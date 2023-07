2. den Wimbledonu: Kvitová, Muchová a dalších šest Čechů odehrají první kolo, Tsitsipas s Thiemem obstarají šlágr

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Veselý (ČR) - Korda (22-USA) | Court 8 (14:30 SELČ) Kvitová (9-ČR) - Paoliniová (It.) | No. 2 Court (15:00 SELČ) Lehečka (ČR) - Ofner (Rak.) | Court 4 (15:00 SELČ) Kar. Plíšková (18-ČR) - Stevanovičová (Srb.) | Court 12 (15:30 SELČ) Krejčíková (10-ČR) - Watsonová (Brit.) | No. 2 Court (16:30 SELČ) Muchová (16-ČR) - Niemeierová (Něm.) | Court 18 (17:30 SELČ) Macháč (ČR) - Norrie (12-Brit.) | No. 1 Court (17:30 SELČ) Nosková (ČR) - Gálfiová (Maď.) | Court 17 (18:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Rybakinová (3-Kaz.) - Rogersová (USA) | Centre Court (14:30 SELČ) • Šlágr dne • Thiem (Rak.) - Tsitsipas (5-Řec.) | No. 2 Court (12:00 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Jiří Veselý (521.) - Sebastian Korda (25.) | Court 8 (14:30 SELČ)

Jiří Veselý má hru pro trávu jako stvořenou, proto je jeho historie na tomto povrchu spíše podprůměrná. Ve Wimbledonu se nicméně 29letému Čechovi obvykle daří. V hlavní fázi se v minulosti představil osmkrát, pokaždé přešel přes první kolo a má tady své grandslamové maximum (osmifinále 2016 a 2018).

Bývalý 35. hráč světa disponující dělovým servisem se v posledních letech trápí zdravotně, do letošní sezony naskočil se zpožděním a odehrál pouhých sedm duelů. Nejlepší výkon po další zdravotní pauze předvedl v úvodním kole nedávného French Open, v němž si proti bývalému finalistovi Stefanosovi Tsitsipasovi málem vynutil pátý rozhodující set.

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru na nejvyšší tour

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 2:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 2:8

Bilance na trávě: 0:2

Bilance proti hráčům TOP 30: 0:1 (kariérní 23:57)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Jiří Veselý - Wimbledon

Kariérní bilance: 15:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Surbiton challenger (1K), Mallorca (Q)

Z aktivních hráčů je Sebastian Korda považován na trávě za jednu z největších hrozeb. Se svými schopnostmi a stylem hry se očekává, že bude v této části sezony včetně Wimbledonu úspěšný. Na nejslavnějším turnaji však i kvůli nepříznivým okolnostem na nějaký výraznější výsledek stále čeká.

Během debutu v tomto dějišti v roce 2021 prohrál neskutečnou osmifinálovou pětisetovou bitvu s Karenem Chačanovem a loni se během přípravy zranil a Wimbledonu se nemohl zúčastnit. Do letošního ročníku sice vstoupí fit, jenže nedávno absolvoval dlouhou zdravotní pauzu a chybí mu sebevědomí i herní praxe.

Dvaadvacetiletý Američan s českými kořeny se ovšem rozjíždí. Na své jediné generálce v Queen's Clubu zaregistroval svou první vítěznou sérii od lednového Australian Open, porazil bez ztráty setu Daniela Evanse, Francese Tiafoea i Camerona Norrieho a v semifinále statečně vzdoroval pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi.

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F); Queens (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (SF)

Bilance: 12:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 1:3 (kariérní 84:74)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K)

Sebastian Korda - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Queens (SF)

Vzájemná bilance: 0:0. Hodně bude záležet na výkonu Veselého, protože na trávě je nebezpečným hráčem. Pokud ale nebude Korda zdravotně limitován a předvede to lepší ze svého repertoáru, měl by si s touto výzvou poradit.

