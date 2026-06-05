ŽIVĚ: Životní Menšíkův zápas. O finále French Open hraje s německým favoritem
cca 14:40 Menšík - Zverev
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse Menšík je nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře. V pařížském semifinále je jako první Čech od roku 2010, kdy se tak daleko dostal Tomáš Berdych. Posledním českým finalistou na Roland Garros byl v roce 1992 Petr Korda.
Třetí hráč světového žebříčku Zverev, dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů a olympijský šampion z Tokia 2021, usiluje také o premiérový grandslamový titul. V semifinále Roland Garros je popáté, předloni byl ve finále, ale neuspěl v něm stejně jako vloni na Australian Open a v roce 2020 na US Open.
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