13. den v Melbourne: Sabalenková se o první grandslamový titul utká s úřadující wimbledonskou šampionkou Rybakinovou

• Finále dvouhry žen •

Jelena Rybakinová (5.) - Aryna Sabalenková (25.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Jelena Rybakinová může podruhé za posledních sedm měsíců triumfovat na grandslamech, kdežto Aryna Sabalenková absolvuje své vůbec první finále na podnicích velké čtyřky. Za sebou mají tři vzájemné souboje, pokaždé měla navrch ve třech setech Sabalenková. Naposledy se střetly předloni ve Wimbledonu.

Třiadvacetiletá Rybakinová je první kazašskou osmifinalistkou v historii Australian Open. Rodačka z ruské Moskvy se do finále majorů dostala podruhé, loni senzačně ovládla slavný Wimbledon a získala pro Kazachstán historicky první grandslamový titul. Celkově se jí ale ve finálových duelech moc nedaří. Po šokujícím prvenství v All England Clubu odehrála finále jen v září v Portoroži, podlehla Kateřině Siniakové a zhoršila si svou finálovou bilanci na 3-7. Na tvrdých površích dosud triumfovala pouze před třemi lety v australském Hobartu.

"Byla to pro mě rozhodně velká výzva, protože (soupeřky) mají zkušenosti z vítězných grandslamů, takže to pro ně nebylo nic nového," komentovala Rybakinová svou cestu turnajem. Sama také využívala zkušeností z vítězného tažení na londýnské trávě. "Řekla bych, že to teď bylo o trochu jednodušší než ve Wimbledonu, kde jsem hrála poprvé čtvrtfinále, semifinále, finále (grandslamu)," řekla.

Věří, že ve finále může uspět. "Už se mi to povedlo ve Wimbledonu a samozřejmě jsem přesvědčená, že to mohu dokázat znovu. Udělala jsem se svým týmem opravdu dobrou přípravu. Moje výsledky mě nepřekvapily," uvedla po vítězném semifinále.

Elena Rybakina's victory over Victoria Azarenka means there will be a new #AusOpen women's singles champion at #AO2023. pic.twitter.com/Mw3dyEiqjh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2023

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková má naopak ve finálových bojích pozitivní úspěšnost 11-8 a na akcích WTA 1000 či vyšších 4-1. Na venkovních betonech zvládla poslední čtyři a celkově sedm z devíti. Loni prohrála všechna tři finále, přičemž na Turnaji mistryň měla na dosah svou nejcennější trofej. Sérii finálových nezdarů zlomila hned v prvním letošním týdnu v Adelaide. Rodačka z Minsku je teprve druhou finalistkou v historii úvodního grandslamu roku, před ní se do závěrečného kola dokázala probojovat pouze Viktoria Azarenková (triumfy 2012-13).

Na Rybakinovou ale nemohla narazit při jejím životním tažení ve Wimbledonu, protože ruské a běloruské tenisty Britové loni na slavný turnaj nepustili. "Tehdy jsem ten zákaz snášela opravdu špatně, vůbec jsem Wimbledon nesledovala. Viděla jsem tedy kousek finále, protože jsem zrovna makala v posilovně. Byl to skvělý tenis," vzpomínala.

Na jiných turnajích Rusky a Bělorusky startovat mohou, ale kvůli ruské agresi na Ukrajině, kterou Bělorusko podporuje, musejí vystupovat pod neutrální vlajkou. Sabalenková tak může být první "neutrální" grandslamovou šampionkou. Zatím to ale komentovat nechtěla. "Popovídejme si o tom, pokud vyhraju. Nerada mluvím o 'kdyby'. Prostě jen o to chci zabojovat, hrát co nejlépe. Opravdu se na tohle finále těším," uvedla.

19 sets played. 19 sets won in 2023 ✅@SabalenkaA leads Magda Linette 7-6(1) and is one set away from a first Grand Slam women's singles final. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Ljjcdt1nku — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2023

Rybakinová si postupem do finále zajistila premiérový posun do elitní desítky světového hodnocení. V případě vítězství poskočí na osmé místo, při opačném výsledku bude Top 10 uzavírat. Sabalenková se bez ohledu na to, jak finále dopadne, vrátí na post světové dvojky.

Sabalenková dorazila do Melbourne v mnohem lepší formě, Rybakinová se však ohromně zvedla a výkonnostně se teď může se soupeřkou měřit. Všechny tři předchozí souboje proběhly podobně, Sabalenková získala úvodní set a v rozhodujícím povolila Rybakinové maximálně tři gamy. To jí může do tohoto střetnutí výrazně pomoct. Rybakinová má ale velkou výhodu v tom, že už si jedno grandslamové finále zahrála.