Tip na vítěze: Sebastian Korda



Petra Kvitová (9.) - Jasmine Paoliniová (44.) | No. 2 Court (15:00 SELČ)

Petra Kvitová triumfovala na začátku dubna na WTA 1000 v Miami a pak na antuce neporazila Jule Niemeierovou v Madridu ani Elisabettu Cocciarettovou na French Open. Na startu travnaté části roku tak čekala přes dva měsíce na výhru. V Berlíně ovšem neztratila v pěti zápasech jediný set a získala svůj 31. titul, šestý na trávě.

Třiatřicetiletá Češka přehrála mimo jiné Karolínu Plíškovou, Caroline Garciaovou a Donnu Vekičovou, proti posledním dvěma zvládla tie-break. Druhým rokem po sobě tak triumfovala na travnatých akcích WTA 500 (loňské Eastbourne). Dvojnásobná wimbledonská šampionka se včas vrátila do formy, v All England Clubu prohrála dvě z posledních čtyř utkání prvního kola.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 22:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:0

Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:6 (kariérní 314:182)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 35:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Berlín (T)

Jasmine Paolinová má v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu bilanci 0:4 v zápasech prvního kola na trávě. Poslední dva nezdary zapsala 27letá Italka v uplynulých týdnech, v Birminghamu prohrála ve třech setech s Magdou Linetteovou a v Eastbourne ve dvou s Ons Jabeurovou. Sérii osmi porážek na trávě táhnoucí se od roku 2017 přerušila v kvalifikaci v Eastbourne.

Deset ze svých 14 vystoupení v hlavních losech grandslamů zakončila hned v úvodním kole. Na nedávném French Open ovšem zaskočila nasazenou třicítku Soranu Cirsteaovou a ve druhém kole podlehla Olze Danilovičové, vyrovnala tak své maximum na majorech a dosáhla na svůj nejlepší grandslamový výsledek od US Open 2021.

Jasmine Paoliniová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 19:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 2:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 1:8)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Jasmine Paoliniová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Vzájemná bilance: Kvitová vede 3:0. Na Paoliniovou narazila v prvním kole Wimbledonu také loni a zvítězila až po obratu. V předchozích dvou soubojích set neztratila. V tomto týdnu má jedna z největších favoritek na triumf šanci dosáhnout na své nejlepší travnaté období od roku 2014. Proti Italce by zaváhat neměla.

Tip na vítězku: Petra Kvitová



Jiří Lehečka (36.) - Sebastian Ofner (69.) | Court 4 (15:00 SELČ)

Jiří Lehečka může považovat přípravu na Wimbledon za velice povedenou, protože před startem této části sezony nevyhrál na trávě ani jeden zápas. Na obou generálkách se probojoval do druhého kola a pokaždé ho zastavil pozdější šampion, Frances Tiafoe ve Stuttgartu a Carlos Alcaraz v londýnském Queen's Clubu.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi se poprvé na grandslamech představil v rámci loňské průlomové sezony a ani na jednom ze čtyř nepřekročil první kolo. Tady ve Wimbledonu podlehl v pětisetové bitvě Filipovi Krajinovičovi.

Letos je ale mnohem zkušenější, více si věří a na výsledcích i výkonech je to vidět. Na Australian Open si vyšlápl na Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech a v prvním kole French Open skolil v pěti setech rozjetého Jana-Lennarda Struffa.

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens, Stuttgart (2K)

Bilance: 25:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 2:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 7:4 (kariérní 19:16)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K)

Jiří Lehečka - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Queens (2K)

Sebastian Ofner se loni vrátil po zdravotní pauze a vůbec neztrácí čas. V posledních 15 měsících tvrdě dřel napříč různými úrovněmi a momentálně je na svém žebříčkovém maximu, 69. příčce. K tomu výrazně přispěl nečekaný postup do osmifinále nedávného French Open.

Letos na pařížské antuce se teprve podruhé dostal přes první kolo grandslamů. Jediný předchozí případ zaznamenal 27letý Rakušan právě ve Wimbledonu, v roce 2017 tu prošel kvalifikací a po cestě do třetího kola vyřadil Thomaze Bellucciho a Jacka Socka.

Sebastian Ofner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (OF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru na nejvyšším okruhu

Bilance: 42:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 2:1 (kariérní 4:9)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (OF)

Sebastian Ofner - Wimbledon

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Ilkley challenger (F)

Vzájemná bilance: Lehečka vede 1:0 (loňské první kolo na challengeru v Salcburku, tři sety). Český talent je díky výkonům v posledních dvou letech na hlavním okruhu zaslouženě favoritem, ale asi ho nečeká vůbec jednoduchý zápas. Ofner má totiž pro hru na trávě hned několik zbraní, a navíc před týdnem došel do finále travnatého challengeru v Ilkley.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka



Karolína Plíšková (19.) - Natalija Stevanovičová (225.) | Court 12 (15:30 SELČ)

Karolína Plíšková nevyhrála od dubnového čtvrtfinále ve Stuttgartu jediný dohraný zápas. Jednatřicetiletá Češka po nezdarech v úvodním utkání v Římě, na French Open i v Berlíně startovala v Eastbourne, kde těžila ze skreče Elise Mertensové v rozhodujícím dějství a ve druhém kole nedotáhla náskok setu proti pozdější finalistce Darje Kasatkinové.

Bývalá světová jednička uhrála za posledních 12 měsíců semifinále v Torontu a čtvrtfinále na US Open, Australian Open a v Dubaji. Po přechodu na antuku se však trápí. Ve Wimbledonu nicméně už devětkrát po sobě přešla přes úvodní kolo, třikrát se podívala do druhého týdne a předloni tady hrála své druhé grandslamové finále.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (2K)

Bilance: 19:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 1:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:1 (kariérní 247:114)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 18:10

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Berlín (1K), Eastbourne (2K)

Natalija Stevanovičová se až na 11. pokus kvalifikovala do hlavní soutěže grandslamových podniků. Osmadvacetiletá Srbka porazila ve dvou setech všechny tři mnohem výše postavené soupeřky, včetně #97 Elizabeth Mandlikové. Proti Američance si připsala svůj třetí skalp TOP 100 a ve finále odvracela tři setboly Mariny Bassolsové.

Ve své kariéře dosud absolvovala jen tři vystoupení v hlavních losech na nejvyšším okruhu. Na jedinou výhru na této úrovni dosáhla letos na antuce v Bogotě, kde dohnala manko v obou setech a přemohla 7:6, 7:5 Bassolsovou. Následně byla pár míčků od postupu do čtvrtfinále, ale s Laurou Pigossiovou nakonec po třech a čtvrt hodinách padla.

Natalija Stevanovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 15:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 6:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q)

Natalija Stevanovičová - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: W100 Surbiton (Q), Hertogenbosch (1K), W100 Ilkley (Q)

Vzájemná bilance: 0:0. Plíšková postoupila v posledních sedmi letech na grandslamech celkem 11krát minimálně do čtvrtfinále. Favorizovaná Češka navíc zvládla 25 z 26 utkání prvního kola na majorech od Wimbledonu 2016, jediný nezdar zaznamenala před pár týdny na French Open proti Sloane Stephensové. S kvalifikantkou Stevanovičovou by neměla mít potíže.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková



Barbora Krejčíková (11.) - Heather Watsonová (144.) | No. 2 Court (16:30 SELČ)

Barbora Krejčíková druhým rokem po sobě ztroskotala na French Open hned v prvním kole a před Wimbledonem se zúčastnila jediné generálky. V Birminghamu se vrátila na vítěznou vlnu. Ve dvouhře se bez ztráty jediného setu probojovala až do finále a společně s Martou Kosťukovou ovládla deblovou soutěž.

