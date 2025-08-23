Zranění a rychlý konec. Bouzková si o titul v Mexiku nezahraje

DNES, 20:25
Aktuality 10
WTA MONTERREY - Marie Bouzková (27) si finále turnaje v mexickém Monterrey nezahraje. Česká tenistka utkání s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou (30) po prohraném prvním setu v poměru 3:6 kvůli problémům s nohou vzdala. Vítězka se o titul utká s krajankou Dianou Šnajderovou.
Profily hráčů
Alexandrova Ekaterina
Bouzková Marie
Marie Bouzková si finále v Monterrey nezahraje (@ Miguel Sierra / EPA / Profimedia)

Bouzková – Alexandrovová 3:6, skreč.

Bouzková nevstoupila do utkání proti Alexandrovové vůbec dobře, když hned v úvodním gamu ztratila servis a nabrala manko 0:2. Nepovedeným začátkem se ale česká tenistka zlomit nenechala.

Vzápětí uspěla na returnu, což potvrdila při svém podání, a srovnala na 2:2. Poté však zápas přerušil déšť a utkání bylo odloženo na druhý den na 11:30 místního času.

Do pokračování duelu, hraného ve více než třicetistupňovém vedru, vstoupila mnohem lépe ruská hráčka. Agresivní hrou dostávala Bouzkovou pod tlak, za stavu 3:2 podruhé uspěla na příjmu a dostala se do vedení už 5:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Unaveným dojmem působící Bouzková měla s přibývajícím časem čím dál tím větší problémy s pohybem. V osmé hře si za stavu 40:15 vyžádala na kurt fyzioterapeuta. Na ošetření se poté vydala do útrob stadionu.

Po několika minutách se Bouzková vrátila na kurt, game získala, porážce v prvním setu v poměru 3:6 však již zabránit nedokázala.

Z druhého setu byly při podání Alexandrovové odehrány jen dva míče, když bylo jasné, že Bouzková  kvůli problémům pravděpodobně s pravou kyčlí nebude v utkání pokračovat.

Bouzková tak přišla o možnost postoupit do devátého finále na okruhu WTA, kde mohla bojovat o třetí titul a druhý letos. V červenci triumfovala na domácím Livesport Prague Open.

Otázkou tak zůstává, zda bude rodačka z Prahy schopná nastoupit k utkání prvního kola US Open, kde ji čeká Francouzka Elsa Jacquemotová, 98. hráčka žebříčku.

Výsledky dvouhry turnaje WTA 500 v Monterrey

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
com
23.08.2025 21:02
že by LL Šálková? smilesmile
Reagovat
tommr
23.08.2025 20:59
Do pondělka se Marie asi stěží dá dohromady takže letošní USO pro ní asi skončilo ještě dřív než začalo Vzhledem k tomu že by přes Sabalenku ve třetím kole stejně nepřešla je to ale asi jedno ...
Reagovat
sojka1
23.08.2025 21:03
priklanela jsem se taky k verzi, ze bude vyhodnejsi vyhrat Monterrey.... :-(
Reagovat
misa
23.08.2025 21:08
Ty jsi někdy čekal od Marie, že by mohla vyhrát grandslam? Pro tenistky na její úrovni je i 3. kolo pěkný výsledek, nehledě na velmi dobré prize money, které za tuhle fázi turnaje jsou. Ona se rozhodně netopí v miliónech od sponzorů...
Reagovat
Ladi
23.08.2025 20:50
Pro mně žádné překvapení, Bouzková je schopná každé druhé utkání skrečovat.
Reagovat
sojka1
23.08.2025 20:47
tohle musi zodpovedne zhodnotit misa, na to nemame..... :-) a si spis predstavuju finale a je mi jasne, ze trofej musi brat Kata z Rican.... jiste trenuje v Oaze a pro relax si plave na Fialce..... ;-) :-))
Reagovat
com
23.08.2025 20:38
myslim, ze si nezahraje ani na US Open
Reagovat
pantera1
23.08.2025 20:46
Máš absťák, jak jsi tu nebyl, ale blít, když se Maru zranila, to nemá úroveň .
Reagovat
The_Punisher
23.08.2025 20:56
Souhlas, na to není zvědavý nikdo, natož Maruš.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
23.08.2025 20:37
Ach jo. Další skleněnka v našem ženském tenisovém lazaretu. A to vypadala, že byla hezky rozehraná!
Reagovat
pantera1
23.08.2025 20:47
Byla, už jsem ji viděla, jak letí s titulem do NY .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist