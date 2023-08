2. den National Bank Open: Bouzková a Lehečka o osmifinále, hrát budou další tři Češi. Wozniacká zahájí návrat

V rámci druhého hracího dne letošního ročníku National Bank Open bude v akci pět Čechů. Už o osmifinále zabojují Marie Bouzková proti Caroline Garciaové a Jiří Lehečka proti Casperovi Ruudovi. Vstup do turnaje čeká Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou a Kateřinu Siniakovou. Šlágr nabídne návrat grandslamové šampionky a bývalé světové jedničky Caroline Wozniacké, která odehraje svůj první soutěžní zápas od Australian Open 2020.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Samsonovová (15-) | Court 9 (17:00 SELČ) Muchová (14-ČR) - Potapovová (-) | Court 9 (18:30 SELČ) Vondroušová (9-ČR) - Šarífová (Egypt) | Court Rogers (22:30 SELČ) Bouzková (ČR) - Garciaová (5-Fr.) | Court Rogers (středa 1:00 SELČ) Lehečka (ČR) - Ruud (3-Nor.) | Center Court (středa 2:30 SELČ) • Šlágr dne • Wozniacká (Dán.) - Birrellová (Austr.) | Court Central (18:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Kateřina Siniaková (46.) - Ljudmila Samsonovová (18.) | Court 9 (17:00 SELČ)

Kateřina Siniaková se na betony vrátila před dvěma týdny ve Varšavě a ztroskotala hned v úvodním kole na Heather Watsonové. V probíhající sezoně nezvládla šest z 11 utkání prvního kola, nicméně se stále drží v TOP 50 žebříčku, jelikož ovládla poslední wimbledonskou generálku v Bad Homburgu a uhrála semifinále na hardu v Méridě.

Sedmadvacetiletá Češka, která loni v září triumfovala na tvrdém povrchu v Portoroži, se dočkala první výhry v Montrealu až před dvěma lety. Tehdy v tomto dějišti zaskočila ve dvou setech Jelenu Ostapenkovou a ve třech Garbiňe Muguruzaovou a dosáhla na svou první osmifinálovou účast na National Bank Open.

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (T); Mérida (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (SF)

Bilance: 14:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 8:8

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:4 (kariérní 20:55)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Kateřina Siniaková - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (Montreal 2021)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: Varšava (1K)

Ljudmila Samsonovová nezvládla v uplynulém týdnu obhájit loňský triumf ve Washingtonu. Čtyřiadvacetiletá Ruska porazila ve dvou setech Danielle Collinsovou, Soranu Cirsteaovou i Martu Kosťukovou a prošla do svého teprve druhého semifinále v aktuální sezoně, ale v něm jasně prohrála s pozdější šampionkou Cori Gauffovou.

Podruhé v letošním roce se jí povedlo vyhrát na jednom turnaji více než dva zápasy, předtím už jen po cestě do finále únorového podniku v Abú Zabí. Mnohem větší hrozbou byla na tvrdých površích loni, kdy v rozmezí pár týdnů vybojovala trofej ve Washingtonu, Clevelandu a také v japonském Tokiu.

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 19:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 11:9

Bilance proti hráčkám TOP 50: 10:11 (kariérní 34:36)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Ljudmila Samsonovová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (Montreal 2021)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: Washington (SF)

Vzájemná bilance: Siniaková vede 1:0. V červnu ve čtvrtfinále na trávě v Bad Homburgu zvítězila 7:5, 4:6, 6:2 a jak již bylo zmíněno, došla si nakonec pro titul. Jedná se o její zatím jediný letošní skalp TOP 20 a teprve sedmý od začátku sezony 2020 (bilance 7:22). Proti Samsonovové je i tentokrát outsiderkou.

Karolína Muchová (17.) - Anastasia Potapovová (27.) | Court 9 (18:30 SELČ)

Karolína Muchová se zřejmě stále stoprocentně nezotavila z náročného tažení na French Open. Na travnatých dvorcích se představila pouze ve Wimbledonu a ztroskotala hned v prvním kole na Jule Niemeierové. O moc lepší to nebylo ani před dvěma týdny na betonech ve Varšavě, kde ve druhém kole zahodila jasný náskok proti Rebecce Šramkové.

