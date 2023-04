3. den v Madridu: O třetí kolo zabojují Kvitová, Linda Fruhvirtová, Muchová a Vondroušová

Petra Kvitová (10.) - Jule Niemeierová (67.) | Arantxa Sanchez Stadium (11:00 SELČ)

Petra Kvitová zahájí své letošní působení v Madridu, kde je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou turnaje a odehraje svůj první zápas po triumfu v Miami, proti Jule Niemeierové. Němku, která v Caja Mágica debutuje, v jediném předchozím souboji loni v petrohradské hale smetla.

Kvitová si vede celou sezonu solidně. Nejlepší formu chytla na březnových podnicích WTA 1000 ve Spojených státech, kde se jí v minulosti nikdy nedařilo. V Indian Wells vyřadila Jelenu Ostapenkovou a Jessicu Pegulaovou a dosáhla na svou první čtvrtfinálovou účast od ledna. Ještě lepší to bylo v Miami, kde v šesti zápasech ztratila jediný set, ve finále přetlačila úřadující wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou a slavila svůj první triumf na "tisícovkách" po pěti letech a poprvé od června brala titul.

Niemeierová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ovšem v té letošní se jí vůbec nedaří. Do Madridu dorazila s otřesnou bilancí tří vítězství a 12 porážek a od začátku února do půlky dubna nevyhrála jediné utkání a prošla si sérií šesti proher. Na první velký antukový turnaj se připravovala v Charlestonu a Stuttgartu a set neuhrála s Caty McNallyovou ani Jelenou Rybakinovou. V Madridu si na úvod poradila s Xinyu Wang.

Pokud Kvitová doléčila zranění nohy a je zase stoprocentně fit, měla by slavit postup mezi nejlepší dvaatřicítku, i když jí možná bude chvíli trvat, než se po skoro měsíční pauze rozjede. Niemeierová se totiž letos ohromně trápí a s hráčkami Top 10 má bilanci 1-3, porazit dokázala jen trápící se Anett Kontaveitovou loni ve Wimbledonu.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (T)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 172-52)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 32-9

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Jule Niemeierová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Lyon (2K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 4-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 1-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jule Niemeierová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Charleston (1K), Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: Xinyu Wang (6-4 6-2)



Linda Fruhvirtová (58.) - Jelena Ostapenková (22.) | Court 4 (14:00 SELČ)

Linda Fruhvirtová už postupem do druhého kola vylepšila své maximum na Mutua Madrid Open a o účast mezi nejlepší dvaatřicítkou si zahraje s grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou, která při ani jednom z předchozích pěti startů ve španělské metropoli nepřekročila druhé kolo. Na jediný předchozí souboj došlo ve stejné fázi letos v Dubaji a Ostapenková povolila české teenagerce jen dva gamy.

Fruhvirtová letos absolvovala osm turnajů a jen na dvou nezvládla úvodní zápas. Na druhou stranu na sedmi z nich nedokázala porazit více než jednu soupeřku a v posledních týdnech bojovala s obrovským počtem dvojchyb. Osmifinalistka lednového Australian Open zahájila antukové jaro v americkém Charlestonu a po skalpu Jil Teichmannové nestačila na Caroline Dolehideovou. Další porážku s hráčkou druhé stovky si připsala ve finále kvalifikace ve Stuttgartu. V Madridu zatím vyrobila jen čtyři dvojchyby a ve dvou setech přehrála Katie Volynetsovou.

Ostapenková je na tom letos výkonnostně lépe, ale výsledkově celkem podobně. Pouze na jednom turnaji nezvládla úvodní duel a na šesti z devíti podniků vyhrála maximálně jedno utkání. Za jediný úspěch může považovat postup do čtvrtfinále Australian Open. Do antukového jara vstupovala po šokující porážce s antukářkou Martinou Trevisanovou v osmifinále v Miami, ve Stuttgartu smetla Emmu Raducanuovou a pak nedotáhla jasné vedení proti Ons Džabúrové.

U Ostapenkové vždy záleží na tom, v jaké formě zrovna nastoupí, protože se svým nejlepším tenisem dokáže porazit kohokoli na tour a naopak s mizerným výkonem s kýmkoli prohrát. Fruhvirtová bude minimálně potřebovat udržet nízký počet dvojchyb, což se jí v úvodním zápase povedlo. Ostapenková je zaslouženě favoritkou, nicméně 17letá Češka by tentokrát mohla získat více než dva gamy a vyhnout se i dalšímu "kanárovi". Lotyšce se přece jen v Madridu vůbec nedaří.

