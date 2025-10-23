15letá Kovačková vydřela na Turnaji mistryň důležitou výhru. Stále může napodobit krajanku

DNES, 12:22
Aktuality 9
JUNIORSKÝ TURNAJ MISTRYŇ - Jana Kovačková (15) vydřela v čínském Chengdu velmi důležité vítězství s ohledem na její šance na postup ze základní skupiny juniorského Turnaje mistryň. Česká teenagerka po dvou hodinách a 23 minutách udolala 6:7, 6:4, 7:6 domácí naději Ruien Zhang (17) a v pátek se porve o účast v závěrečných bojích.
Profily hráčů
Zhang Ruien
Kovackova Jana
Jana Kovačková udržela na Turnaji mistryň naději na postup ze skupiny (© ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Kovačková – Ruien Zhang 6:7, 6:4, 7:6

Pokud by Kovačková souboj s domácí Zhang nezvládla, už teď by bylo jasné, že její premiéra na juniorském Turnaji mistryň skončí již ve skupinové fázi. Mladší z talentovaných sester rozhodně neměla k porážce daleko.

Podle dostupných informací musela česká tenistka za stavu 4:5 v rozhodujícím setu returnovat na setrvání v zápase. O dva roky starší čínskou soupeřku nakonec přetlačila po dvou hodinách a 23 minutách v tie-breaku (7:2).

Skupina B je po čtvrtečních duelech celkem zamotaná. Nejlepší výchozí pozici má po dvousetových výhrách nad Zhang i Hannah Klugmanovou úřadující šampionka wimbledonské juniorky Mia Pohánková. Právě proti Slovence bude Kovačková, která naopak s Klugmanovou ve dvou setech prohrála, bojovat v pátek.

Kovačková by teoreticky mohla postoupit i v případě porážky, nicméně Pohánkovou by ideálně potřebovala porazit. A ještě lepší by bylo, kdyby se jí to podařilo ve dvou setech. Pokud by ale Zhang v pátek přehrála Klugmanovou, stačilo by Kovačkové na postup jakékoli vítězství.

V posledních měsících se Kovačková soustředila hlavně na přechod do světa profesionálního tenisu. V této sezoně absolvovala první turnaje mezi dospělými, už dvakrát triumfovala a na juniorský Turnaj mistryň dorazila po již páté profesionální finálové účasti. V Chengdu stále může navázat na krajanku Lauru Samson, která loni hrála na akci pro osm nejlepších juniorek světa finále.

Přehled juniorského Turnaje mistryň

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
PTP
23.10.2025 12:47
V bílém oblečení z Wimbledonu, ve kterém vypadá tak božsky, by jí to určitě šlo lépe
Reagovat
pantera1
23.10.2025 15:05
Ona je reklama na Wimbledon. Dala bych ji na plakát s jahodama se smetanou
Reagovat
Mantra
23.10.2025 15:08
hlavně, že já jsem byl za úchyla...
Reagovat
Kandinsky1
23.10.2025 15:16
Taky bych si ji dal s s jahodama se smetanou.
Reagovat
Serpens
23.10.2025 12:38
Jana Kovačková umí skvěle kraťas z forehandu. Celkově je její forhend nadprůměrný, který jí vyhrává zápasy. Jen mi pořád dělá starosti, jak velkou část zápasu dokáže skoro odchodit, když ji to nejde. Není to zrovna etalon velké bojovnice.
Reagovat
muster
23.10.2025 12:43
dle výsledku byl boj, neviděl sem live
Reagovat
Ondřej.Jirásek
23.10.2025 12:51
V tom tweetu, co jsem tam dával, prý došlo uprostřed zápasu na slzy. Snad zapracuje na psychice, protože talent určitě má.
Reagovat
Serpens
23.10.2025 12:55
Na ITF jsou záznamy k dispozici.
Reagovat
muster
23.10.2025 12:36
V 15 letech, super ubojováno ovšem Pohánková to bude moc těžký
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist