Zvláštní volba ze strany kontroverzní exhibice. Hvězdné obsazení doplnil Tsitsipas
Exhibice Six Kings Slam budila kontroverzi už během loňského premiérového ročníku. Před rokem se turnaje zúčastnili grandslamoví šampioni Novak Djokovič, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Daniil Medveděv. A moc lidí nechápalo, proč se šestým do party stal Holger Rune.
Podobná situace je letos. V momentě červencového oznámení letošních účastníků jsme našli v seznamu šest nejlepších hráčů na světě. Tedy loňského vítěze Sinnera, Alcaraze, Alexandera Zvereva, Djokoviče, Taylora Fritze a Drapera. Poslední jmenovaný však kvůli zranění paže ukončil po US Open letošní sezonu a musela se hledat náhrada.
Tou je překvapivě Tsitsipas. Pořadatelé zřejmě přeskočili většinu jeho kolegů, kteří figurují v žebříčku před ním. A že jich není málo. Řecký tenista, který je už dlouho v krizi, se totiž nachází až na 27. místě.
Většina očekávala účast Bena Sheltona, který se díky skvělým posledním týdnům vyšplhal na šestou pozici. Mezi ním a Tsitsipasem figurují například Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, loňští účastnící Rune a Medveděv, Casper Ruud, Andrej Rubljov či Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč.
Není jasné, proč dostal pozvánku zrovna Tsitsipas. Je ale jisté, že pořadatelé zřejmě upustili od původního plánu mít na turnaji jen nejlepší hráče na světě.
Letošní ročník se uskuteční od 15. do 18. října v saúdskoarabském Rijádu. Každý z účastníků má jistý šek na 1,5 milionu dolarů (téměř 31 milionů korun), vítěz si odveze celkem 6 milionů dolarů (zhruba 123,8 milionu korun).
