2. den na US Open: První kolo budou hrát Muchová, Kristýna Plíšková, Siniaková a Veselý

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku US Open své působení ve Flushing Meadows zahájí kvarteto Čechů. Nasazená Karolína Muchová ve šlágru dne vyzve domácí veteránku a dvojnásobnou šampionku Venus Williamsovou, Kristýna Plíšková se utká s nasazenou Donnou Vekičovou, Kateřina Siniaková nastoupí proti Kaie Kanepiové a jediný český mužský zástupce Jiří Veselý se střetne s Corentinem Moutetem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Veselý (ČR) - Moutet (Fr.) | Court 4 (20:30 SELČ) Siniaková (ČR) - Kanepiová (Est.) | Court 7 (20:30 SELČ) Kr. Plíšková (ČR) - Vekičová (18-Chorv.) | Court 6 (středa 0:30 SELČ) Muchová (20-ČR) - V. Williamsová (USA) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • A. Murray (Brit.) - Nišioka (Jap.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Jiří Veselý (67.) - Corentin Moutet (77.) | Court 4 (20:30 SELČ)

Jediný český zástupce ve dvouhře mužů Jiří Veselý čeká na vítězství v hlavní soutěži US Open už čtyři roky. Další šanci urvat výhru bude mít proti Corentinovi Moutetovi. S o šest let mladším Francouzem, který bude hrát obvykle závěrečný grandslam sezony potřetí v kariéře a dosud nepřekročil první kolo, se utká poprvé.

Veselý, jenž se v únoru v Puné radoval ze zisku druhého titulu na turnajích ATP a vrátil se do elitní stovky žebříčku, se během koronavirové pauzy účastnil domácích exhibičních akcí (bilance 8-1). Jenže na prvním podniku po restartu vypadl na challengeru v Praze hned po prvním zápase.

Moutetovi se letos nejvíce vydařil hned úvodní podnik v Dauhá, kde z kvalifikace senzačně došel až do finále. Po pauze, během které byl ještě aktivnější než Veselý, zatím nehrál. Na turnajích prohrál poslední tři zápasy.

Oba hráči za sebou mají velký letošní úspěch, ale jinak se jim příliš nedaří. Veselý má určitě šanci na postup, ovšem sázkové kanceláře mírně favorizují Mouteta a my s nimi musíme souhlasit.

Tip: Moutet ve čtyřech setech

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Puné (vítěz)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Puné (vítěz)

Bilance: 13-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-1 (kariérní 50-50)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Jiří Veselý - US Open

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Corentin Moutet - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)

Bilance: 8-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-1 (kariérní 10-14)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Corentin Moutet - US Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná



Kateřina Siniaková (57.) - Kaia Kanepiová (100.) | Court 7 (20:30 SELČ)

Kateřina Siniaková se pokusí prolomit své letošní obrovské trápení proti Kaie Kanepiové. S dvojnásobnou čtvrtfinalistkou a bývalou světovou patnáctkou, která letos ještě nevyhrála zápas, jediný dosavadní souboj prohrála.

Siniaková se letos celkem sedmkrát představila v hlavní soutěži na hlavním okruhu a připsala si jediné vítězství. Nedaří se jí ani po restartu sezony. Na antuce v Praze (Tamara Zidanšeková) ani přípravné akci v New Yorku (Kirsten Flipkensová) se výhry nedočkala.

Kanepiová i přes zdravotní potíže posledních let stále patří mezi velmi nebezpečné hráčky, obzvláště na grandslamech. Estonka letos odehrála pouhé dva turnaje a na obou (Brisbane a Australian Open) skončila na úvodní soupeřce. Shodou okolností se o její vyřazení v obou případech postaraly Češky (Marie Bouzková a Barbora Krejčíková).

Tentokrát ale Kanepiová proti české soupeřce nejspíše uspěje. Siniaková má natolik mizernou formu, že s největší pravděpodobností recept nenajde ani na nerozehranou estonskou veteránku.

Tip: Kanepiová ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (2. kolo)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 7-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-2 (kariérní 64-51)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kateřina Siniaková - US Open

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (1. kolo)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první vítězství

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první vítězství

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 108-59)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kaia Kanepiová - US Open

Kariérní bilance: 22-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2010, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná



Kristýna Plíšková (66.) - Donna Vekičová (24.) | Court 6 (středa 0:30 SELČ)

Kristýna Plíšková příliš štěstí na los neměla a hned v prvním kole vyzve nasazenou soupeřku. Bude jí Donna Vekičová, která si na loňském US Open zahrála své jediné dosavadní grandslamové čtvrtfinále. Česká hráčka může s Chorvatkou srovnat vzájemnou bilanci.

Plíšková do letošního roku vstoupila postupem do semifinále v Shenzhenu, poté se jí ale nedařilo. Po restartu sezony si ovšem vede o něco lépe. V Palermu sice nedokázala navázat na cenné vítězství nad Marií Sakkariovou a následně vypadla se Sarou Erraniovou, nicméně na domácí antuce v Praze si zahrála semifinále. Z přípravného turnaje v New Yorku se kvůli zdravotním potížím odhlásila.

