4. den na US Open: Plíškovou čeká derby s Bouzkovou, o postup budou usilovat také Kvitová, L. Fruhvirtová a Siniaková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (21-ČR) - Kalininová (Ukr.) | Grandstand (19:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Cornetová (Fr.) | Court 5 (19:00 SELČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ) Kar. Plíšková (22-ČR) - Bouzková (ČR) | Court 12 (21:00 SELČ)



Petra Kvitová (21.) - Anhelina Kalininová (47.) | Grandstand (19:00 SELČ)

Petra Kvitová na US Open pojedenácté v řadě zvládla první kolo a teď se může už podvanácté podívat mezi nejlepší dvaatřicítku závěrečného majoru sezony. K tomu potřebuje zvládnout premiérový souboj s Anhelinou Kalininovou, která bude naopak útočit na svou vůbec první účast ve třetím kole grandslamů.

Kvitová až na pár výsledků prožívá další podprůměrnou sezonu. Kromě triumfu v Eastbourne a finále v Cincinnati nedokázala na žádném z letošních turnajů dojít dál než do čtvrtfinále. Navíc se jí nedaří na grandslamech, nejdál se dostala do třetího kola Wimbledonu a na účast ve druhém týdnu čeká od French Open 2020. Po solidní travnaté části sezony vstoupila v Torontu do US Open Series a loučila se hned po prvním zápase. Mnohem lepší to bylo v Cincinnati, kde po odvráceném mečbolu prošla až do svého největšího finále po více než dvou letech. Solidní formu potvrdila v úvodním kole US Open, kvalifikantku Eriku Andrejevovou dorazila kanárem.

Kalininová to hlavně díky třem letošním čtvrtfinálovým účastem (Charleston, Madrid a Eastbourne) a osmifinále v Miami dotáhla až na 34. místo světového hodnocení. Do New Yorku však nepřijela v dobré formě, na posledních pěti akcích vypadla hned v prvním kole. Přesto dokázala zastavit Bernardu Peraovou, která vyhrála 19 z posledních 21 duelů. Američance dokonce nepovolila set a připsala si své první vítězství v hlavních soutěžích od Wimbledonu.

Kvitovou určitě čeká těžší soupeřka než v prvním kole. Pokud ale bude pokračovat ve výkonech z posledních týdnů, neměla by Kalininová ve druhém kole grandslamů uspět ani na šestý pokus.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 23-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-12 (kariérní 295-174)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 32-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: E. Andrejevová (7-6 6-0)

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Madrid, Charleston (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (OF)

Bilance: 21-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 8-9

Bilance proti hráčkám Top 30: 6-10 (kariérní 8-15)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Anhelina Kalininová - US Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018, 2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: San José (1K), Toronto (1K), Cincinnati (1K), Cleveland (1K)

Cesta turnajem: Peraová (6-4 6-4)



Kateřina Siniaková (83.) - Alizé Cornetová (40.) | Court 5 (19:00 SELČ)

Kateřina Siniaková na US Open startuje podeváté a má na dosah vyrovnání svého maxima, a sice účasti mezi nejlepší dvaatřicítkou z roku 2018. Na druhou stranu kurtu se postaví bývalá světová jedenáctka Alizé Cornetová, která hned v prvním kole ukončila obhajobu Emmy Raducanuové. Jediné dosavadní střetnutí se uskutečnilo před šesti lety na Livesport Prague Open, Siniaková vyhrála ve dvou setech.

Siniaková dál sbírá deblové úspěchy, ale ve dvouhře se už dlouho trápí. Letos má bilanci 18-17 a téměř polovinu výher posbírala na okruhu ITF nebo v kvalifikacích. Na nejvyšší tour byla letos pouze jednou ve čtvrtfinále. Přípravu na US Open zahájila skvěle, když suverénně ovládla podnik W100 v Polsku. Jenže návrat na nejvyšší okruh jí vůbec nevyšel, v Cincinnati na úvod kvalifikace prohrála s Andreou Petkovicovou a v prvním kole v Clevelandu uhrála jen tři gamy se Shuai Zhang. Do US Open vstoupila třísetovou výhrou nad domácí Taylor Townsendovou.

Cornetová má letos nijak nevýraznou bilanci 21-20, přesto je postrachem favoritek. Na Australian Open si vyšlápla na Garbiñe Muguruzaovou a Simonu Halepovou a poprvé v kariéře si zahrála čtvrtfinále na grandslamech. Ve Wimbledonu ukončila historickou neporazitelnost Igy Šwiatekové. V tomto roce byla nejdál v semifinále v Bad Homburgu a na poslední generálce v Clevelandu. Na dalších třech hardových akcích v posledním měsíci nepřešla přes úvodní kola. Ve Flushing Meadows v prvním kole vyřadila Emmu Raducanuovou, obhájkyni titulu povolila jen šest her.

Siniaková určitě herně má na to, aby postoupila do dalšího kola. Cornetová si nicméně letos na grandslamech vede výborně, na všech došla minimálně do třetího kola a dokázala porazit mimo jiné Igu Šwiatekovou, Simonu Halepovou či Garbiñe Muguruzaovou. Francouzka je zaslouženě favoritkou.

