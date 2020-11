1. den v Paříži: Pondělní program nabídne tři zajímavé duely

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Zajímavé zápasy 1. kola • Humbert (Fr.) - Ruud (Nor.) | Court Central (14:00 SEČ) Auger-Aliassime (14-Kan.) - Čilič (Chorv.) | Court Central (15:30 SEČ) Davidovich Fokina (Šp.) - Chačanov (11-Rus.) | Court Central (20:00 SEČ)



Ugo Humbert (32.) - Casper Ruud (27.) | Court Central (14:00 SEČ)

První z dnešních zajímavých zápasů prvního kola obstarají 22letý Ugo Humbert, jenž na pařížské Masters dorazil po čerstvém triumfu v Antverpách, a o rok mladší Casper Ruud. Talentovaní mladíci se poprvé potkali na začátku letošní sezony v Aucklandu, kde zvítězil Humbert a celý turnaj vyhrál, Ruud mu porážku oplatil nedávno na antuce v Hamburku. Oba předchozí souboje rozhodoval třetí set.

Humbert na domácím French Open vypadl hned v prvním kole po porážce s hráčem druhé stovky Marcem Polmansem, ovšem v posledních týdnech potvrzuje, že halové podmínky mu prostě sedí. V Petrohradu měl velmi blízko skalpu rozjetého pozdějšího šampiona Andreje Rubljova a před necelými dvěma týdny v Antverpách si došel pro svůj druhý titul na hlavním okruhu.

Ruud má za sebou výborné zkrácené antukové jaro, v Římě si zahrál své premiérové semifinále na Masters, mezi nejlepší kvarteto se dostal i v Hamburku a na French Open uhrál třetí kolo. Norský mladík se poté představil ještě na antuce na Sardinii, kde hned v prvním kole schytal překvapivý výprask od Yannicka Hanfmanna. Halovou generálku absolvoval ve Vídni, v prvním kole nestačil na Jannika Sinnera.

Humbert je v halovém prostředí lepším a úspěšnějším hráčem, což by měl stvrdit postupem do dalšího kola. Oba předchozí duely ovšem rozhodoval třetí set a dnes by tomu nemuselo být jinak.

Tip: Humbert ve třech setech

Ugo Humbert - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antverpy, Auckland (vítěz); Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (vítěz)

Bilance: 22-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 21-30: 2-1 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Ugo Humbert - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018-20)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Antverpy (vítěz)

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (vítěz); Santiago (finále); Hamburk, Řím (semifinále)

Největší úspěchy v hale: čeká na první výhru

Bilance: 22-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 0-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 4-1 (kariérní 11-9)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Casper Ruud - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019-20)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Vídeň (1. kolo)



Felix Auger-Aliassime (21.) - Marin Čilič (41.) | Court Central (15:30 SEČ)

Nasazeného Felixe Augera-Aliassimeho v prvním kole jeho premiéry na pařížském Masters čeká souboj s grandslamovým šampionem a bývalou světovou trojkou Marinem Čiličem. Jediné dosavadní vzájemné měření sil vyhrál loni v létě ve Washingtonu Čilič.

Auger-Aliassime hrál v hale výborně už před pauzou, když se dostal do finále v Rotterdamu a Marseille. To, že je kanadský mladík skvělým halařem, potvrzuje i v posledních týdnech, kdy si na dvou podnicích v kolínské hale zahrál finále a semifinále. Na poslední akci ve Vídni ve dvou těsných setech prohrál s krajanem Vaskem Pospisilem.

Čilič letos pokračuje v mizérii, na kontě nemá jedinou čtvrtfinálovou účast a jeho letošním maximem je osmifinále Australian Open. Vítězi US Open 2014 se nedaří ani v hale, pod střechou startoval v únoru v Marseille a nedávno na obou turnajích v kolínské hale, dohromady dokázal vyhrát jen dvě utkání.

Čiliče i přes celkem už dost dlouhé trápení stále nelze podceňovat, Auger-Aliassime však letos hraje v hale výborně a měl by potvrdit roli favorita.

Tip: Auger-Aliassime ve dvou setech

Felix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem, Marseille, Rotterdam (finále); Kolín nad Rýnem 2, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem, Marseille, Rotterdam (finále); Kolín nad Rýnem 2 (semifinále)

Bilance: 23-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 14-6

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-4 (kariérní 9-11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (osmifinále), French Open (1. kolo)

Felix Auger-Aliassime - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Kolín nad Rýnem (finále), Kolín nad Rýnem 2 (semifinále), Vídeň (1. kolo)

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem, Marseille (2. kolo)

Bilance: 13-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 2-3

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-2 (kariérní 43-32)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Marin Čilič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 14-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Kolín nad Rýnem (2. kolo), Kolín nad Rýnem 2 (1. kolo)



Alejandro Davidovich Fokina (62.) - Karen Chačanov (18.) | Court Central (20:00 SEČ)

Jednadvacetiletý Alejandro Davidovich Fokina bude o své první vítězství v hlavních soutěžích turnajů Masters bojovat proti nasazené jedenáctce a předloňskému šampionovi Karenovi Chačanovovi. Bude se jednat o premiérový souboj.

Davidovich Fokina teď prožívá nejlepší období své kariéry. Po US Open, kde si zahrál své první osmifinále na grandslamech, má za sebou dvě výborná vystoupení v kolínské hale. Na prvním ze dvou podniků skončil až v semifinále na raketě pozdějšího vítěze Alexandera Zvereva, o týden později ve čtvrtfinále podlehl Diegovi Schwartzmanovi, přestože třikrát podával na vítězství. V Paříži, kde startuje poprvé, bez větších potíží prošel dvoukolovou kvalifikací.

Chačanov se nedávno v domácí hale v Petrohradu teprve podruhé v letošní sezoně dostal do čtvrtfinále, další takovou účast přidal o týden později v Antverpách. Před týdnem se představil ještě ve Vídni, kde v prvním kole nestačil na Grigora Dimitrova.

Chačanov má od senzačního předloňského pařížského triumfu stále výpadky formy a nehraje svůj nejlepší tenis, přesto je favoritem. Davidovich Fokina ovšem v posledních týdnech hraje velmi dobře a měl by nasazeného Rusa minimálně potrápit.

Tip: Chačanov ve třech setech

Alejandro Davidovich Fokina - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem (semifinále)

Bilance: 17-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-3 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (osmifinále), French Open (2. kolo)

Alejandro Davidovich Fokina - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Kolín nad Rýnem (semifinále), Kolín nad Rýnem 2 (čtvrtfinále)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antverpy, Petrohrad, Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy, Petrohrad (čtvrtfinále)

Bilance: 20-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 4-5

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-0 (kariérní 51-32)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo), French Open (osmifinále)

Karen Chačanov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Petrohrad (čtvrtfinále), Antverpy (čtvrtfinále), Vídeň (1. kolo)