAK AKBULUT / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

cca 14:40 Menšík - Zverev

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse Menšík je nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře. V pařížském semifinále je jako první Čech od roku 2010, kdy se tak daleko dostal Tomáš Berdych. Posledním českým finalistou na Roland Garros byl v roce 1992 Petr Korda.

Třetí hráč světového žebříčku Zverev, dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů a olympijský šampion z Tokia 2021, usiluje také o premiérový grandslamový titul. V semifinále Roland Garros je popáté, předloni byl ve finále, ale neuspěl v něm stejně jako vloni na Australian Open a v roce 2020 na US Open.

Více informací o zápase

Výsledky mužské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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Kreuz
05.06.2026 14:37
Mensik na led, uvidime balet!
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paddy
05.06.2026 14:37
K titulu už není třeba vyhrát ani set. Vzpomeňme, jak na AO Djokovič vyfackal Menšíka s Musettim smile
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LiJ
05.06.2026 14:36
Krásný ogara
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