Sedmadvacetiletá Češka vyhrála od půlky září 33 ze 46 duelů, tato bilance zahrnuje triumfy v Tallinnu, Ostravě a Dubaji. Definitivně tak ukončila krizi po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte, a navíc se na chvíli vrátila do TOP 10. Ve Wimbledonu už dvakrát kralovala ve čtyřhře a v singlu se v hlavní fázi představí potřetí (osmifinále 2021 a třetí kolo 2022).

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T); Birmingham (F)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (F)

Bilance: 24:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:0 (kariérní 237:128)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Birmingham (F)

Heather Watsonová nedávno prohrála čtyři souboje s hráčkami mimo TOP 100 pořadí v řadě, na W60 v Záhřebu dokonce nestačila na #260 Linu Gjorčeskou. O to bylo překvapivější, když 31letá Britka na domácím pažitu v Nottinghamu bez ztráty setu zvládla pět utkání po sobě a uhrála své první semifinále na nejvyšší tour po třech letech.

V Nottinghamu vyřadila tři wimbledonské čtvrtfinalistky, Tatjanu Mariaovou, Jule Niemeierovou a Viktoriji Golubicovou, a pak v prvním kole v Eastbourne podlehla Camile Giorgiové. V úvodním kole letošního Wimbledonu zaútočí na svůj žebříčkově nejcennější skalp od vystoupení před šesti lety v Eastbourne.

Heather Watsonová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (SF)

Bilance: 23:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 6:4

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:0 (kariérní 10:42)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q)

Heather Watsonová - Wimbledon

Kariérní bilance: 11:12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: W100 Surbiton (1K), Nottingham (SF), Eastbourne (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Watsonová loni ve Wimbledonu využila příznivého losu a přes nenasazenou Kaju Juvanovou a dvě soupeřky mimo TOP 100 prošla až do osmifinále. Jedná se o její grandslamové maximum. Proti Krejčíkové by ale měla být bez šance, a to i kvůli katastrofální bilanci 1:15 s hráčkami TOP 20 na majorech.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková



Karolína Muchová (16.) - Jule Niemeierová (103.) | Court 18 (17:30 SELČ)

Karolína Muchová spadla v průběhu loňské sezony mimo TOP 230 pořadí, ale letos hraje ve skvělé formě, posbírala už 25 výher a je zpět v nejlepší dvacítce žebříčku. Své znovuzrození posunula na novou úroveň nedávno na French Open, kde vyřadila zástupkyně TOP 10 Arynu Sabalenkovou a Marii Sakkariovou a prošla do svého prvního finále na grandslamech.

Šestadvacetiletá Češka nebyla daleko od senzačního triumfu, se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou padla ve třech setech. V letošním roce dále uhrála čtvrtfinále v Dubaji a Indian Wells, osmifinále v Římě a třetí kolo v Miami. Pětinu vítězství v probíhající sezoně zaregistrovala proti členkám nejlepší dvacítky hodnocení.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 0:0

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 8:1 (kariérní 140:68)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F)

Karolína Muchová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Jule Niemeierová prožívá velmi nepovedenou sezonu, napříč všemi úrovněmi a od lednového United Cupu po červnový Nottingham prohrála 17 z 22 duelů. Jeden ze svých lepších týdnů měla v Berlíně, na domácí akci WTA 500 zvládla kvalifikaci a porazila obhájkyni titulu Ons Jabeurovou. Ve druhém kole se však přímo na kurtu zranila a musela vzdát.

Třiadvacetileté Němce se vůbec nedaří navázat na životní rok. Loni právě ve Wimbledonu zaznamenala grandslamový průlom, když v úvodních čtyřech zápasech ztratila dohromady jeden set, přehrála ve dvou setech Anett Kontaveitovou a skončila až ve čtvrtfinále po těsné prohře s krajankou Tatjanou Mariaovou.

