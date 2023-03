12. den v Indian Wells: Poznáme nové šampiony. Finále obstarají Alcaraz s Medveděvem a Sabalenková s Rybakinovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Rybakinová (10-Kaz.) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Stadium 1 (21:00 SEČ) • Finále mužů • Alcaraz (1-Šp.) - Medveděv (5-) | PREVIEW LS | Stadium 1 (23:59 SEČ)



• Finále žen •

Jelena Rybakinová (10.) - Aryna Sabalenková (2.) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

Ženská část letošního ročníku BNP Paribas Open vyvrcholí reprízou lednového finále Australian Open mezi Jelenou Rybakinovou a Arynou Sabalenkovou. Druhá jmenovaná vyhrála všechny čtyři předchozí souboje, pokaždé ve třech setech a nedávno v Melbourne Parku poprvé po obratu.

Třiadvacetiletá Rybakinová se už před pár dny stala první zástupkyní Kazachstánu v semifinále podniků WTA 1000. Ve finálových duelech se moskevské rodačce nedaří, 11 účastí v závěrečném kole přetavila v jen tři tituly, ten poslední slavila loni ve Wimbledonu. Poté neuspěla proti Kateřině Siniakové v Portoroži ani Sabalenkové na Australian Open. Singlové finále si na americkém kontinentu zahraje poprvé, v těch na tvrdém povrchu uspěla pouze v jednom z osmi případů.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková je naopak v pozitivních číslech ve finále celkově (12-8) i na betonech (11-3). Ve finále ve Spojených státech má ovšem negativní úspěšnost (1-2). V probíhající sezoně bojovala o titul dvakrát, v Adelaide přehrála Lindu Noskovou a v Melbourne Parku právě Rybakinovou. Na WTA 1000 naposledy triumfovala předloni v Madridu a vyhrála všechna čtyři finále. Rodačka z Minsku je třetí běloruskou finalistkou této akce, a to po Nataše Zverevové (1995) a Viktorii Azarenkové (triumfy 2012 a 2016).

It all comes down to this



Tune in to the @BNPPARIBASOPEN singles final, 1pm local time⏰



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/wO842YlrrE — wta (@WTA) March 19, 2023

Rybakinová v pondělí vylepší své žebříčkové maximum, nejhůře bude osmá a v případě triumfu si ještě o jednu příčku polepší. Sabalenková zůstane bez ohledu na výsledek finále na druhém místě a může ještě snížit náskok světové jedničky Igy Šwiatekové.

Sabalenková na Rybakinovou umí, ačkoli ve všech čtyřech střetnutích potřebovala všechny tři sety a jejich nedávný souboj na Australian Open byl opravdu těsný. Bělorusce hraje do karet i podstatně lepší bilance ve finále, na WTA 1000 dokonce stoprocentní. S velkými zápasy má přece jen více zkušeností než o rok mladší soupeřka, letos hraje fantasticky a mohla klidně být stále neporažená. Rybakinová určitě není bez šance, ale favoritkou je zaslouženě světová dvojka.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon, ale po zisku prvního grandslamového titulu se i kvůli nulovému bodovému přídavku do žebříčku dlouho trápila. O to překvapivější byl její postup až do finále letošního Australian Open, kde vyřadila mimo jiné #1 Igu Šwiatekovou, loňskou finalistku Danielle Collinsovou a dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou. V Abú Zabí vypadla ve čtvrtfinále s Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Dubaji nenastoupila k osmifinále.

Cesta turnajem

V Indian Wells nemusela v úvodních třech duelech ani jednou do rozhodující sady a každým zápasem se zlepšovala. V tom prvním měla velké potíže se Sofií Keninovou, následně přetlačila Paulu Badosaovou a v osmifinále smetla rozjetou Varvaru Gračovovou. Ve čtvrtfinále s Karolínou Muchovou už se "tříseťáku" nevyhnula a mohla klidně prohrát ve dvou setech. V semifinále deklasovala světovou jedničku a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou.

Historie na BNP Paribas Open

Za sebou má dva starty, při předloňském debutu skončila ve druhém kole a v loňském čtvrtfinále nestačila na Marii Sakkariovou.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 11-14)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-1 (kariérní 3-8)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los, Keninová (7-6 7-6), (21) Badosaová (6-3 7-5), Gračovová (6-3 6-0), Muchová (7-6 2-6 6-4), (1) Šwiateková (6-2 6-2)

Aktuální forma

Sabalenková se rozjela po slabším období už ve druhé půlce předchozí sezony a v té letošní exceluje. Za sebou má 18 utkání a na kontě jedinou porážku, kterou utrpěla ve čtvrtfinále v Dubaji s Barborou Krejčíkovou (ze stavu 6-0 3-1). Na australském kontinentu dominovala, když bez ztráty setu ovládla silně obsazenou generálku v Adelaide a na Australian Open prohrála v sedmi zápasech jediný set a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou.

Cesta turnajem

V Indian Wells jí stačila na postup do osmifinále jediná výhra, Jevgeniji Rodinové povolila dva gamy a Lesja Curenková odstoupila. V souboji o čtvrtfinále přetlačila ve třech setech osm zápasů neporaženou Barboru Krejčíkovou a oplatila jí nedávnou porážku z Dubaje. Ve čtvrtfinále smetla domácí teenagerku Cori Gauffovou a šanci nedala ani loňské finalistce Marii Sakkariové v semifinále.