Navzdory posledním nezdarům prožívá parádní rok a už teď je kousek od toho, aby vyrovnala počet výher za sezony 2021 a 2022 dohromady. Na severoamerických betonech se 26letá Češka letos už představila, v březnu prošla díky skalpům Viktorie Azarenkové a Markéty Vondroušové do čtvrtfinále v Indian Wells a pak coby kvalifikantka uhrála třetí kolo v Miami.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 26:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:6

Bilance proti hráčkám TOP 30: 8:4 (kariérní 26:25)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: Varšava (2K)

Anastasia Potapovová si před týdnem v utkání prvního kola ve Washingtonu zranila levý kotník a musela skrečovat. Pro 22letou Rusku to není v žádném případě dobrá zpráva, obzvláště když letos posbírala už pět minimálně čtvrtfinálových účastí, v Linci získala svůj první titul na betonech a došla do semifinále ve Stuttgartu a Birminghamu.

Loni v dubnu figurovala mimo TOP 120 hodnocení, ovšem letos v červnu vylepšila své žebříčkové maximum na 21. místo. Na debut v TOP 20 světového pořadí může zaútočit v Montrealu. Na National Bank Open se jí však zatím nedaří, za sebou má dva starty a vypadla v prvním kole v Torontu 2019 a ve druhém předloni tady v Montrealu.

Anastasia Potapovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (T); Birmingham, Stuttgart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 27:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 8:8

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:7 (kariérní 9:22)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (3K)

Anastasia Potapovová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (Montreal 2021)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: Washington (1K)

Vzájemná bilance: 1:1. Muchová nevyužila v kvalifikaci v Brisbane 2019 dva mečboly, Potapovové podlehla 6:1, 6:7, 0:6 a nenavázala na výhru na antukové akci ITF v Praze 2017. Češka by mohla ukořistit své první vítězství na National Bank Open, dosud se na tomto podniku představila jen předloni v Montrealu a vypadla hned s Océane Dodinovou.

Markéta Vondroušová (10.) - Majar Šarífová (33.) | Court Rogers (22:30 SELČ)

Markéta Vondroušová se postarala o jedno z největších překvapení v historii ženského tenisu, když se stala první nenasazenou šampionkou Wimbledonu v open éře. Před startem letošní travnaté části sezony vlastnila jen dvě výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na nejrychlejším povrchu, přesto dokázala na nejslavnějším turnaji porazit Ons Jabeurovou, Elinu Svitolinovou i Jessicu Pegulaovou.

Pro 24letou Češku se jedná o obrovský úspěch, obzvláště když loni kvůli zranění zápěstí šest měsíců nehrála a předtím na nejvyšším okruhu triumfovala pouze na halové akci WTA 250 v Bielu 2017. Prestižního kanadského podniku National Bank Open se zúčastní poprvé v kariéře, a to se solidní letošní bilancí 13:6 na tvrdých površích.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 31:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 10:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 18:7 (kariérní 66:49)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: žádná

Majar Šarífová v posledních 12 měsících kralovala na antukových turnajích WTA 250 v Parmě a třech akcích 125k, uhrála semifinále v Palermu a čtvrtfinále v Madridu a je kousek od debutu v TOP 30 žebříčku. Sedmadvacetiletá Egypťanka ale nebude spokojená se svými výkony na ostatních površích v tom samém období.

Rovněž ona na National Bank Open debutuje a v probíhající sezoně zvládla pouze pět z 15 duelů mimo antukové dvorce, přičemž jen tři z pěti výher zaznamenala v dohraných zápasech. Na kontě má dva skalpy TOP 10, loni v Parmě porazila Marii Sakkariovou a letos v Madridu si vyšlápla na Caroline Garciaovou (obojí antuka).