Jule Niemeierová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (3K)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (2K)

Bilance: 8:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:4 (kariérní 4:8)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Jule Niemeierová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Nottingham (1K), Berlín (2K)

Vzájemná bilance: 0:0. Muchová se kvůli nemoci nezúčastnila ani jedné generálky, ale i tak by snad měla svůj čtvrtý start v hlavní fázi Wimbledonu zahájit úspěšně. V tomto dějišti byla už dvakrát ve čtvrtfinále (2019 a 2021) a loni měla velkou smůlu na los, když vypadla v prvním kole s bývalou šampionkou Simonou Halepovou.

Tip na vítězku: Karolína Muchová



Tomáš Macháč (108.) - Cameron Norrie (13.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)

Tomáš Macháč měl v tříkolové wimbledonské kvalifikaci celkem příznivý los, ale ani tak se komplikacím nevyhnul. Ačkoli byl 22letý Čech ve všech třech utkáních favoritem, potřeboval tie-break s Jasutakou Učijamou a ztratil set s Kaičim Učidou i Lucasem Pouillem (skreč).

Důležité však pro něj je, že si hlavní soutěž Wimbledonu zahraje. V minulosti se nejslavnějšího turnaje zúčastnil pouze předloni a vypadl ve finále kvalifikace, navíc ztroskotal v kvalifikaci i na nedávném French Open.

V prvním kole grandslamů má úspěšnost 2:3 a ve všech třech prohraných zápasech si vedl skvěle. Taylora Fritze na French Open 2020 i Botice van de Zandschulpa na US Open 2022 dostal do rozhodující páté sady a na letošním Australian Open podlehl ve čtyřech setech Casperovi Ruudovi.

Tomáš Macháč - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (ČF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 26:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:3 (kariérní 0:7)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (Q)

Tomáš Macháč - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná

Cameron Norrie dosáhl loni ve Wimbledonu na svůj dosud nejlepší grandslamový výsledek. Sedmadvacetiletý Brit zvládl těžké pětisetové souboje s Jaumem Munarem a Davidem Goffinem a v semifinále získal úvodní sadu proti pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi.

Aktuálně 13. hráč světa bude muset značně pozvednout svou výkonnost, pokud chce loňské semifinále zopakovat. A i kdyby se mu to povedlo, bude asi potřebovat i notnou dávku štěstí. Trápením si v podstatě prochází od začátku sezony a ani jeho poslední výsledky nebyly dobré, dokonce prohrál například s Grégoirem Barrérem či Zhizhenem Zhangem.

Během letošní travnaté části roku nepředvedl ani jeden přesvědčivý výkon. Na domácí akci ATP v londýnském Queen's Clubu měl potíže s trápícím se Miomirem Kecmanovičem i ve formě hrajícím Jordanem Thompsonem a ve čtvrtfinále neuhrál set se Sebastianem Kordou, jenž se vrací po zranění.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (T); Buenos Aires, Auckland (F); Lyon (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (ČF)

Bilance: 31:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 2:1

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 14:0 (kariérní 163:69)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K)

Cameron Norrie - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Queens (ČF)

Vzájemná bilance: 0:0. Norrie je momentálně velmi zranitelný, ale Macháč nemá takovou formu, aby toho dokázal využít. Domácí tenista je jasným kurzovým favoritem.

Tip na vítěze: Cameron Norrie



Linda Nosková (45.) - Dalma Gálfiová (126.) | Court 17 (18:30 SELČ)

Linda Nosková absolvovala v posledních týdnech své premiérové zápasy na trávě. Hned v úvodních kolech měla těžký los, v Birminghamu narazila v prvním kole na pozdější šampionku Jelenu Ostapenkovou a ve druhém v Bad Homburgu na nasazenou dvojku Ljudmilu Samsonovovou. Od března čeká na vítěznou sérii na nejvyšším okruhu.

