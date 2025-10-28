Zverev se pustil do Masters v Paříži: Zmatek, hluk, chyby v organizaci!
Na turnaji ve Vídni našel Zverev ztracenou sebedůvěru, když podlehl až ve finále po dramatickém průběhu Janniku Sinnerovi. Po bleskovém přesunu do Paříže, kde se ve svém úvodním zápase utká s Argentincem Camilem Ugo Carabellim, však na adresu pořadatelů nešetřil kritikou.
Na tiskové konferenci před svým debutem se Zverev rozpovídal nejen o tažení do finále vídeňského turnaje, ale i o zdravotních problémech, které ho v letošní sezoně provázely. Navíc se dotkl i citlivého tématu – změny místa konání turnaje.
"Tento rok byl jiný, protože jsem nebyl v posledních několika měsících zdravý, neustále jsem se potýkal s různými většími či menšími problémy, které se na mé hře podepsaly," říkal Zverev.
"Momentálně se konečně cítím v pořádku a jsem v kondici, v jaké bych chtěl být. A na mé hře je to jednoznačně znát. Myslím, že hodně hráčů v mém věku velmi dobře ví, o čem mluvím, řada z nich si prochází tím samým. Hrát bez bolesti je prostě něco úplně jiného. Věřím, že právě to mi pomůže ukázat, jak kvalitní tenista jsem, a dosáhnu na podobné výsledky, jako se mi povedlo ve Vídni," vrátil se ke svému finálovému úspěchu hamburský rodák.
Nepříliš pozitivně se ale německý tenista vyjádřil k podmínkám, které panují v novém pařížském areálu. "Některé věci byly v Bercy trochu lepší, například tréninkové kurty. Kurty pro druhý zápas jsou ve slušném stavu, ale jsou tady jiné nevýhody.“
"Z ostatních dvorců k vám doléhá spousta hluku, což je velmi nepříjemné, když se potřebujete soustředit. Například pokud hrajete na jednom z vnějších kurtů, slyšíte hluk z kurtu číslo 1 a reproduktory z hlavního dvorce. Někdy tady panuje velký zmatek, ani organizační stránka není nejlepší."
Zverev také zmínil, který okamžik sezony pro něj znamenal nejvíce. "Vyhrát titul v den mých narozenin v Mnichově byl skvělý okamžik. A samozřejmě i finále ve Vídni. Tolik nevadí, že jsem prohrál finále, ale pocit, že jsem se opravdu cítil zdravý a mohl hrát naplno, to za to stálo," uzavřel trojnásobný grandslamový finalista.
