Znovuzrození Fruhvirtové, Bartůňková hraje o kariérní milník. Jak pomůže Ostrava Češkám?
Od chvíle, kdy bylo odhaleno, že se do kalendáře vrací podnik v Ostravě, nečekaly pořadatele žádné příjemné zprávy. Kvůli snížení kategorie z předešlé pětistovky na podnik WTA 250 a velmi nešťastnému termínu na začátku února bylo jasné, že na účast nějaké ze světových hvězd rozhodně nedojde. Další ránou byla absence všech předních českých tenistek z elitní stovky.
Propadák však zachránily divoké karty, které dostaly mladé domácí naděje Lucie Havlíčková, Darja Viďmanová, Brenda Fruhvirtová či zkušená Tereza Martincová, která se snaží o návrat. Rovnou do hlavní soutěže se dostaly letos skvěle hrající Fruhvirtová s Bartůňkovou.
Dalších sedm Češek se zúčastnilo kvalifikace, ve které dvě z nich uspěly. Teprve čerstvě osmnáctiletá Vendula Valdmannová si poprvé zahrála v hlavní soutěži na podniku WTA, a i přes prohru v prvním kole, poskočí v žebříčku o 13. míst na nové kariérní maximum, kterým bude 287. příčka.
Dvě české hráčky se probojovaly až mezi osmičku nejlepších, a tak mají domácí fanoušci stále komu fandit. Fruhvirtová i Bartůňková si do ostravské haly přivezly úžasnou formu z Austrálie a pokračují v povedeném úvodu roku.
Někdejší členka TOP 50 hraje znovu skvělý tenis, na dlouhé trápení už zřejmě zapomněla a znovu nastartovala svoji, stále ještě mladou, kariéru. Letos zatím vyhrála šest ze sedmi duelů. V tom posledním přejela favorizovanou Rebeccu Šramkovou a zahraje si o největší semifinále od září 2023. Soupeřkou Češky bude její žebříčková sousedka Katie Boulterová z Británie. Fruhvirtová si už polepšila o sedm pozic a v živém žebříčku je na 114. místě. Takhle vysoko nebyla od ledna 2024.
Bartůňková skvěle navazuje na senzační jízdu z Australian Open, kde vyřadila i hráčku TOP 10 Belindu Bencicovou, a potvrzuje skvělou formu. Pokud by zvládla čtvrtfinále proti Francouzce Diane Parryové, zajistila by si velmi významný kariérní milník. Už jen jedno vítězství ji totiž dělí od vysněného debutu v TOP 100.
Bohaté české zastoupení je stále i v soutěži čtyřhry. Turnajové dvojky Američanka Quinn Gleasonnová s domácí Annou Siskovou a další nasazená česko-americká dvojice Anastasia Detiucová se Sabrinou Santamariaovou už jsou v semifinále. O postup mezi čtyřku nejlepších si zahraje ještě Havlíčková s Dominikou Šalkovou.
