Sinner přežil parádní bitvu se Zverevem. Znovu ovládl Vídeň a prodloužil dechberoucí sérii
Sinner – Zverev 3:6, 6:3, 7:5
Ačkoli jsou žebříčkovými sousedy, šel do finále jako obrovský favorit Sinner. Ital sice ve vzájemné bilanci ztrácel 3:4, nicméně poslední souboj v závěrečném kole lednového Australian Open jasně ovládl. Tentokrát měl ale se Zverevem velké potíže.
Němec totiž nastoupil s překvapivě úplně jinou taktikou. Často mu bylo vyčítáno, že proti nejlepším tenistům na světě hraje příliš pasivně. Možná i proto produkoval mnohem agresivnější hru než obvykle. A rozhodl se správně.
V úvodní sadě Sinner neudělal nic moc špatně, ovšem zaváhání na servisu ze stavu 40:0 ve čtvrtém gamu ho stálo celý set. V páté hře totiž Zverev zlikvidoval oba brejkboly a další šanci soupeři nenabídl.
Hned v úvodním gamu na podání ve druhém dějství se ovšem nemohl Zverev spolehnout na svůj dělový první servis, prohrál parádní výměnu při brejkbolu soupeře a dostal se do manka 0:3. Sinner si luxusní náskok brejku uhájil bez větších problémů a po hodině a půl přišel na řadu rozhodující set.
V něm se jako první dostal k možnosti brejku Sinner. Zverev ale aktivní hrou sérii dvou hrozeb odvrátil a vedl 3:2. Zápas to byl bezpochyby fyzicky náročný, ovšem podmínky v hale nejsou tak vyčerpávající. Přesto Ital v sedmém gamu začal mít křeče, kvůli nimž vzdal před pár týdny při obhajobě titulu v Šanghaji.
Sinner působil unaveně, ale ve výměnách se pohyboval vcelku normálně. Ital každopádně sebral poslední zbytky sil a v napínavé koncovce měl pevnější nervy. V 11. gamu se po skvělé výměně, kterou zakončil vítězným bekhendem po čáře, propracoval k brejkbolu, na nějž Zverev udělal chybu z bekhendu. To byl rozhodující okamžik zápasu a úřadující šampion dvou grandslamů ho dotáhl do vítězného konce.
Sinner tak pokračuje v neskutečné neporazitelnosti na halových betonech. Ta trvá už téměř dva roky a čítá 27 vítězství v řadě, pokud počítáme i exhibice a Davis Cup. Poslední porážku utrpěl proti Novakovi Djokovičovi ve finále Turnaje mistrů 2023.
Ve Vídni kraloval podruhé a vyhrál tady už deset utkání po sobě. V rakouské hale se radoval z triumfu také při posledním startu předloni. Celkově získal 22. trofej a finálovou bilanci upravil na 22:9.
Zverev naopak prohrál tři ze čtyř letošních finále. Uspěl pouze na domácí antukové pětistovce na jaře v Mnichově. Po dnešním finále má na kontě stále 24 titulů. Stejně jako Sinner se nyní přesune na poslední Masters sezony v Paříži. Oba mají v prvním kole coby členové nejvýše nasazené osmičky volno.
