17 zápasů neporažená Šwiateková se odhlásila z Charlestonu. Potřebuje doléčit drobné zranění

Šwiateková v sobotu získala titul v Miami a neprohrála tak už v 17 zápasech a na třech turnajích po sobě, když navázala na triumfy z Indian Wells a Dauhá. Úvodní tři podniky kategorie WTA 1000 v sezoně ovládla jako první hráčka v historii.



Už příští týden měla startovat na zelené antuce v americkém Charlestonu, vstup do antukového jara ale unavená vítězka French Open z roku 2019 odkládá až do Evropy.



"Moc mě to mrzí, ale na třech turnajích za sebou jsem došla až do finále a mám menší zranění ruky, které potřebuji vyléčit," omluvila se rodačka z Varšavy.



V Charlestonu se po jejím odhlášení představí čtyři tenistky z první desítky světového žebříčku včetně osmičky Karolíny Plíškové. Turnaj odstartuje v pondělí a mezi nasazenými je i Petra Kvitová. Divokou kartu dostala Linda Fruhvirtová. Z bývalých šampionek jsou v soutěži Madison Keysová, Sloane Stephensová a obhájkyně titulu Veronika Kuděrmetovová.