Osmnáctiletá Češka letos debutovala v TOP 50 žebříčku. A to hlavně díky senzačnímu tažení z kvalifikace do finále lednové akce v Adelaide, kde si vyšlápla na Ons Jabeurovou, Viktorii Azarenkovou a Darju Kasatkinovou. První výhru v hlavní fázi grandslamů zapsala na nedávném French Open po skreči Danky Koviničové, ve druhém kole pak podlehla Jeleně Rybakinové.

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (2K)

Bilance: 20:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 1:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:3 (kariérní 80:31)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K)

Linda Nosková - Wimbledon

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Birmingham (1K), Bad Homburg (2K)

Dalma Gálfiová musela zhruba před týdnem vzdát kvalifikační utkání v Eastbourne, jedná se o její už čtvrtou letošní skreč napříč všemi úrovněmi. Čtyřiadvacetiletá Maďarka má za sebou nestabilní travnatou přípravu, nejlepším výsledkem je semifinále na W100 v Ilkley, kde obhajovala loňský triumf.

Šampionka wimbledonské dívčí čtyřhry z roku 2015 debutovala v hlavní fázi dospělého Wimbledonu až loni, proti Maddison Inglisové si připsala první výhru v hlavních soutěžích grandslamů a ve druhém kole vypadla s Kajou Juvanovou. Momentálně disponuje letošní bilancí 3:11 v hlavních losech na nejvyšší tour a už není členkou TOP 100 pořadí.

Dalma Gálfiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru na nejvyšší tour

Bilance: 14:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 3:3

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:6 (kariérní 2:12)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Dalma Gálfiová - Wimbledon

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Hertogenbosch (1K), W100 Ilkley (SF), Eastbourne (Q)

Vzájemná bilance: 0:0. Nosková by měla mít v premiérovém souboji juniorských grandslamových šampionek navrch. Gálfiová prohrála 12 ze 14 soubojů s hráčkami TOP 50 a oba skalpy zaznamenala v probíhající sezoně proti Američankám, konkrétně Bernardě Peraové v Linci a Danielle Collinsové v Indian Wells.

Tip na vítězku: Linda Nosková



Cesta za obhajobou titulu

Jelena Rybakinová (3.) - Shelby Rogersová (49.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Jelena Rybakinová se stále stoprocentně nezotavila z nedávné nemoci. Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka, která je v žebříčku nejvýše v kariéře a ve Wimbledonu obhajuje loňský triumf, nenastoupila k utkání třetího kola na French Open a ve druhém kole na generálce v Berlíně nedotáhla náskok setu proti pozdější finalistce Donně Vekičové.

Světová trojka prožívá jedno ze svých nejpovedenějších období kariéry, letos ovládla Indian Wells a Řím a do finále se dostala také na Australian Open a v Miami. V hlavní soutěži Wimbledonu má skvělou bilanci 10:1, předloni skončila až v osmifinále a po cestě za loňským titulem porazila mimo jiné Simonu Halepovou a Ons Jabeurovou.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (2K)

Bilance: 33:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 1:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 21:6 (kariérní 62:56)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 10:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Berlín (2K)

Shelby Rogersová sice v loňské sezoně debutovala v TOP 30 pořadí, ale v té letošní není skoro vůbec vidět. V aktuálním roce vyhrála více než jeden zápas hlavní soutěže pouze na dvou z 12 turnajů a do Londýna přijela se sérií čtyř porážek zahrnující nezdary s Petrou Martičovou na French Open a Camilou Osoriovou v Eastbourne.

Třicetileté Američance se na trávě nedaří, na první čtvrtfinále a zároveň semifinále na nejrychlejším povrchu dosáhla až loni v Hertogenboschi. Čtyři z předchozích šesti účastí v hlavní fázi Wimbledonu zakončila hned v prvním kole a nejdál se v tomto dějišti podívala do třetího kola v letech 2017 a 2021.

