Zkáza favoritů. V Indian Wells zářili, v Miami skončili na úvodních soupeřích

Jen jedenácti tenistům v historii se podařilo během jedné sezony ovládnout turnaje v Indian Wells a Miami. Zkompletovat tzv. Sunshine Double je úkol hodný opravdových mistrů. Jak obtížná záležitost to je, potvrzuje i letošní ročník amerických tisícovek. Důkaz? Ze čtyř semifinalistů turnaje v kalifornské poušti nezbyl v pavouku Miami Open ani jediný, každý z nich dokonce skončil hned na svém úvodním soupeři…

Jack Draper, Carlos Alcaraz, Holger Rune a Daniil Medveděv. To je kvartet tenistů, kteří se v Indian Wells prokousali mezi poslední čtyři. Každý z nich patřil k velkým kandidátům na titul i na probíhajícím turnaji v Miami. S každým z nich se počítalo do závěrečných kol turnaje. Ani jeden z nich však už v singlovém pavouku není. A každý vyhořel hned na svém prvním soupeři. Ale pojďme postupně.

Šampion z Indian Wells Jack Draper si celkem oprávněně dělal ambice i na floridském turnaji. To platilo až do doby, než ve druhém kole potkal Jakuba Menšíka. Český teenager vyprovodil britskou hvězdu z turnaje po dvou tie-breacích a ukončil jeho sen o ovládnutí další tisícovky.

"Na kurtu si to opravdu užívám a o to více, když můžu čelit těm nejlepším hráčům na světě. Jack hrál poslední týdny skvěle. Je jasné, že první zápasy na turnaji jsou vždycky obtížné a já jsem na to trošku sázel, věděl jsem, že je to moje šance," okomentoval senzační výhru Menšík.

Bleskově balil na Floridě kufry i Draperův finálový soupeř z Indian Wells. Holger Rune neustál souboj s domácím ranařem Opelkou a padl po setech 6:4, 3:6 a 6:7.

Zklamáním skončilo pro Carlose Alcaraze účinkování v Indian Wells a náladu si v Miami rozhodně nezlepšil. Skončil totiž hned na úvodním soupeři, když ho zastavil zkušený Belgičan David Goffin, který zvítězil po setech 5:7, 6:4, 6:3.

"Je to úžasný pocit. Byl to strašně těžký zápas, vybojoval jsem ho, jsem opravdu šťastný. To je přesně ten důvod, proč v tenisu pokračuju, abych se si mohl zahrát taková utkání," jásal po utkání bývalý sedmý hráč světa.

The moment @David__Goffin stunned former champ Carlos Alcaraz for his 8th career Top-3 win! #MiamiOpen pic.twitter.com/oG8EeXw2kz — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2025

V Miami už nenajdete ani posledního semifinalistu z BNP Paribas Open Daniila Medveděva. Ruský tenista uhrál v Miami pět gamů, než šel gratulovat k pohodovému postupu španělskému soupeři Munarovi, který zvítězil 6:2, 6:3.

V Miami se tak otevírá cesta za titulem dalším. Zda toho Zverev, Djokovič nebo třeba i Macháč s Menšíkem využijí, ukáží následující dny.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami