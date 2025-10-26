Zverev po vídeňském finále: Někteří zapomněli, že stále umím hrát tenis
Na své poměry za sebou nemá příliš povedenou sezonu. Zverev si náladu na jejím konci vylepšil finálovou účastí ve Vídni, daleko však nebyl ani od celkového vítězství. Hvězdnému Sinnerovi totiž podlehl po setech 6:3, 3:6 a 5:7. Po zápase hamburský rodák netajil zklamání.
"Někteří zapomněli, že když jsem fit a ve formě, můžu pořád hrát výborný tenis. Byl to skvělý zápas, velmi těsný a na vysoké úrovni z obou stran. Prošel jsem si statistiky a měl jsem čísla, která byla možná moje nejlepší v probíhajícím roce. O to víc mě porážka mrzí," říkal Zverev.
"Nakonec jsem měl možná trochu smůlu, mohlo to dopadnout oběma směry. Jannik vyhrál především díky výbornému podání. Když se podívám na poslední měsíce a na to, jak jsem hrál tento týden, je to pořád krok vpřed," uvedl Zverev podle serveru Ubitennis.
Přestože titul z Vídně bral Sinner, Zverev odjížděl z turnaje s pozitivními pocity. "V posledních dvou letech jsme se proti sobě často nestřetávali, jen jednou loni v Cincinnati a letos v Austrálii, nic víc. Samozřejmě bych rád vyhrál, ale musím to brát jednoznačně pozitivně, dívat se dopředu a říct, že ve srovnání s tím, jak jsem se cítil na začátku týdne, se tento výkon stále ubírá správným směrem," zhodnotil.
Německý tenista se vyjádřil i k rivalitě se Sinnerem. "Oba se snažíme hrát velmi rychlý tenis. Nejsme ti, co hrají tisíc variant, ale s údery ze základní čáry a rychlostí dokážeme vytvořit velmi velkolepé zápasy. Jemu se daří tuto úroveň ukazovat v průběhu roku častěji."
"Jannik se dostal v letošním roce do všech čtyř grandslamových finále. Ale myslím, že dnes jsem mu byl naprosto rovnocenným soupeřem, hrál jsem dobře. Jak jsem řekl, mohlo to dopadnout oběma směry," dodal Zverev.
