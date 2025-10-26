Sinner přežil parádní bitvu se Zverevem. Znovu ovládl Vídeň a prodloužil dechberoucí sérii

ATP VÍDEŇ - Jannik Sinner (24) se podruhé raduje z triumfu na pětistovce ve vídeňské hale. Největší favorit a nejvýše nasazený přežil ve finále bitvu se svým žebříčkovým sousedem Alexanderem Zverevem (28), kterého udolal 3:6, 6:3, 7:5. Získal tak svůj 22. kariérní titul a znovu protáhl téměř dvouletou neporazitelnost na halových betonech.
Jannik Sinner ustál finálovou bitvu s Alexanderem Zverevem (© MAX SLOVENCIK / APA / AFP)

Sinner – Zverev 3:6, 6:3, 7:5

Ačkoli jsou žebříčkovými sousedy, šel do finále jako obrovský favorit Sinner. Ital sice ve vzájemné bilanci ztrácel 3:4, nicméně poslední souboj v závěrečném kole lednového Australian Open jasně ovládl. Tentokrát měl ale se Zverevem velké potíže.

Němec totiž nastoupil s překvapivě úplně jinou taktikou. Často mu bylo vyčítáno, že proti nejlepším tenistům na světě hraje příliš pasivně. Možná i proto produkoval mnohem agresivnější hru než obvykle. A rozhodl se správně.

V úvodní sadě Sinner neudělal nic moc špatně, ovšem zaváhání na servisu ze stavu 40:0 ve čtvrtém gamu ho stálo celý set. V páté hře totiž Zverev zlikvidoval oba brejkboly a další šanci soupeři nenabídl.

Hned v úvodním gamu na podání ve druhém dějství se ovšem nemohl Zverev spolehnout na svůj dělový první servis, prohrál parádní výměnu při brejkbolu soupeře a dostal se do manka 0:3. Sinner si luxusní náskok brejku uhájil bez větších problémů a po hodině a půl přišel na řadu rozhodující set.

V něm se jako první dostal k možnosti brejku Sinner. Zverev ale aktivní hrou sérii dvou hrozeb odvrátil a vedl 3:2. Zápas to byl bezpochyby fyzicky náročný, ovšem podmínky v hale nejsou tak vyčerpávající. Přesto Ital v sedmém gamu začal mít křeče, kvůli nimž vzdal před pár týdny při obhajobě titulu v Šanghaji.

Sinner působil unaveně, ale ve výměnách se pohyboval vcelku normálně. Ital každopádně sebral poslední zbytky sil a v napínavé koncovce měl pevnější nervy. V 11. gamu se po skvělé výměně, kterou zakončil vítězným bekhendem po čáře, propracoval k brejkbolu, na nějž Zverev udělal chybu z bekhendu. To byl rozhodující okamžik zápasu a úřadující šampion dvou grandslamů ho dotáhl do vítězného konce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner tak pokračuje v neskutečné neporazitelnosti na halových betonech. Ta trvá už téměř dva roky a čítá 27 vítězství v řadě, pokud počítáme i exhibice a Davis Cup. Poslední porážku utrpěl proti Novakovi Djokovičovi ve finále Turnaje mistrů 2023.

Ve Vídni kraloval podruhé a vyhrál tady už deset utkání po sobě. V rakouské hale se radoval z triumfu také při posledním startu předloni. Celkově získal 22. trofej a finálovou bilanci upravil na 22:9.

Zverev naopak prohrál tři ze čtyř letošních finále. Uspěl pouze na domácí antukové pětistovce na jaře v Mnichově. Po dnešním finále má na kontě stále 24 titulů. Stejně jako Sinner se nyní přesune na poslední Masters sezony v Paříži. Oba mají v prvním kole coby členové nejvýše nasazené osmičky volno.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
The_Punisher
26.10.2025 17:52
Ve Vídni byl teda dneska kotel a v hledisti skvělá atmosféra. Finale velke kvality. Jannik hodně klamal pohledem. Často se pomalinku trousil a vypadal na tom fyzicky mnohem hůř, ale zabral famoznimi míčky v tu pravou chvíli. Saša mnohdy trefoval míčky bez dostatečné razance, které Jannik trestal. Ale i tak bitva jak se na finale patřilo a slušelo
Trojchyba_Mat
26.10.2025 17:53
Patik
26.10.2025 17:34
Zverev hral dobre no aj tak musím povedať a nemám ten výraz rád ale na neho sa hodi že on je proste taký tragéd..on tie momenty ktoré potrebuje vždy nejakym spôsobom úplne buďto premarni alebo s prepáčením preserie zahodí do kosa domrvi vyhodí sa celý niekde..čo on už mohol mať úspechy s akými hráčmi to snáď nemá nikto v dejinách tenisu..on potrebuje vyhrať grandslam ako soľ aj keby mu pravdepodobne ukončil hneď karieru ale on nosí v hlave väčšinu kariéry nejaké bremeno ktoré ho ťahá mentálne dole.. malo sebadôvery sebavedomia alebo ja neviem kieho boha sakramentsky mu to chýba na veľké zápasy..a to ho ešte mnohí spájajú s domácim násilím ze udrel ženu..on čo sa mu trasú kolená pri druhom servise..ach bože.
com
26.10.2025 17:21
Mastičkář Sypačů Sinner búúúúú

Brazilska megastar Joao smilesmile
