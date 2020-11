3. den v Paříži: Do turnaje vstoupí favorité Nadal, Rubljov a Zverev. Medveděv se znovu utká s Andersonem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Největší favorité v akci • A. Zverev (4-Něm.) - Kecmanovič (Srb.) | Court Central (15:30 SEČ) Albot (Mol.) - Rubljov (5-Rus.) | Court 1 (17:00 SEČ) Nadal (1-Šp.) - F. López (Šp.) | Court Central (18:30 SEČ) • Šlágr dne • Anderson (JAR) - Medveděv (3-Rus.) | Court Central (11:00 SEČ)



Alexander Zverev (7.) - Miomir Kecmanovič (42.) | Court Central (15:30 SEČ)

Alexander Zverev neprohrál už osm zápasů v řadě a další výhru se pokusí ukořistit proti Miomirovi Kecmanovičovi. Jediný dosavadní souboj loni ve druhém kole Masters v Cincinnati překvapivě vyhrál srbský tenista.

Zverev letos exceloval hlavně na grandslamech, na turnajích ATP se naopak finalistovi letošního US Open vůbec nedařilo. Zlomil to až v posledních týdnech, kdy ovládl oba domácí halové podniky v Kolíně nad Rýnem a dočkal se prvních letošních triumfů.

Kecmanovič v půlce září na antuce v Kitzbühelu slavil svůj premiérový titul na hlavním okruhu, od té doby se však trápí. Na následujících pěti turnajích vyhrál jen dva duely, když uhrál druhé kolo v halách v Petrohradu a Kolíně nad Rýnem, před týdnem v Nur-Sultanu naopak skončil hned v prvním kole. V Paříži svou premiéru v hlavní soutěži zahájil suverénním vítězstvím nad Johnem Millmanem, vítězem halové akce v Nur-Sultanu.

Zverev je v halovém prostředí i kdekoli jinde jasně kvalitnějším hráčem. V hale Bercy letos patří k největším favoritům a dnes by rozhodně zaváhat neměl.

Tip: Zverev ve dvou setech

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem 2, Kolín nad Rýnem (vítěz); US Open (finále); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem 2, Kolín nad Rýnem (vítěz)

Bilance: 23-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 8-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 5-0 (kariérní 49-18)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (finále), French Open (osmifinále)

Alexander Zverev - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Kolín nad Rýnem (vítěz), Kolín nad Rýnem 2 (vítěz)

Cesta turnajem: volný los

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kitzbühel (vítěz); New York, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: New York (semifinále)

Bilance: 18-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Miomir Kecmanovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Petrohrad (2. kolo), Kolín nad Rýnem 2 (2. kolo), Nur-Sultan (1. kolo)

Cesta turnajem: Millman (6-4 6-2)



Radu Albot (90.) - Andrej Rubljov (8.) | Court 1 (17:00 SEČ)

Jeden z největších favoritů Andrej Rubljov se ve své vítězné sérii čítající již deset zápasů, pouze na turnajích ATP dokonce 15 duelů, pokusí pokračovat proti Radu Albotovi. S moldavským lucky loserem, který zabojuje o vyrovnání svého maxima v Paříži i na akcích Masters, oba předchozí souboje prohrál.

Albot měl katastrofální vstup do letošní sezony, kterou zahájil 11 porážkami v řadě. Prvního vítězství se dočkal až ke konci září na antuce v Hamburku. Jeho letošním maximem je čtvrtfinále z úvodního ze dvou halových podniků v Kolíně nad Rýnem. Na Masters v Paříži ve finále kvalifikace prohrál se Slovákem Norbertem Gombosem, dostal však jako lucky loser druhou šanci a překvapivě vyřadil Huberta Hurkacze.

Rubljov naopak do letošní sezony vstoupil 11 výhrami v řadě a bral dva tituly. Přemožitele nenašel ani na posledních třech odehraných akcích ATP (mezitím uhrál čtvrtfinále French Open), když triumfoval na antuce v Hamburku a halách v Petrohradu a Vídni, posledním triumfem si zajistil premiérovou letenku na Turnaj mistrů.

Albot letos prožívá obrovské trápení, Rubljov naopak životní sezonu. Jakýkoli jiný výsledek než postup Rubljova ve dvou setech, by byl velkým překvapením.