Shelby Rogersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 14:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 0:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 7:21)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Shelby Rogersová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4:6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Eastbourne (1K)

Vzájemná bilance: Rybakinová vede 3:2. Favorizovaná ruská rodačka prohrála s Rogersovou loni v Hertogenboschi, ačkoli oba předchozí souboje na trávě zvládla a pak si došla pro wimbledonskou trofej. Američanka má s hráčkami TOP 3 bilanci 2:9, porazit dokázala jen Ashleigh Bartyovou na US Open 2021 a Marii Sakkariovou loni v San José.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová



Šlágr dne

Dominic Thiem (91.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | No. 2 Court (12:00 SELČ)

Ještě před pár lety by byl případný střet Dominica Thiema a Stefanose Tsitsipase v prvním kole grandslamů, obzvláště na French Open, považován za jasný šlágr. Za současných okolností se však bude jednat spíše o souboj dvou trápících se hvězd. A to hlavně kvůli už několikaleté krizi Dominica Thiema z větší části způsobené neustálými zdravotními problémy. Trápením si navíc v poslední době prochází i Tsitsipas a vypadá to i na nedostatek motivace. Přesto bude jejich úterní souboj jedním z těch nejsledovanějších.

Dominic Thiem je na trávě ještě méně úspěšný, dokonce na ní disponuje negativní zápasovou bilancí 16:18. Přitom se ve své kariéře zúčastnil devíti travnatých období a v žebříčku byl světovou trojkou.

Dvojnásobný finalista French Open se po dlouhé zdravotní pauze stále nevrátil na bývalou úroveň, ačkoli tvrdě maká. Devětadvacetiletý Rakušan sem tam uhraje slušný výsledek, ale následují demoralizující porážky, které ho vrátí o dva kroky zpátky.

V červnu se účastnil antukových challengerů a nenašel recept na Pedra Martíneze ani Stefana Travagliu, i když proti oběma získal úvodní set. Ještě předtím nezvládl pětisetovou bitvu s Pedrem Cachínem v prvním kole French Open a na jediné generálce v Halle uhrál jen sedm gamů s Alexanderem Zverevem.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov, Estoril (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 12:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na trávě: 0:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:4 (kariérní 32:50)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Dominic Thiem - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Halle (1K)

Stefanos Tsitsipas nedávno oznámil vztah s tenistkou Paulou Badosaovou, ale i tak pokračuje v nabitém turnajovém programu. Během přípravy na Wimbledon se zúčastnil tří akcí. Na druhou stranu však zřejmě postrádá odhodlání i hlad po úspěších, které z něj udělaly stabilního člena užší špičky. Na generálkách prohrál tři ze čtyř oficiálních zápasů, své trápení prohloubil porážkami s Richardem Gasquetem, Nicolásem Jarrym a Yannickem Hanfmannem.

Pro 24letého Řeka je tráva jasně nejslabším povrchem a jeho výkony se budou případně zase kritizovat hlavně po skončení Wimbledonu. Na nejslavnějším podniku se dohromady představil pětkrát, ve třech případech ztroskotal v prvním kole a ještě nikdy tady nedošel do čtvrtfinále.

Na jeho sebevědomí i morálku má mimo jiné velký vliv i fakt, že mu Novak Djokovič a Carlos Alcaraz neustále znemožňují dosáhnout na větší titul. Na lednovém Australian Open měl další možnost získat první grandslamovou trofej a ve finále neuhrál set s Djokovičem. S Alcarazem prohrál letos už dvakrát, a to ve finále v Barceloně a ve čtvrtfinále French Open.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Australian Open (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca, Halle, Stuttgart (2K)

Bilance: 32:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 1:3

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 13:3 (kariérní 89:39)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (ČF)

Stefanos Tsitsipas - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Halle (2K), Mallorca (2K)

Vzájemná bilance: Thiem vede 6:4, v oficiálních soubojích 5:4. Vzhledem k formě a výsledkům obou aktérů má Tsitsipas jedinečnou šanci v podstatě srovnat vzájemnou bilanci.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas