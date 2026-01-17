Zkáza favoritů pokračuje! V Melbourne nestačil na kvalifikanta ani syn české legendy

AUSTRALIAN OPEN – Máte rádi překvapení, nečekané výsledky či senzace? Pak jste mohli být s úvodním dnem na Australian Open naprosto spokojeni. Další z velkých favoritů minimálně na postup do druhého kola, Sebastian Korda (25), dohrál. Nad síly syna české legendy byl americký tenista Michael Zheng (21), 174. hráč světa, který zvítězil po setech 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 a 6:3.
Sebastian Korda dohrál na Australian Open v prvním kole (@ IZHAR KHAN / AFP / AFP / Profimedia)

Zheng - Korda 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3

Začal to Flavio Cobolli, štafetu přebrala Marta Kosťuková a smutný hattrick favoritů uzavřela Jekatěrina Alexandrovová. Tím to však neskončilo. Na kvartet rozšířil nečekaný kolaps jasných favoritů na postup Korda.

Syn české legendy Petra Kordy Sebastian vstupoval do utkání prvního kola proti Zhengovi z pozice 51. hráče světa, jeho soupeři patří 174. příčka. Podobně jako v předcházejících případech, kdy favorité prohráli, byl nad síly amerického tenisty hráč, který prošel kvalifikací.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

A s tímto sebevědomím vstoupil Zheng i do duelu s mnohem slavnějším krajanem. V prvních dvou setech nepřišel výborně podávající Zheng ani jednou o svůj servis, ten soupeřův v každé sadě prolomil jednou, a to mu stačilo k vedení 2:0.

Až poté se Korda rozpomenul na své tenisové dovednosti. Ve čtvrté hře třetí sady poprvé v zápase uspěl na returnu, sám nezaváhal a sadu získal 6:3. O čtvrtou sadu se rozpoutala obrovská bitva, kterou musel rozlousknout až tie-break. V něm naprosto jasně dominoval favorit, svému soupeři nepřenechal jediný fiftýn a srovnal na 2:2.

V ten moment to vypadalo na dokonalou otočku a postup očekávaného vítěze. Opak byl pravdou. Za stavu 2:2 to byl Zheng, který svého soupeře připravil o podání, což potvrdil ještě jednou, a po třech hodinách a 44 minutách se mohl radovat ze šokujícího postupu 3:2 na sety.

Dalším Zhengovým soupeřem bude ve druhém kole Francouz Corentin Moutet, který si ve třech setech poradil s Nizozemcem Tristanem Schoolkatem.

Italský hrdina končí s debaklem. Australian Open se dočkalo prvního překvapení

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