Historie na BNP Paribas Open

Letošní start je jejím celkově čtvrtým, předchozím maximem bylo tři roky staré osmifinále.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Bilance: 17-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 17-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-0 (kariérní 24-24)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-0)

Bilance ve finále: 2-0 (kariérní 12-8)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Rodinová (6-2 6-0), Curenková (bez boje), (16) Krejčíková (6-3 2-6 6-4), (6) Gauffová (6-4 6-0), (7) Sakkariová (6-2 6-3)



• Finále mužů •

Carlos Alcaraz (2.) - Daniil Medveděv (6.) | Stadium 1 (23:59 SEČ)

Také mužský souboj o titul na letošním BNP Paribas Open rozklíčuje zbrusu nového šampiona turnaje v kalifornské poušti. Ve finále se utkají světová dvojka Carlos Alcaraz, který se v případě vítězství vrátí do čela žebříčku, a 19 zápasů neporažený šestý muž pořadí Daniil Medveděv. Na jediný předchozí souboj došlo předloni ve Wimbledonu a Medveděv ztratil jen sedm gamů.

Devatenáctiletý Alcaraz to má ve finále na nejvyšším okruhu 7-3, letos porazil Camerona Norrieho v Buenos Aires a o týden později s ním i vinou obnoveného zranění prohrál v Rio de Janeiru. Na tvrdých površích (Miami a US Open 2022) i na Masters (Miami a Madrid 2022) se rodákovi z El Palmaru podařilo obě finále vyhrát. V historii BNP Paribas Open najdeme tři španělské šampiony (José Higueras 1983, Álex Corretja 2000 a Rafael Nadal 2007, 2009 a 2013).

Sedmadvacetiletý Medveděv zvládl posledních pět finále a vylepšil si svou finálovou úspěšnost na 18-12. Moskevský rodák posbíral 17 ze svých 18 trofejí na betonech (bilance ve finále 17-9) a na Masters uspěl ve čtyřech ze šesti případů, naposledy předloni v srpnu v Kanadě. V neděli se může stát prvním ruským šampionem úvodního podniku Masters, v minulosti se do finále dostal jen Andrej Česnokov v roce 1992 a prohrál s domácím Michaelem Changem.

Alcaraz se může podruhé stát světovou jedničkou, po Australian Open musel tenisový trůn přenechat Novakovi Djokovičovi a teď z něj může Srba znovu sesadit. Bývalý lídr žebříčku Medveděv bude v pondělním vydání bez ohledu na výsledek finále na pátém místě.

Šance jsou naprosto vyrovnané. Alcaraz do finále prošel o něco suverénněji a na rozdíl od soupeře si nestěžuje na pomalejší beton, možná mu dokonce i vyhovuje. Medveděv se zase veze na vlně 19 výher a určitě o ni nebude chtít přijít zrovna v souboji o titul. Oba aktéři jsou v pozitivních číslech ve finále celkově (Alcaraz 7-3 a Medveděv 18-12) i na Masters (2-0 a 4-2). Nejspíše nás tak čeká velmi dramatické finále, jehož vítěz se dopředu moc predikovat nedá.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz má za sebou životní sezonu, během které se dočkal prvního grandslamového titulu, posbíral celkem pět trofejí a vypracoval se až na post světové jedničky. Kvůli zranění však přišel o debut na Turnaji mistrů i celé australské léto. Do probíhajícího tenisového roku naskočil až v únoru v rámci Golden Swingu, ovládl Buenos Aires a ve finále v Rio de Janeiru zahodil jasný náskok proti Cameronovi Norriemu a obnovil si zranění nohy. Následně vynechal podnik v Acapulku.

Cesta turnajem

V Indian Wells se rozehrál k lepším výkonům, než které předváděl na poslední akci v Rio de Janeiru, a stále neztratil set. Postupně si poradil s Thanasim Kokkinakisem, Tallonem Griekspoorem, Jackem Draperem (skreč), Félixem Augerem-Aliassimem i Jannikem Sinnerem.

Historie na BNP Paribas Open

Při předloňském debutu vypadl už ve druhém kole s Andym Murraym, loni skončil až v semifinále na krajanovi Rafaelovi Nadalovi.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 13-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 13-9)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 1-1 (kariérní 7-3)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Kokkinakis (6-3 6-3), (31) Griekspoor (7-6 6-3), Draper (6-2 2-0 skreč), (8) Auger-Aliassime (6-4 6-4), (11) Sinner (7-6 6-3)

Aktuální forma

Medveděv si ještě před měsícem procházel více než roční krizí, která začala po zahození náskoku ve finále loňského Australian Open s Rafaelem Nadalem, dokonce na chvíli vypadl z Top 10 světového hodnocení. V posledním měsíci ovšem zvládl všech 19 zápasů, přemožitele nenašel v rotterdamské hale ani na Blízkém východě v Dauhá a Dubaji.

Cesta turnajem

Na kalifornském Masters nedominuje tak jako na předchozích turnajích. Na dle jeho slov příliš pomalém betonu začal celkem jasnou výhrou nad domácím Brandonem Nakashimou, ale pak ztratil set s trápícím se Iljou Ivaškou a v osmifinále měl namále s Alexanderem Zverevem, který se vrací po zranění. Ve čtvrtfinále si poradil s Alejandrem Davidovichem a v semifinále ve dvou velmi těsných setech s domácím Francesem Tiafoem.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells se mu nikdy nedařilo, při předchozích pěti startech byl pouze jednou v osmifinále a už letošní čtvrtfinále bylo jeho novým maximem.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (T); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 24-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 19-2

Bilance proti hráčům Top 10: 4-1 (kariérní 33-33)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 4-2)

Bilance ve finále: 3-0 (kariérní 18-12)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Daniil Medveděv - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Dauhá (T), Dubaj (T)

Cesta turnajem: volný los, Nakashima (6-4 6-3), Ivaška (6-2 3-6 6-1), (12) Zverev (6-7 7-6 7-5), (23) Davidovich (6-3 7-5), (14) Tiafoe (7-5 7-6)