Pokud Sabalenková velmi rychle setřese pochopitelnou počáteční nervozitu, pak by mohla mít mírně navrch. Běloruska se přece jen v Melbourne prezentuje suverénnějšími a o něco kvalitnějšími výkony než Rybakinová. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán ovšem působí psychicky velice odolně, na turnaji nastřílela nejvíce es a rovněž vyznává agresivní styl tenisu. Za nás je finále naprosto otevřené.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Rybakinová loni naprosto senzačně ovládla slavný Wimbledon, jenže do žebříčku nedostala ani jeden bod, což ji soudě podle následujících výsledků evidentně rozhodilo. Ve zbytku roku totiž postrádala stabilitu, narážela na kvalitní soupeřky už v úvodních kolech a žádný další titul nepřidala. Ideální to nebylo ani generálkách v Adelaide. Na té úvodní porazila Danielle Collinsovou, ale pak překvapivě prohrála s Martou Kosťukovou. S tou následující se rozloučila hned v prvním kole po porážce s Petrou Kvitovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open už si vede podstatně lépe, po solidním odporu finalistky jedné z přípravných akcí Elisabetty Cocciarettové smetla Kaju Juvanovou a ve třetím kole vyřadila loňskou finalistku Danielle Collinsovou. V osmifinále si vyšlápla na největší favoritku Igu Šwiatekovou a připsala si svůj premiérový skalp světových jedniček, na něj navázala hladkou výhrou nad další grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou a v semifinále přehrála dvojnásobnou vítězku Viktorii Azarenkovou.

Historie na Australian Open

V hlavní soutěži startuje počtvrté, jejím předchozím maximem bylo třetí kolo z roku 2020. V následujících dvou letech vypadla ve druhém.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 10-13)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 3-7)

Jelena Rybakinová - Australian Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Cocciarettová (7-5 6-3), Juvanová (6-2 6-1), (13) Collinsová (6-2 5-7 6-2), (1) Šwiateková (6-4 6-4), (17) Ostapenková (6-2 6-4), (24) Azarenková (7-6 6-3)

Aktuální forma

Sabalenková se v úvodních měsících loňské sezony trápila s obrovským počtem dvojchyb a na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna. V uplynulém roce si zahrála třikrát finále (Stuttgart, Hertogenbosch a Turnaj mistryň), ale pokaždé se musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku. Zatímco loni na žádný titul nedosáhla, letošní tenisový rok odstartovala triumfem. V Adelaide neztratila ve čtyřech duelech jediný set a získala svou 11. trofej, první od předloňského května.

Cesta turnajem

V dominanci pokračuje v Melbourne, kde nedala šanci Tereze Martincové, dvojnásobné grandslamové čtvrtfinalistce Shelby Rogersové, své bývalé deblové parťačce Elise Mertensové, sedm zápasů neporažené kolegyni z Top 10 Belindě Bencicové, letos neporažené Donně Vekičové ani rozjeté Magdě Linetteové. V probíhající sezoně zvládla všech 10 zápasů a neztratila jediný set.

Historie na Australian Open

Letos už třikrát vylepšila své zdejší maximum, tím předchozím bylo osmifinále z posledních dvou ročníků. Jedná se o její šestý start v hlavní fázi tohoto turnaje.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 10-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 10-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-0 (kariérní 67-52)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 11-8)

Aryna Sabalenková - Australian Open

Kariérní bilance: 14-5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Martincová (6-1 6-4), Rogersová (6-3 6-1), (26) Mertensová (6-2 6-3), (12) Bencicová (7-5 6-2), Vekičová (6-3 6-2), Linetteová (7-6 6-2)



• Finále čtyřhry mužů •

/ R. Hijikata / J. Kubler - / H. Nys / J. Zieliňski | Rod Laver Arena (11:30 SEČ)

Finále mužské čtyřhry letošního ročníku Australian Open má velmi nečekané složení. O titul se utkají nenasazené páry, a sice domácí dvojice Rinky Hijikata a Jason Kubler startující na divokou kartu s monacko-polským tandemem Hugo Nys, Jan Zieliňski. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.





Hijikata s Kublerem absolvují svůj první společný turnaj. V sobotu mohou navázat na loňský triumf krajanů Thanasiho Kokkinakise a Nicka Kyrgiose, kteří loni ukončili 25 let dlouhé čekání na dvojici domácích šampionů a na Australian Open jako první v open éře proměnili divokou kartu v titul. Jednadvacetiletý Hijikata si finále na nejvyšším okruhu zahraje poprvé v kariéře, o osm let starší Kubler v ani jednom ze dvou předchozích neuspěl a loni tady prohrál finále mixu.

Cesta turnajem

1K: Hach Verdugo/Isner (7-6 6-4)

2K: (6) Glasspool/Heliövaara (3-6 7-5 6-2)

OF: Brkič/Escobar (1-6 7-6 6-4)

ČF: (1) Koolhof/N. Skupski (6-3 6-1)

SF: (8) Granollers/Zeballos (6-4 6-2)





Nys se Zieliňským začali spolupracovat loni v březnu, slavili jeden triumf na hlavním okruhu (Méty 2022) a jejich maximem na grandslamech bylo čtvrtfinále na US Open. Jednatřicetiletý Nys má na kontě čtyři trofeje a je prvním monackým grandslamovým finalistou v této disciplíně. Šestadvacetiletý Zieliňski vlastní dva tituly z turnajů hraných na nejvyšší úrovni. Z Poláků ovládli čtyřhru mužů na Australian Open Wojciech Fibak (1978) a Lukasz Kubot (2014), obecně na grandslamech se to jako poslednímu podařilo Kubotovi ve Wimbledonu 2017.

Cesta turnajem

1K: (13) Matos/Vega (6-7 6-4 6-4)

2K: Purcell/Thompson (4-6 6-4 7-6)

OF: (2) Ram/Salisbury (6-7 7-6 6-2)

ČF: Bonzi/Rinderknech (6-1 6-4)

SF: Chardy/Martin (6-3 5-7 6-2)