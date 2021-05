4. den v Madridu: Muchová ve šlágru vyzve Ósakaovou, Karolínu Plíškovou čeká Pavljučenkovová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (ČR) - Ósakaová (2-Jap.) | Manolo Santana Stadium (11:00 SELČ) Kar. Plíšková (6-ČR) - Pavljučenkovová (Rus.) | Arantxa Sanchez Stadium (14:30 SELČ)



Karolína Muchová (20.) - Naomi Ósakaová (2.) | Manolo Santana Stadium (11:00 SELČ)

Karolína Muchová, která v Madridu startuje poprvé v kariéře, v dnešním šlágru ženské dvouhry vyzve čtvrtfinalistku posledního ročníku, čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Jediný dosavadní souboj se odehrál na loňské generálce před US Open, kde po obratu zvítězila Ósakaová.

Muchovou letos opět trápí zdraví. Na generálce v Melbourne pro zranění břišního svalu nenastoupila ke čtvrtfinále a na Australian Open se i přes přetrvávající potíže senzačně dostala až do semifinále. Od té doby natržený sval léčila a vrátila se až po dvou měsících ve Stuttgartu, kde hned na úvod podlehla Jekatěrině Alexandrovové, přičemž začala mít problém se zády. V Madridu zatím působí fit, na úvod nedala šanci trápící se Qiang Wang.

Ósakaová hraje teprve svůj čtvrtý letošní turnaj. Na generálce v Melbourne nenastoupila k semifinále, na Australian Open získala svou čtvrtou grandslamovou trofej a v Miami ve čtvrtfinále schytala šokující výprask od Marii Sakkariové, čímž přišla o svou vítěznou sérii 23 zápasů, a připsala si první turnajovou porážku od loňského Australian Open. V Madridu si na úvod poradila s krajankou a kvalifikantkou Misaki Doiovou.

Ósakaová by byla na tvrdém povrchu jasnou favoritkou, ale mimo betony se jí zatím příliš nedaří. Rychlejší antuka v Madridu však Japonce celkem sedí a sázkové kanceláře jí věří. Nebylo by však velkým překvapením, kdyby do dalšího kola prošla Muchová.

Tip: Ósakaová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2. kolo)

Bilance: 9-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-0 (kariérní 3-8)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Karolína Muchová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Stuttgart (1. kolo)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6-1 6-3)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (vítězka); Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 13-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-0 (kariérní 19-12)

Grandslamy: Australian Open (vítězka)

Naomi Ósakaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Doiová (7-5 6-2)



Karolína Plíšková (9.) - Anastasia Pavljučenkovová (41.) | Arantxa Sanchez Stadium (14:30 SELČ)

Semifinalistka ročníku 2018 Karolína Plíšková se pokusí svou zlepšenou formu potvrdit proti Anastasii Pavljučenkovové. S ruskou tenistkou sice poslední souboj loni na Australian Open prohrála, ale ve vzájemné bilanci dominuje 6-1.

Plíšková letos pokračuje v krizi po loňském restartu. Česká jednička letos jen na dvou turnajích dokázala porazit dvě soupeřky po sobě a uhrát čtvrtfinále. Naposledy se jí to povedlo na generálce ve Stuttgartu, kde se předvedla v lepší formě a ve čtvrtfinále mohla na podání ukončit třísetový souboj s pozdější šampionkou a světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. V Madridu začala obratem proti talentované teenagerce Cori Gauffové.

Pavljučenkovová si letos vede ještě hůře než česká jednička. Ruska má za sebou osm turnajů a jen na jednom vyhrála dva zápasy (osmifinále na generálce v Melbourne). Do antukového jara vstoupila v Istanbulu a hned v úvodním kole prohrála bitvu s krajankou Anastasií Potapovovou.

Pavljučenkovová má ještě horší formu než Plíšková, která se na antuce výrazně zlepšila. Plíšková by dnes měla potvrdit, že na svou dnešní soupeřku umí.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-4 (kariérní 67-39)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Gauffová (5-7 6-3 6-2)

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4, Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2. kolo)

Bilance: 6-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 34-70)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Anastasia Pavljučenkovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 11-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2011)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Istanbul (1. kolo)

Cesta turnajem: Keysová (7-5 6-2)