Tip: Rubljov ve dvou setech

Radu Albot - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem (čtvrtfinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem (čtvrtfinále)

Bilance: 7-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 5-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-7)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (1. kolo), French Open (2. kolo)

Radu Albot - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Kolín nad Rýnem (čtvrtfinále), Kolín nad Rýnem 2 (kvalifikace), Nur-Sultan (2. kolo)

Cesta turnajem: Hurkacz (7-5 6-7 6-4)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Petrohrad, Hamburk, Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Petrohrad (vítěz)

Bilance: 39-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 12-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 15-0 (kariérní 58-31)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (čtvrtfinále), French Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Petrohrad (vítěz), Vídeň (vítěz)

Cesta turnajem: volný los



Rafael Nadal (2.) - Feliciano López (64.) | Court Central (18:30 SEČ)

Rafael Nadal zahájí svůj útok na premiérový triumf v pařížské hale Bercy proti krajanovi Felicianovi Lópezovi. Poslední dva souboje (Šanghaj Masters 2014 a Cincinnati Masters 2015) sice vyhrál López, nicméně ve vzájemné bilanci vede 9-5 Nadal, který dnes bude mimo jiné usilovat o jubilejní 1000. kariérní výhru na hlavním okruhu.

Nadal na generálce v Římě překvapivě vypadl již ve čtvrtfinále s Diegem Schwartzmanem, ale vše si vynahradil v areálu Rolanda Garrose. Antukové French Open totiž vyhrál bez ztráty setu, ve finále smetl Novaka Djokoviče a potřinácté zvedl nad hlavu Pohár mušketýrů, navíc získal 20. grandslamovou trofej, kterou vyrovnal rekord Rogera Federera. V hale Bercy se představí poprvé od triumfu na pařížské antuce.

Devětatřicetiletý López neprožívá povedenou sezonu, letos jen na dvou turnajích dokázal porazit dva soupeře po sobě, což se mu naposledy povedlo na začátku září na antuce v Kitzbühelu. Generálky má za sebou dvě, v Petrohradu v prvním kole nestačil na pozdějšího finalistu Bornu Čoriče, v Antverpách vypadl ve druhém kole po porážce s pozdějším finalistou Alexem de Minaurem. V Paříži začal překvapivým vítězstvím nad favorizovaným Filipem Krajinovičem.

Nadal je jasným favoritem na postup a bylo by obrovským překvapením, pokud by do osmifinále prošel jeho o pět let starší krajan. Ten si dnes nejspíše bude hodně pomáhat dělovým prvním servisem, ovšem ve výměnách by měl mít jasně navrch Nadal.

Tip: Nadal ve dvou setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 22-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-0 (kariérní 279-19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál), French Open (vítěz)

Rafael Nadal - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 19-5

Nejlepší výsledek: finále (2007)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Feliciano López - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kitzbühel, Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy, Montpellier (2. kolo)

Bilance: 7-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance v hale: 3-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 38-95)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Feliciano López - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 14-15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2004)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Petrohrad (1. kolo), Antverpy (2. kolo)

Cesta turnajem: Krajinovič (7-6 6-1)



• Šlágr dne •

Kevin Anderson (86.) - Daniil Medveděv (5.) | Court Central (11:00 SEČ)

Kevin Anderson a Daniil Medveděv se poprvé potkali před týdnem ve vídeňské hale a ve dvou setech překvapivě zvítězil Anderson, který využil momentální horší formy ruského favorita.

Anderson, který musel loňskou sezonu ukončit již po Wimbledonu, na nedávném French Open přerušil sérii čtyř porážek a uhrál třetí kolo. Před týdnem ve vídeňské hale vyřadil Dennise Novaka, Pabla Carreña a právě Medveděva a zahrál si své první semifinále od loňského ledna, kdy triumfoval na menší akci v indickém Puné. V něm musel vzdát pozdějšímu vítězi Andrejovi Rubljovovi. V prvním kole pařížského Masters mu skrečoval lucky loser Laslo Djere.

Medveděv během druhé poloviny loňské sezony zářil a byl jedním z nejlepších hráčů na okruhu. Letos se však ruskému mladíkovi nedaří a na kontě má jediné semifinále, kterého se dočkal na US Open. Od té doby je to ještě horší, na antuce v Hamburku a grandslamovém French Open ztroskotal hned na úvodním soupeři, v Petrohradu ve druhém kole nestačil na Reillyho Opelku a ve Vídni ve čtvrtfinále na Andersona.

Medveděv je i tentokrát favoritem, přestože se mu teď vůbec nedaří. Nebylo by překvapením, kdyby bývalá světová pětka Anderson dokázal zvítězit i podruhé.

Tip: Medveděv ve třech setech

Kevin Anderson - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (semifinále)

Bilance: 10-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 19-69)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Kevin Anderson - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 9-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (semifinále)

Cesta turnajem: Djere (5-2 skreč)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Marseille (čtvrtfinále)

Bilance: 18-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 4-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-2 (kariérní 53-19)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (semifinále), French Open (1. kolo)

Daniil Medveděv - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018-20)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Petrohrad (2. kolo), Vídeň (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los