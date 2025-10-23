15letá Kovačková vydřela na Turnaji mistryň důležitou výhru. Stále může napodobit krajanku
Kovačková – Ruien Zhang 6:7, 6:4, 7:6
Pokud by Kovačková souboj s domácí Zhang nezvládla, už teď by bylo jasné, že její premiéra na juniorském Turnaji mistryň skončí již ve skupinové fázi. Mladší z talentovaných sester rozhodně neměla k porážce daleko.
Podle dostupných informací musela česká tenistka za stavu 4:5 v rozhodujícím setu returnovat na setrvání v zápase. O dva roky starší čínskou soupeřku nakonec přetlačila po dvou hodinách a 23 minutách v tie-breaku (7:2).
Skupina B je po čtvrtečních duelech celkem zamotaná. Nejlepší výchozí pozici má po dvousetových výhrách nad Zhang i Hannah Klugmanovou úřadující šampionka wimbledonské juniorky Mia Pohánková. Právě proti Slovence bude Kovačková, která naopak s Klugmanovou ve dvou setech prohrála, bojovat v pátek.
Kovačková by teoreticky mohla postoupit i v případě porážky, nicméně Pohánkovou by ideálně potřebovala porazit. A ještě lepší by bylo, kdyby se jí to podařilo ve dvou setech. Pokud by ale Zhang v pátek přehrála Klugmanovou, stačilo by Kovačkové na postup jakékoli vítězství.
V posledních měsících se Kovačková soustředila hlavně na přechod do světa profesionálního tenisu. V této sezoně absolvovala první turnaje mezi dospělými, už dvakrát triumfovala a na juniorský Turnaj mistryň dorazila po již páté profesionální finálové účasti. V Chengdu stále může navázat na krajanku Lauru Samson, která loni hrála na akci pro osm nejlepších juniorek světa finále.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře