Ztratil vedení 2-0, přežil mečbol. Nezlomný Murray na AO vyhrál pětihodinovou bitvu s Berrettinim

Bývalý první hráč světa Andy Murray má ve sbírce tři grandslamové trofeje (US Open 2012, Wimbledonu 2013, Wimbledon 2016) či dvě zlaté medaile z olympijských her, Australian Open má ale zakleté. Pětkrát si v Melbourne zahrál finále a pokaždé prohrál (čtyřikrát s Novakem Djokovičem a jednou s Rogerem Federerem).



A když v roce 2019 po pětisetové porážce s Robertem Bautistou v slzách připustil, že kvůli vleklým potížím s operovanou kyčlí bude muset s tenisem skončit, zdálo se, že už si v Melbourne nezahraje.



Skotský bojovník se však tenisu vzdát nechtěl a rozhodl se bojovat dál. O dva týdny později podstoupil další operaci a po sedmi měsících rekonvalescence nastoupil jako první tenista v historii k zápasu dvouhry na okruhu ATP s kovovou kyčelní náhradou.



A hraje dodnes. Nejenže znovu dokázal vyhrát turnaj ATP (Antverpy 2019), dostat se do dalších finále a porazit hráče Top 10, ale i v 35 letech a po vážné operaci je schopný svádět pětisetové bitvy. Navíc bitvy vítězné.



Za poslední čtyři roky odehrál pět pětisetových duelů a čtyřikrát z kurtu odešel jako vítěz. Dvakrát po sobě se mu to povedlo na úvod Australian Open, po loňském skalpu Gruzínce Nikoloze Basilašviliho si letos vyšlápl dokonce i na světovou čtrnáctku a loňského semifinalistu Mattea Berrettiniho.



Murray poslední tři vzájemné duely s o devět let mladším Italem prohrál, ale dnes začal parádně. Získal první dva sety a za stavu 6-3 6-3 a 2-1 měl brejkboly. Jenže je nevyužil, vzápětí poprvé a nakonec i naposledy přišel o podání a Berrettini se ziskem třetí sady dostal do hry.



Italský favorit navíc zvládl i koncovku čtvrtého dějství, byť byl třikrát dva míčky od porážky, a v rozhodujícím setu se za stavu 5-4 při podání Brita dostal k mečbolu. Zkušený Brit se pokusil o zkrácení hry, nebylo však dokonalé a Berrettini měl po náběhu k síti na raketě ukončení zápasu. Úder, který ve většinu případů zakončí winnerem, ale poslal do sítě.



A tak o vítězi zápasu ve vyprodané Rod Laver Areně musel po téměř pěti hodinách boje rozhodnout super tie-break do 10 bodů. Murray ho začal fantasticky a vedení 5-0 už nepustil. Když se dostal k prvnímu mečbolu, pomohlo mu i štěstí. Returnem trefil pásku, míček se překulil na stranu soupeře a Ital už neměl šanci zareagovat.







"Jsem teď šťastný a pyšný sám na sebe. Je pro mě čest, že jsem znovu dostal prostor na tomto velkém kurtu," řekl vyčerpaný a dojatý Murray po jubilejním 50. vítězství na Australian Open. Hráče Top 20 na grandslamu porazil p ošesti letech.



"To bylo poprvé, co jsem tu hrál ten rozhodující super tie-break na deset bodů. Je to jiné. I když člověk vede 6-1, 7-1, stále není hotovo a jste daleko od vítězství. Nakonec jsem měl i štěstí, že mi při mečbolu pomohla páska a míček přes ní přepadl. V závěru to byl dobrý tenis, mám z toho dobrý pocit," komentoval aktuálně 66. hráč světa.



"Udržet se s Matteem v pátém v pátém setu bylo famózní. Oba jsme byli fyzicky i psychiky unavení. V posledních třech měsících jsem opravdu hodně trénoval, abych byl ve formě. Podobné zápasy jsem v posledních letech ztratil, s Tsitsipasem na US Open nebo Isnerem ve Wimbledonu. I dnešní zápas jsem mohl ztratit, ale práce z posledních měsíců se vyplatila. A na konci jsem měl i štěstí," znovu uznal rodák ze skotského Dunblane.



"Na konci zápasu jsem zůstával klidný. Hodně mi pomohl dobrý vstup do tie-breaku. Povedlo se mi pár returnů a ve výměnách jsem se pak dostal do hry. Myslím, že během celého zápasu jsem chytře podával a odehrál tak každý bod," zhodnotil Murray svůj výkon.







Ve druhém kole se Murray utká ve čtvrtek s dalším Italem Fabiem Fogninim, nebo s domácím Thanasim Kokkinakisem.



Podrobnosti připravujeme.

• AUSTRALIAN OPEN 2023 •

Melbourne (Austrálie), tv. povrch, 76.500.000 australských dolarů

úterní výsledky (17. 01. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Rubljov (5-Rus.) - Thiem (Rak.) 6-3 6-4 6-2 Fritz (8-USA) - Basilašvili (Gruz.) 6-4 6-2 4-6 7-5 Rune (9-Dán.) - Krajinovič (Srb.) 6-2 6-3 6-4 Zverev (12-Něm.) - Varillas (Peru) 4-6 6-1 5-7 7-6(3) 6-4 Murray (Brit.) - Berrettini (13-It.) 6-3 6-3 4-6 6-7 7-6(10-6) Carreňo (14-Šp.) - Cachín (Arg.) 7-6(4) 6-1 7-6(3) Schwartzman (23-Arg.) - Krutych (Ukr.) 6-4 6-7(6) 6-3 7-6(5) Evans (25-Brit.) - Bagnis (Arg.) 6-4 4-6 6-4 6-4 Dimitrov (27-Bulh.) - Karacev (Rus.) 7-6(3) 7-5 6-2 Djere (Srb.) - Bergs (Belg.) 6-4 1-6 6-4 6-1 Wolf (USA) - Thompson (Austr.) 6-3 3-6 6-4 7-5 Jarry (Chile) - Kecmanovič (26-Srb.) 6-3 6-4 7-6(3) Chardy (Fr.) - Galán (Kol.) 1-6 7-5 6-1 6-4 Davidovich (30-Šp.) - Bublik (Kaz.) 6-0 6-7(3) 3-6 6-4 6-3 Bonzi (Fr.) - Bellucci (It.) 4-6 6-3 7-6(5) 6-4 Paul (USA) - Struff (Něm.) 6-1 7-6(6) 6-2