13 Čechů má jisté US Open! Kdo se z posledního grandslamu sezony odhlásil?
Z českých tenistů, kteří se díky svému rankingu vejdou do hlavní soutěže letošního US Open, nechybí nikdo. Největšími nadějemi ve dvouhře žen budou úřadující wimbledonská královna Linda Nosková a finalistka stejného turnaje Karolína Muchová.
V areálu ve Flushing Meadows si zahrají také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a bývalá finalistka Karolína Plíšková. Mužská dvouhra zatím nabízí čtyři česká jména. Do akce půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Česká stopa samozřejmě bude i v kvalifikačních bojích. Seznam účastníků se dozvíme za pár týdnů.
Na divokou kartu nebo úspěšnou kvalifikaci musí spoléhat Jack Draper, Grigor Dimitrov, loučící se Stan Wawrinka či olympijská šampionka Qinwen Zheng, kteří se nevešli do hlavní soutěže. Na seznamu pro hlavní los zatím figuruje Holger Rune, jenž by se měl brzy vrátit po vážném zranění a zmeškal všechny tři ostatní grandslamy v tomto roce.
Pořadatelé už napočítali i pár omluvenek. Posledního grandslamu sezony se nezúčastní zraněné Victoria Mboková, Hailey Baptisteová a Varvara Gračovová. V mužské dvouhře se zatím nikdo neomluvil a jako poslední se do hlavní fáze vešel 101. hráč světa Francisco Comesaňa.
Titul budou obhajovat Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková. Hlavní soutěž US Open vypukne v neděli 30. srpna.
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