Majar Šarífová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (ČF)

Bilance: 27:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 3:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Majar Šarífová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: žádná

Vzájemná bilance: 0:0. Vondroušová naposledy prohrála úvodní zápas na turnaji v únoru v Dubaji s krajankou Karolínou Plíškovou a měla by tuto sérii protáhnout. V letošním roce má vynikající úspěšnost 22:4 proti soupeřkám figurujícím mimo TOP 20 (od začátku dubna dokonce 14:0), což by jí mělo v premiérovém zápase v roli grandslamové šampionky pomoct.

Marie Bouzková (37.) - Caroline Garciaová (6.) | Court Rogers (středa 1:00 SELČ)

Marie Bouzková se v aktuální sezoně zúčastnila 16 hlavních soutěží a v devíti případech ztroskotala po úvodním duelu. Včetně týden starého nezdaru na Livesport Prague Open, kde obhajovala titul a byla nasazenou jedničkou, proti Jaqueline Cristianové. Potíže měla i v pondělí v prvním kole v Montrealu s Kaylou Dayovou (7:6, 6:3).

Zatímco ve druhé sadě nečelila proti Američance jediné brejkbolové hrozbě, v té úvodní musela dohánět manko 3:5. Pětadvacetiletá Češka bude usilovat o svou teprve třetí letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, jediné předchozí předvedla po cestě do osmifinálové fáze římské "tisícovky" a slavného Wimbledonu.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Řím (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 15:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 7:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 8:13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Marie Bouzková - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2019)

Loňský výsledek (Toronto): 1. kolo

Generálka: Praha (1K)

Cesta turnajem: Dayová (7:6, 6:3)

Caroline Garciaová startovala před týdnem ve Washingtonu a trápení neukončila ani v hlavním městě USA, kde za pouhých 64 minut prohrála hned úvodní zápas s 34. hráčkou světa Martou Kosťukovou. Aktuální světová šestka je v krizi už několik měsíců, například během antukového jara neporazila ani na jednom turnaji více než jednu soupeřku.

Loni touto dobou naopak 29letá Francouzka excelovala. Kromě triumfů v Bad Homburgu, Varšavě, Cincinnati a na Turnaji mistryň došla na US Open do svého prvního semifinále na grandslamech. Trápení by mohla zlomit v Kanadě, na National Bank Open však zakončila šest z osmi vystoupení v hlavní soutěži hned na úvodní soupeřce.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (F)

Bilance: 29:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 13:8

Bilance proti hráčkám TOP 50: 5:10 (kariérní 121:153)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Caroline Garciaová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 6:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2017 a Montreal 2018)

Loňský výsledek (Toronto): 1. kolo

Generálka: Washington (2K)

Cesta turnajem: volný los

Vzájemná bilance: Bouzková vede 3:0. Všechny tři předchozí souboje se uskutečnily na travnatých dvorcích. Předloni v Birminghamu i loni ve Wimbledonu stačily Češce dva sety, ale před pár týdny ve třetím kole Wimbledonu už se rozhodujícímu dějství nevyhnula. První střetnutí mimo nejrychlejší povrch nemá favoritku.

Jiří Lehečka (36.) - Casper Ruud (5.) | Center Court (středa 2:30 SELČ)

bude doplněno

Šlágr dne

Caroline Wozniacká (-) - Kimberly Birrellová (115.) | Court Central (18:30 SELČ)

Návrat Caroline Wozniacké překvapil celý tenisový svět. Třiatřicetiletá Dánka odehraje svůj první turnaj od Australian Open 2020. Bývalá světová jednička, která od té doby porodila dvě děti, si chce návrat do tenisového kolotoče hlavně užít. Ačkoli by si určitě přála rozšířit sbírku trofejí, nechce být pod tlakem očekávání a nedává si nereálné cíle.

Na prestižním kanadském podniku National Bank Open má skvělou historii. V roce 2017 hrála finále v Torontu a tady v Montrealu ovládla ročník 2010, uhrála semifinále před 11 lety a došla do čtvrtfinále o dva roky později. Grandslamová šampionka ovšem bude bojovat o své první vítězství v Montrealu po dlouhých devíti letech.

