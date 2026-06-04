15letá Kovačková je v semifinále French Open! Španělce nadělila výprask, uspěla i v deblu

DNES, 13:54
Aktuality 7
FRENCH OPEN - Jana Kovačková dál na letošním French Open vylepšuje své grandslamové maximum ve dvouhře. Patnáctiletá česká naděje ve svém prvním čtvrtfinále na turnajích velké čtyřky za necelou hodinu zničila poměrem 6:0, 6:2 španělskou hráčku Charo Esquivaovou. O finále si zahraje také v deblové soutěži.
Profily hráčů
Esquiva Banuls Charo
Kovackova Jana
Jana Kovačková si zahraje o finále French Open (© ROBERTA CORRADIN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Kovačková – Esquivaová 6:0, 6:2

Za pár dní bude slavit teprve 16. narozeniny a už se prosadila i na profesionální tour. Kovačková loni dvakrát kralovala na okruhu ITF, ovšem úspěchy ve dvouhře na juniorských grandslamech jí unikaly a nejdál byla v osmifinále. To se však změnilo na letošním French Open.

V areálu Rolanda Garrose zatím měla nejvíc práce v dramatickém osmifinále, když ve všech třech setech proti Felicatě Dorofejevové-Rybasové prohrávala o brejk a musela nastartovat mohutný obrat. Čtvrtfinále s Esquivaovou bylo naopak nejsnadnějším zápasem na turnaji.

Proti 18leté Španělce, která už rovněž figuruje v první tisícovce žebříčku WTA, od začátku do konce dominovala. Na postup potřebovala pouhých 56 minut a po problémech na vlastním podání v úvodu druhého setu už zase měla navrch.

Kovačková tak už dvakrát vylepšila své singlové maximum na juniorských grandslamech. Mnohem úspěšnější je na nich ve čtyřhře, se starší sestrou Alenou ovládly loňské US Open a letošní Australian Open.

 

O finále ve dvouhře i čtyřhře

Také v deblové soutěži byla Kovačková ve čtvrtek naprosto suverénní, když společně s krajankou Kateřinou Zajíčkovou deklasovaly 6:3, 6:1 nasazené trojky Anastasiji Cvetkovičovou ze Srbska a Američanku Theu Frodinovou.

Na singlové finále bude útočit proti Rusce Alise Okťabrevové, jež má už pět triumfů na profesionální úrovni a nachází se o téměř 300 míst výše než Kovačková.

Výsledky dvouhry dívek | Výsledky čtyřhry dívek

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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wymwsze
04.06.2026 14:56
Taky gratulace Alise. V Česku je doma odmalička a v posledních době se hodně trápila se zraněními.
https://youtu.be/jCLY3lyn4Cw?t=381
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GaelM
04.06.2026 14:27
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Liverpool22
04.06.2026 14:47
smile
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Serpens
04.06.2026 14:08
Konečně se jí taky zadařilo i na GS. Poslední velký talent současného generačního vrhu.
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Liverpool22
04.06.2026 14:46
smile smile smile
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PTP
04.06.2026 14:04
Janička už taky ukazuje pupík?
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Liverpool22
04.06.2026 14:47
Nová móda
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