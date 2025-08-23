Zranění a rychlý konec. Bouzková si o titul v Mexiku nezahraje
Bouzková – Alexandrovová 3:6, skreč.
Bouzková nevstoupila do utkání proti Alexandrovové vůbec dobře, když hned v úvodním gamu ztratila servis a nabrala manko 0:2. Nepovedeným začátkem se ale česká tenistka zlomit nenechala.
Vzápětí uspěla na returnu, což potvrdila při svém podání, a srovnala na 2:2. Poté však zápas přerušil déšť a utkání bylo odloženo na druhý den na 11:30 místního času.
Do pokračování duelu, hraného ve více než třicetistupňovém vedru, vstoupila mnohem lépe ruská hráčka. Agresivní hrou dostávala Bouzkovou pod tlak, za stavu 3:2 podruhé uspěla na příjmu a dostala se do vedení už 5:2.
Unaveným dojmem působící Bouzková měla s přibývajícím časem čím dál tím větší problémy s pohybem. V osmé hře si za stavu 40:15 vyžádala na kurt fyzioterapeuta. Na ošetření se poté vydala do útrob stadionu.
Po několika minutách se Bouzková vrátila na kurt, game získala, porážce v prvním setu v poměru 3:6 však již zabránit nedokázala.
Z druhého setu byly při podání Alexandrovové odehrány jen dva míče, když bylo jasné, že Bouzková kvůli problémům pravděpodobně s pravou kyčlí nebude v utkání pokračovat.
Bouzková tak přišla o možnost postoupit do devátého finále na okruhu WTA, kde mohla bojovat o třetí titul a druhý letos. V červenci triumfovala na domácím Livesport Prague Open.
Otázkou tak zůstává, zda bude rodačka z Prahy schopná nastoupit k utkání prvního kola US Open, kde ji čeká Francouzka Elsa Jacquemotová, 98. hráčka žebříčku.
