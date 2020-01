Zverev porazil Wawrinku i v Melbourne a je poprvé v semifinále grandslamu

Alexander Zverev má na kontě triumf na Turnaji mistrů, tři trofeje z podniků Masters a celkem 11 turnajových vítězství. Na grandslamech ale nikdy neprosadil, jeho maximem byla dvě čtvrtfinále.



Poprvé do semifinále se 23letý Němec dostal až nyní na Australian Open. Grandslamu před kterým slíbil, že za každý vyhraný zápas věnuje na obnovu hostitelské země po rozsáhlých ničivých požárech 10.000 dolarů. A pokud by se mu povedlo získat trofej, dá Australanům dokonce celou prémii 4.120.000 dolarů.



I když Zverev v úvodu sezony na ATP Cupu prohrál všechny tři zápasy, v Melbourne nachází formu a herní pohodu. Set neztratil s Cecchinatem, Gerasimovem, Verdaskem ani s patnáct zápasů neporaženým Rubljovem a dnes zvládl i souboj s šampionem z roku 2014 Švýcarem Stanem Wawrinkou.



Zverev v předchozích dvou grandslamových čtvrtfinále (French Open 2018 a 2019) neuhrál jediný set a mizerně začal také potřetí. První game uhrál až za stavu 0-5 a poprvé na turnaji prohrál set. Nepříznivý vývoj proti o 12 let staršímu Wawrinkovi ale otočil, zvítězil 1-6 6-3 6-4 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.







"Už jsem byl připravený vysvětlit novinářům, proč jsem prohrál," přiznal Zverev. Předvedl však velký obrat a pocítil úlevu. "Nedokážete si představit, co to pro mě znamená. Na jiných turnajích se mi dařilo, vyhrál jsem Masters, vyhrál jsem Turnaj mistrů. Ale na grandslamech jsem nedokázal tuhle bariéru překonat. Doufám, že tohle je první z mnoha, které ještě přijdou," dodal.



V úvodním dějství byl Zverev na kurtu jen do počtu. Příliš chyboval a proti solidně hrajícímu Švýcarovi neměl vůbec šanci. Poté se však obraz utkání kompletně otočil. Ve druhé sadě Zverev vyhrál všech 20 fiftýnů po svém podání, výrazně se zlepšil ve výměnách a chyby naopak začaly přibývat z rakety Wawrinky.



"Věděl jsem, že musím ve své hře něco změnit. Jinak to pro mě rychle skončí. Povedlo se mi to a teď jsem za to moc šťastný," prohlásil Zverev po utkání, které ukončil po 2 hodinách a 19 minutách hry.

Zverev je prvním německým semifinalistou Australian Open od roku 2007, kdy se mezi nejlepší kvarteto probojoval Tommy Haas, prvním německým semifinalistou grandslamu od Wimbledonu 2009 (Haas) a může se stát prvním německým finalistou v Melbourne Parku po 17 letech (Rainer Schüttler, 2003).



Ve svém premiérovém grandslamovém semifinále vyzve světovou jedničku a vítěze ročníku 2009 Španěla Rafaela Nadala, nebo Rakušana Dominica Thiema.