Caroline Wozniacká - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 0:0

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na venkovních betonech: 0:0

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 0:0 (kariérní 127:25)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Caroline Wozniacká - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 16:10

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2010)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Generálka: žádná

Kimberly Birrellová porazila v kvalifikaci bez ztráty setu Darju Savilleovou a Julii Putincevovou a zajistila si svůj debut v hlavní fázi National Bank Open. Pětadvacetiletá Australanka potvrdila v bojích o hlavní soutěž skvělou letošní formu na tvrdých površích, hlavně díky výsledkům na betonech má blízko k premiérovému posunu do TOP 100 pořadí.

V únoru triumfovala na podniku W60 ve Spojených státech a v červenci ovládla akci W25 v Portugalsku, navíc coby kvalifikantka zaregistrovala v Méridě své první čtvrtfinále na turnajích WTA. Na tvrdých površích excelovala už v předchozí sezoně, v těchto podmínkách loni posbírala skoro 40 vítězství.

Kimberly Birrellová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (ČF)

Bilance: 31:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 26:10

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 17:11 (kariérní 109:99)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (Q)

Kimberly Birrellová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): kvalifikace

Generálka: W25 Cantanhede (T), W60 Saskatoon (1K), W60 Lexington (ČF)

Vzájemná bilance: 0:0. Wozniacká se v Montrealu naposledy představila v roce 2018 a v úvodním zápase podlehla v tie-breaku rozhodujícího setu Aryně Sabalenkové. Přestože nezačne letošní ročník National Bank Open proti tak silné soupeřce, je vzhledem k její dlouhé pauze velmi těžké odhadovat, v jaké formě nastoupí. Pokud bychom věřili kurzové nabídce, tak jsou šance vyrovnané.

WTA Montreal / Program 2. hracího dne

• COURT CENTRAL • (od 18:30 SELČ)

1. Wozniacká (Dán.) - Birrellová (Austr.)

2. Fernandezová (Kan.) - Stearnsová (USA)

3. Giorgiová (It.) - Andreescuová (Kan.) / nejdříve ve středu v 1:00 SELČ

4. Bradyová (USA) - Rybakinová (3-Kaz.)



• COURT ROGERS • (od 17:00 SELČ)

1. Collinsová (USA) - Svitolinová (Ukr.)

2. Mertensová (Belg.) - Kasatkinová (10-) 4:4 / dohrávka

3. Haddadová Maiaová (11-Braz.) - Frechová (Pol.)

4. Vondroušová (9-ČR) - Šarífová (Egypt) / nejdříve ve 22:30 SELČ

5. Bouzková (ČR) - Garciaová (5-Fr.) / nejdříve ve středu v 1:00 SELČ

6. Azarenková (16-) - Stephensová (USA)



• COURT 9 • (od 17:00 SELČ)

1. Siniaková (ČR) - Samsonovová (15-)

2. Muchová (14-ČR) - Potapovová (-)



• COURT 5 • (od 17:00 SELČ)

1. Parksová (USA) - Davisová (USA)

2. Peraová (USA) - Putincevová (Kaz.)

3. Blinkovová (-) - Shuai Zhang (Čína)

4. Gauffová/Pegulaová (1-USA) - Katóová/Sutjiadiová (Jap./Indon.)

5. Kar. Plíšková/Vekičová (ČR/Chorv.) - Dabrowská/Routliffeová (Kan./N. Zél.)



Kompletní program

ATP Toronto / Program 2. hracího dne

• CENTER COURT • (od 17:00 SELČ)

1. Sonego (It.) - A. Murray (Brit.)

2. Zverev (13-Něm.) - Griekspoor (Niz.) / nejdříve ve 20:00 SELČ

3. Auger-Aliassime (10-Kan.) - Purcell (Austr.) / nejdříve ve středu v 1:00 SELČ

4. Lehečka (ČR) - Ruud (3-Nor.)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Etcheverry (Arg.) - Korda (USA)

2. Humbert (Fr.) - Jarry (Chile)

3. de Minaur (Austr.) - Norrie (11-Brit.)

4. Diallo (Kan.) - Evans (Brit.) / nejdříve ve 21:00 SELČ

5. Shelton (USA) - Zapata (Šp.)



Kompletní program