Tip na vítězku: Jelena Ostapenková

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (2K)

Bilance: 9-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-2 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Charleston (2K), Stuttgart (Q)

Cesta turnajem: Volynetsová (6-3 7-5)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (2K)

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-1 (kariérní 78-44)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jelena Ostapenková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019, 2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K)

Cesta turnajem: volný los



Markéta Vondroušová (80.) - Magda Linetteová (19.) | Court 4 (15:30 SELČ)

Markéta Vondroušová potřebovala včetně kvalifikace tři vítězství, aby v Madridu poprvé v kariéře překročila první kolo hlavní soutěže. To se sice premiérově povedlo i Magdě Linetteové, ovšem jen díky volnému losu a až při šestém startu. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

Vondroušová se loni na podzim vrátila po půlroční pauze. Letos si vede výborně, což potvrzuje bilance 18 výher a pouhých šesti porážek, a už je zpět v elitní stovce žebříčku. Jejím letošním maximem je semifinále v linecké hale a od začátku března vyhrála 11 ze 13 duelů. Po osmifinále v Indian Wells i Miami pomohla k postupu českého týmu na finálový turnaj BJK Cupu. V Madridu si v kvalifikaci poradila s Mirjam Björklundovou a po obratu i s Taylor Townsendovou a v hlavní soutěži nezaváhala proti domácí divoké kartě Marině Bassolsové.

Linetteové měla od druhé půlky loňské sezony skvělou formu a na Australian Open ji parádně zužitkovala, když poprvé v kariéře prošla do druhého týdne grandslamů, vyřadila čtyři nasazené soupeřky a prohrála až v semifinále s pozdější vítězkou Arynou Sabalenkovou. Pak ale přišel propad formy, na dalších akcích vypadla s Rebeccou Petersonovou, Varvarou Gračovovou a Emmou Raducanuovou. Na antuce se dosud představila jen v Charlestonu a v osmifinále podlehla Madison Keysové. Do Madridu přijela se sérií tří proher.

Bývalá finalistka French Open Vondroušová je na nejpomalejším povrchu jasně lepší hráčkou a možná není vůbec překvapivé, že je jednoznačnou favoritkou na postup. Proti vysoko postaveným hráčkám navíc zahrát umí. Linetteová, které se po senzačním tažení na Australian Open moc nedaří, dosáhla na antuce na jediné semifinále na nejvyšším okruhu a čtyři z posledních pěti sezon zakončila s negativní bilancí na tomto povrchu.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 5-2 (kariérní 26-22)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Bassolsová (6-1 6-3)

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (OF)

Bilance: 13-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-3 (kariérní 64-85)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Magda Linetteová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Charleston (OF)

Cesta turnajem: volný los



Karolína Muchová (52.) - Irina Beguová (35.) | Court 4 (17:00 SELČ)

Karolína Muchová zvládla vstup i do sedmého letošního turnaje a stále může pomýšlet na to, že se v Madridu podruhé v kariéře dostane do závěrečných kol. Její další překážkou bude dvojnásobná čtvrtfinalistka Irina Beguová, která tu při posledních třech startech nevyhrála jediný zápas hlavní soutěže. Rumunce může oplatit porážku z French Open 2019.

Muchovou v posledních dvou letech neustále pronásledují zdravotní potíže, i kvůli tomu stále čeká na svou první semifinálovou účast od Australian Open 2021. Bývalá světová devatenáctka se ale dokázala vrátit do elitní stovky žebříčku a nemá daleko k návratu do nejlepší padesátky. Letos byla už třikrát ve čtvrtfinále a v březnu si vedla výborně, když došla do čtvrtfinále v Indian Wells a z kvalifikace do třetího kola v Miami. Antukové jaro odstartovala až v Madridu a v úvodním kole snadno přehrála po zranění se vracející Anett Kontaveitovou.

Beguová měla výborný vstup do sezony, v Adelaide porazila Jelenu Ostapenkovou a Veroniku Kuděrmetovovou a až v semifinále ji zastavila Aryna Sabalenková. Od té doby se však trápila a na následujících pěti turnajích posbírala dohromady jen dvě výhry, a to proti hráčkám figurujícím mimo Top 100. Na antuce začala v Charlestonu, kde bez ztráty setu přehrála Dalmu Gálfiovou i Sofii Keninovou a v osmifinále sahala po skalpu světové trojky Jessicy Pegulaové.

Muchová má od začátku března vynikající formu a mohla by tak podniknout úspěšnou odvetu za čtyři roky starou porážku. Beguová je však velmi nepříjemnou soupeřkou. Rumunka sice letos nehraje ve stabilní ani nejlepší formě, ovšem na antuce v Charlestonu nedala šanci Sofii Keninové a v osmifinále byla kousek od skalpu světové trojky Jessicy Pegulaové. Rychlejší antuka v Madridu by měla více sedět české favoritce.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-3 (kariérní 38-33)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kontaveitová (6-2 6-2)

Irina Beguová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (OF)

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 99-84)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Irina Beguová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 9-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015-16)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Charleston (OF)

Cesta turnajem: volný los