Tip na vítězku: Alizé Cornetová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 18-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-9 (kariérní 56-100)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Kateřina Siniaková - US Open

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: W100 Grodzisk Mazowiecki (T), Cincinnati (Q), Cleveland (1K)

Cesta turnajem: Townsendová (6-4 4-6 6-2)

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland, Bad Homburg (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (SF)

Bilance: 21-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-10

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-9 (kariérní 147-99)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (OF)

Alizé Cornetová - US Open

Kariérní bilance: 17-15

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K), Cleveland (SF)

Cesta turnajem: (11) Raducanuová (6-3 6-3)



Linda Fruhvirtová (167.) - Garbiñe Muguruzaová (10.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Linda Fruhvirtová před týdnem poprvé prošla grandslamovou kvalifikací a v úterý zvládla hned svůj premiérový zápas hlavní soutěže na majorech. Teprve 17letá Češka dnes premiérově vyzve bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiñe Muguruzaovou, která může vylepšit své letošní maximum na podnicích velké čtyřky.

Fruhvirtová letos sbírá úspěchy hlavně na tvrdých površích. V únoru v Mexiku bez ztráty setu slavila svůj třetí triumf mezi ženami a pak zazářila postupem do osmifinále podniku WTA 1000 v Miami, kde vyřadila Danku Koviničovou, Elise Mertensovou a Viktorii Azarenkovou. V hlavní soutěži grandslamů účinkuje poprvé. Po nepovedených měsících na antukových a travnatých dvorcích se na oblíbených betonech okamžitě chytla. V tříkolové kvalifikaci US Open dohromady ztratila jediný set a v prvním kole hlavní fáze porazila Xinyu Wang.

Muguruzaová loni na venkovních betonech excelovala, včetně Turnaje mistryň ovládla tři podniky a vrátila se do Top 10. Letošní sezona je ovšem v jejím podání katastrofální, za sebou má 14 turnajů, na kontě jen 10 výher a na jedinou vítěznou sérii v tomto roce dosáhla na konci února v Dauhá. Do aktuálního ročníku závěrečného grandslamu sezony vstoupila dvousetovou výhrou nad často zraněnou Clarou Tausonovou, ve druhé sadě ovšem likvidovala tři setboly v řadě.

Alison Riskeová-Amritrajová, Anhelina Kalininová, Julia Putincevová, Martina Trevisanová, Andrea Petkovicová, Greet Minnenová... to je výčet několika hráček, které letos Muguruzaovou dokázaly porazit. Když se to povedlo jim, pak by asi nebylo zase tak velkým překvapením, kdyby si skalp Španělky připsala i talentovaná Fruhvirtová. Muguruzaová je i přes trápení favoritkou, ale za normálních okolností by se jí věřilo mnohem více. US Open je navíc jejím jasně nejhorším grandslamem.

Tip na vítězku: Garbiñe Muguruzaová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (OF)

Bilance: 21-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (Q)

Linda Fruhvirtová - US Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Xinyu Wang (6-3 6-4)

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Sydney (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Sydney (ČF)

Bilance: 10-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 7-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 161-59)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Garbiñe Muguruzaová - US Open

Kariérní bilance: 10-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Toronto (OF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Tausonová (6-3 7-6)



Karolína Plíšková (22.) - Marie Bouzková (41.) | Court 12 (21:00 SELČ)

Finalistka ročníku 2016 a loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková i šampionka místní juniorky z roku 2014 Marie Bouzková v úvodním kole vydřely postup ve třech setech a zajistily si dnešní derby. Vzájemná bilance je vyrovnaná, čtvrtfinalistka nedávného Wimbledonu se pokusí teprve podruhé přejít přes druhé kolo grandslamových akcí.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a návrat jí zatím vůbec nevychází, pouze na třech turnajích se probojovala alespoň do čtvrtfinále. Jejím maximem jsou dvě semifinálové účasti. Do US Open Series vstoupila v San José a skončila ve druhém kole na Amandě Anisimovové. V Torontu se naopak dostala až do semifinále, jenže stejně jako ve dvou předchozích případech nedokázala navázat na solidní letošní výsledek a v Cincinnati se loučila již ve druhém kole. V úvodním kole US Open měla namále, s Magdou Linetteovou prohrávala 1-4 v rozhodující sadě a byla dva míčky od porážky.

Bouzková hned na začátku letošní sezony zlomila krizi a v posledních týdnech prožívá nejlepší období své kariéry. Letos má výbornou bilanci, v Praze získala svůj premiérový titul, finále hrála i v únoru v Guadalajaře a nedávno zazářila postupem do čtvrtfinále Wimbledonu, kde se poprvé dostala přes druhé kolo majorů. Na velkých generálkách v Torontu i Cincinnati prošla kvalifikací, v Cincinnati kvůli zranění v oblasti hrudníku nenastoupila k utkání druhého kola. Z posledních 17 duelů 15 vyhrála. Na US Open začala třísetovým derby s kvalifikantkou Lindou Noskovou a na pátý pokus tady přešla přes první kolo.

Bouzková je mírnou favoritkou na postup. To není žádné překvapení, mladší z aktérek totiž prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry a vede si v tomto roce podstatně lépe než její úspěšnější krajanka. Navíc ji dokázala porazit letos na antuce v Madridu. Plíšková má v probíhající sezoně hodně nestabilní formu a v prvním kole byla pouhé dva míčky od vyřazení.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 16-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-5

Bilance proti hráčkám Top 50: 5-6 (kariérní 187-148)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 25-9

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: San José (2K), Toronto (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Linetteová (6-2 4-6 7-6)

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (T); Guadalajara (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (T); Guadalajara (F)

Bilance: 37-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 28-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-5 (kariérní 11-22)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Marie Bouzková - US Open

Kariérní bilance: 1-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Nosková (6-2 6-7 6-2)