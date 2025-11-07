Zraněná Bejlek Češkám na BJKC nepomůže, Pála povolal náhradu
Český tým vyrazí do boje v sestavě Linda Nosková, Tereza Valentová, Nikola Bartůňková a Lucie Havlíčková, která na poslední chvíli v nominaci nahradila se zraněním bojující Sáru Bejlek.
"Rozhodl jsem se pro hráčku, která je tento týden ještě na turnaji a pokračovat bude i po BJKC. Viděl jsem ji hrát při WTA na Spartě dvouhru i čtyřhru, vybral jsem ji právě pro její univerzálnost a velkou hru. Konzultoval jsem to s týmovými trenéry, musíme vyzkoušet více variant na čtyřhru," uvedl kapitán.
Bejlek, která se zvlášť v posledních týdnech prezentovala výbornou formou, tak jednomu z nejmladších výběrů v historii nepomůže. "Moc mě to mrzí, na holky jsem se moc těšila. Abych mohla být v týmu, přerušila jsem jihoamerickou šňůru, ale kontrolní vyšetření v Praze ukázalo problém v levém lýtku, které si vyžádá minimálně dva týdny klid. Věřím ale, že úplný závěr sezony v Argentině ještě stihnu," uvedla hráčka.
V chorvatském týmu představuje největší hrozbu Donna Vekičová, která ale neprožívá povedenou sezonu. "Donně se teď nedařilo, dokonce ji v žebříčku předběhla (Antonia) Ružičová. Je to ale pořád určitě nepříjemná soupeřka, která umí porazit velké hráčky. Navíc domácí prostředí Chorvatky požene," hodnotil soupeřky český kapitán.
Kolumbijkám bude chybět jednička a světová šestačtyřicítka Emiliana Arangová. V nominaci je naopak Camila Osoriová, které patří 85. místo. Hrát se bude na tvrdém povrchu ve Varaždínu, účast mezi elitou pro další ročník si zajistí jen vítěz skupiny.
Na programu jsou tradičně dvě dvouhry a závěrečná čtyřhra. Český tým povede naposledy nejúspěšnější kapitán v historii BJKC, dřívějšího Fed Cupu, Petr Pála, kterého od nové sezony nahradí Barbora Strýcová.
