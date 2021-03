Zverev po pěti nezdarech porazil Tsitsipase a před fanoušky v Acapulku získal 14. titul

Alexander Zverev dobyl mexické letovisko dva roky poté, co ve finále nestačil na Australana Nicka Kyrgiose. Přitom ani letošní finále dvou nejvýše nasazených hráčů se Stefanosem Tsitsipasem, s nímž v posledních pěti střetnutích pokaždé prohrál, pro něj nezačalo dobře.



23letý Němec rychle prohrával 1-4, když při jedné smeči dokonce vůbec netrefil míček. O rok mladší Řek ale úroveň hry neudržel a Zverev získal první set pěti vyhranými gamy za sebou.



V druhé sadě se hamburskému rodákovi podařil brejk na 5-4, podával na zisk titulu a měl mečbol, ale dvaadvacetiletý Tsitsipas dotáhl sadu do tie-breaku. V něm Zverev zvítězil jednoznačně 7-3.



"Tenhle týden mě to bavilo nejvíce za několik posledních měsíců. Turnaj ukázal, že lidé mohou na velké sportovní akce chodit," řekl sedmý hráč světa Zverev po vítězství před diváky na tribunách. Vzájemnou bilanci upravil na 2-5.



Vítěz tří podniků Masters 1000 Zverev ve svém celkově 23. finále získal 14. titul. Akci kategorie ATP 500 dobyl potřetí a získal svou nejcennější trofej od Turnaje mistrů 2018.







Naopak vítěz Turnaje mistrů z roku 2019 Tsitsipas hrál 13. finále a už poosmé v něm prohrál. Svůj poslední 5. titul loni v březnu, kdy obhájil triumf v Marseille. Celkem čtyřikrát slavil v hale a jednou na antuce. Na první triumf na tvrdém povrchu v outdoorových podmínkách nedosáhl ani na pátý pokus.



"Dělal jsem všechno, co se dalo, ale Alex byl lepší," uvedl pátý muž žebříčku Tsitsipas, jenž hrál letos semifinále na Australian Open a v Rotterdamu.



Oba finalisté se nyní přesunou na Floridu na první letošní turnaj série Masters 1000.

• ATP 500 ACAPULCO •

Maxiko, tv. povrch, 1.204.960 dolarů

sobotní výsledky (20. 03. 2021) • Dvouhra - finále • A. Zverev (2-Něm.) - Tsitsipas (1-Řec.) 6-4 7-6(3) • Čtyřhra - finále • K. Skupski/N. Skupski (Brit.) - Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) 7-6(3) 6-4