Vekičová rozhodně nemůže letošní sezonu, obzvláště po té loňské, hodnotit pozitivně. Talentovaná Chorvatka se představila na sedmi turnajích a jen dvakrát dokázala vyhrát více než jeden zápas (Adelaide a Australian Open). Ani po pauze se jí vůbec nedaří. Na antuce v Palermu ve druhém kole nestačila na hráčku druhé stovky a na přípravném turnaji v New Yorku na úvod neměla šanci proti pozdější šampionce Viktorii Azarenkové.

Plíšková má teď o něco lepší formu než nasazená a favorizovaná Vekičová. Jenže největším otazníkem je zdravotní stav české tenistky. Pokud je fit a obě hráčky si zachovají svou formu z posledních týdnů, mohla by do dalšího kola projít Plíšková.

Tip: Plíšková ve třech setech

Kristýna Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (semifinále)

Bilance: 8-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-1 (kariérní 5-17)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kristýna Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2017, 2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 6-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-3 (kariérní 61-56)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Donna Vekičová - US Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: New York (1. kolo)



Karolína Muchová (26.) - Venus Williamsová (67.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ)

Ženský šlágr úterního programu bude mít české zastoupení. Nasazená dvacítka Karolína Muchová, která předloni právě na US Open odstartovala svůj vzestup mezi elitu, poprvé v kariéře vyzve domácí veteránku a dvojnásobnou šampionku Venus Williamsovou.

Muchová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ale ta letošní je pro ni zatím trápením. Talentovaná Češka ještě na žádném z pěti odehraných turnajů nedokázala vyhrát dva zápasy v řadě. Po pauze se přece jen herně zvedla. Na přípravné akci ve Flushing Meadows ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky a pozdější finalistce Naomi Ósakaové.

Čtyřicetiletá Williamsová před pauzou prohrála všechny tři zápasy, ovšem po restartu sezony hraje mnohem lépe. V Lexingtonu suverénně přehrála Viktorii Azarenkovou, která před pár dny v New Yorku slavila triumf, a poté sebrala set mladší sestře Sereně. Na přípravném turnaji v prvním kole prohrála třísetovou bitvu s Dajanou Jastremskou.

Williamsovou nelze ani ve 40 letech odepisovat, pořád patří k nebezpečným hráčkám a Muchová se na poslední akci trápila s puchýřem na noze. Nasazená Češka by si ovšem měla i přes poslední události s domácí veteránkou poradit. Doufejme jen, že obě aktérky budou zdravotně v pořádku a nabídnou skvělou podívanou, která se od tohoto duelu očekává.

Tip: Muchová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Dauhá, Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Dauhá, Australian Open (2. kolo)

Bilance: 3-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 15-9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018 - 2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Venus Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Lexington (2. kolo)

Bilance: 1-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 1-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-1 (kariérní 85-29)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Venus Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 78-18

Nejlepší výsledek: vítězka (2000 - 2001)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Lexington (2. kolo), New York (1. kolo)



• Šlágr dne - muži •

Andy Murray (115.) - Jošihito Nišioka (49.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Za dnešní šlágr mužské dvouhry jsme zvolili úvodní zápas na centrálním dvorci Arthura Ashe. Andy Murray se totiž na grandslamech představí poprvé od loňského Australian Open, po jehož skončení vážně uvažoval o konci kariéry. Trojnásobný grandslamový šampion ale nic nevzdal, s problémovou kyčlí podstoupil další operaci a nyní je zpět na grandslamové scéně. Na úvod čeká vítěze ročníku 2012 premiérový souboj s Jošihitem Nišiokou.

Murray loni na podzim v hale v Antverpách slavil svůj první triumf po dvou operacích kyčle a vypadalo to, že se postupně vrací mezi elitu. Kvůli dalším zdravotním problémům a koronavirové pauze ale do letošní sezony naskočil až před týdnem na přípravce v New Yorku, kde porazil Francese Tiafoea a světovou sedmičku Alexandera Zvereva, v osmifinále neměl šanci proti pozdějšímu finalistovi Milosovi Raonicovi.

Nišioka má letos rozhodně slušnou formu. Na začátku sezony v ATP Cupu sehrál vyrovnanou partii s Rafaelem Nadalem, na Australian Open si poprvé zahrál třetí kolo grandslamu a v Delray Beach sahal po druhém kariérním triumfu na hlavním okruhu. Po pauze bude hrát poprvé.

Murray je celkem jasným favoritem na postup. Japonský mladík ale rozhodně nebude lehkým soupeřem a otazníkem zůstává, jak Murray zvládne zápas na tři vítězné sety. Brit se ovšem cítí dobře a měl by do dalšího kola postoupit.

Tip: Murray ve čtyřech setech

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (osmifinále)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-0 (kariérní 137-21)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Andy Murray - US Open

Kariérní bilance: 45-12

Nejlepší výsledek: vítěz (2012)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: New York (osmifinále)

Jošihito Nišioka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (finále)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-5

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-1 (kariérní 207-88)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Jošihito Nišioka - US Open

Kariérní bilance: 2-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná