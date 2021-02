4. den v Melbourne: Druhé kolo odehrají Karolína Plíšková, Muchová, Krejčíková a Macháč. Obhájkyni Keninovou vyzve Kanepiová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (6-ČR) - Collinsová (USA) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Muchová (25-ČR) - Barthelová (Něm.) | Court 13 (1:00 SEČ) Krejčíková (ČR) - Alexandrovová (29-Rus.) | Court 16 (2:30 SEČ) Macháč (ČR) - Berrettini (9-It.) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Keninová (4-USA) - Kanepiová (Est.) | Margaret Court Arena (3:00 SEČ) • Šlágry dne • Tsitsipas (5-Řec.) - Kokkinakis (Austr.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ) Gauffová (USA) - Svitolinová (5-Ukr.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (6.) - Danielle Collinsová (40.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Karolína Plíšková se znovu po týdnu utká s Danielle Collinsovou a semifinalistce předloňského ročníku má co oplácet. Premiérový souboj s ní totiž ve dvou tie-breacích prohrála a ani dnes ji proti v posledních letech v Austrálii skvěle hrající Američance nečeká nic jednoduchého.

Plíšková nemůže vstup do letošní sezony hodnotit pozitivně. Zatímco loni i předloni začala triumfem v Brisbane, letos do tenisového roku vstoupila s novým trenérem Saschou Bajinem v Abú Zabí a ve druhém kole prohrála s hráčkou z konce třetí stovky Anastasií Gasanovovou. Ani na generálce nedokázala vyhrát alespoň dva zápasy, v osmifinále byla nad její síly právě Collinsová.

Collinsová do letošní sezony vstoupila až v Melbourne a po skalpu Plíškové měla nakročeno k dalšímu velmi cennému vítězství, když do super tie-breaku dostala hvězdnou Serenu Williamsovou. Na Australian Open momentální skvělou formu zatím potvrzuje, v úvodním kole nedala šanci Aně Bogdanové.

Plíšková to bude mít velmi těžké a je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou na postup. V jejím momentálním rozpoložení hrozí vyřazení ještě více než za normálních okolností. Česká jednička by ale podruhé v řadě s Američankou prohrát neměla a s trenérem Bajinem by měla vymyslet, co do dalšího zápasu s Collinsovou změnit.

Tip: Plíšková ve třech setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-1 (kariérní 64-36)

Karolína Plíšková - Australian Open

Kariérní bilance: 21-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-0 6-2)

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 5-11)

Danielle Collinsová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: A. Bogdanová (6-3 6-1)



Karolína Muchová (27.) - Mona Barthelová (212.) | Court 13 (1:00 SEČ)

Karolína Muchová má velkou šanci vylepšit své melbournské maximum. Nasazená Češka totiž ve druhém kole letošního Australian Open narazí na bývalou 23., ale v současnosti až 212. hráčku světa Monu Barthelovou. S již několik let trápící se Němkou bude hrát poprvé.

Muchová hraje po mizérii v loňské sezoně podstatně lépe, ale letos se jí na paty lepí smůla. V Abú Zabí nenastoupila k utkání druhého kola, jelikož musela po kontaktu s nakaženou osobou do izolace. Na generálce v Melbourne kvůli zranění břišního svalu odstoupila před čtvrtfinále. Své působení na úvodním grandslamu sezony zahájila vítězstvím nad grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou.

Barthelová loni vyhrála jen dva ze šesti zápasů a letos má zatím vyrovnanou bilanci 2-2. V Abú Zabí v prvním kole prohrála s hráčkou z konce třetí stovky Anastasií Gasanovovou, na generálce v Melbourne ve druhém kole nestačila na Jessicu Pegulaovou a na Australian Open po obratu porazila Elisabettu Cocciarettovou.

Muchová je teď jasně lepší hráčkou a měla by bez větších potíží postoupit do dalšího kola.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 124-62)

Karolína Muchová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ostapenková (7-5 6-2)

Mona Barthelová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (2. kolo)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 8-14)

Mona Barthelová - Australian Open

Kariérní bilance: 10-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Melbourne 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Cocciarettová (3-6 6-4 6-4)



Barbora Krejčíková (59.) - Jekatěrina Alexandrovová (32.) | Court 16 (2:30 SEČ)

Barbora Krejčíková bude o vylepšení svého melbournského maxima bojovat s Jekatěrinou Alexandrovovou a má jí co oplácet. S nasazenou Ruskou žijící v Česku, která na grandslamech ještě nikdy nehrála ve druhém týdnu, oba předchozí souboje prohrála, ten poslední právě ve druhém kole loňského Australian Open.

Osmifinalistka loňského French Open Krejčíková má teď ve dvouhře nejlepší formu v kariéře. Na úvodním turnaji sezony v Abú Zabí prošla do druhého kola a na generálce v Melbourne slavila proti Jeleně Rybakinové svůj premiérový skalp hráčky Top 30 a uhrála čtvrtfinále. Na prvním z podniků velké čtyřky začala třísetovým vítězstvím nad Saisai Zheng.

Alexandrovová má teď výbornou formu. Ruská tenistka měla v osmifinále v Abú Zabí mečboly proti Elině Svitolinové a na generálce v Melbourne nedala šanci grandslamovým šampionkám Ize Šwiatekové ani Simoně Halepové a skončila až v semifinále. Na Australian Open si v úvodním kole poradila s Martinou Trevisanovou.

Obě aktérky si teď vedou velmi dobře, ale Alexandrovová je herně přece jen o kus lepší, má letos na kontě velmi cenné skalpy a hlavně se v posledních dnech netrápí zdravotně jako česká naděje. V její prospěch navíc hovoří vzájemná bilance.

Tip: Alexandrovová ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-0 (kariérní 4-4)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Saisai Zheng (6-3 2-6 6-2)

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 38-29)

Jekatěrina Alexandrovová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Cesta turnajem: Trevisanová (6-3 6-4)



Tomáš Macháč (199.) - Matteo Berrettini (10.) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ)

Tomáš Macháč na letošním Australian Open slavil své premiérové vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a ve čtvrtek ho čeká premiérový souboj s hráčem elitní desítky. Dvacetiletý rodák z Berouna vyzve světovou desítku Mattea Berrettiniho.

Macháč do letošní sezony vstoupil tím nejlepším možným způsobem, když v katarském Dauhá bez ztráty jediného setu zvládl tříkolovou kvalifikaci Australian Open. Díky tomu se vydal do Melbourne a mohl si zahrát i jednu z generálek, na té však vypadl hned v prvním kole po porážce s domácím Jamesem Duckworthem. Svou premiéru na Australian Open už teď může považovat za úspěšnou, v souboji kvalifikantů mu vzdal Mario Vilella Martínez a český talent slavil první vítězství na grandslamech.

Berrettini nemůže loňskou sezonu hodnotit jako povedenou, jelikož se jen jednou dostal do čtvrtfinále. Další účast mezi nejlepší osmičkou přidal letos v lednu v Antalyi, kde v roli největšího favorita a nasazené jedničky v souboji o semifinále prohrál s Alexanderem Bublikem. V mnohem lepší formě hraje v Melbourne, v ATP Cupu snadno přehrál Dominica Thiema, Gaëla Monfilse i Roberta Bautistu a ve finále prohrál s rozjetým Daniilem Medveděvem. Na Australian Open zlepšenou formu potvrdil a ve třech setech přehrál Kevina Andersona.

Macháč patří k nejtalentovanějším mladíkům, ale jeho hra ještě není dostatečně vyspělá a český mladík teprve sbírá zkušenosti. Bylo by tedy obrovským překvapením, kdyby skvěle servírujícího a agresivně hrajícího Berrettiniho vyřadil. Tady by byl velkým úspěchem i jeden vyhraný set.

Tip: Berrettini ve třech setech

Tomáš Macháč - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2. kolo)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Tomáš Macháč - Australian Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Vilella Martínez (6-7 7-5 6-0 3-0 skreč)

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antalya (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Antalya (čtvrtfinále)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 2-0 (kariérní 122-60)

Matteo Berrettini - Australian Open

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Anderson (7-6 7-5 6-3)



• Cesta za obhajobou titulu •

Sofia Keninová (4.) - Kaia Kanepiová (65.) | Margaret Court Arena (3:00 SEČ)

Obhájkyni titulu Sofii Keninovou čeká ve druhém kole jedna z momentálně nejtěžších nenasazených soupeřek. Světová čtyřka narazí na bývalou světovou patnáctku a finalistku generálky Kaiu Kanepiovou, která obzvláště na grandslamech umí vyřazovat favoritky. Jediný dosavadní souboj vyhrála Kanepiová, jedná se však o skoro tři roky starý duel.

Finalistka loňského French Open Keninová neměla nijak vydařenou přípravu. V Abú Zabí se trápila se soupeřkami, které by měla porážet snadněji, a ve čtvrtfinále po vyhrané úvodní sadě schytala výprask od Marie Sakkariové. Nic se nezměnilo ani na generálce v Melbourne, kde ve čtvrtfinále neměla šanci proti Garbiñe Muguruzaové. V úvodním kole Australian Open měla potíže s domácí outsiderkou Maddison Inglisovou.

Kanepiová na konci loňské sezony ovládla tři podniky ITF a formu si přivezla i na svůj úvodní letošní turnaj na hlavním okruhu, který absolvovala přímo v Melbourne Parku. Estonská veteránka porazila například i Arynu Sabalenkovou a ukončila její parádní vítěznou sérii, až ve finále nestačila na Elise Mertensovou. Na Australian Open začala suverénním vítězstvím nad Anastasijí Sevastovovou.

Kanepiová má aktuálně skvělou formu a nebylo by překvapením, kdyby obhájkyni titulu vyřadila. Keninová se totiž trápí i s podstatně slabšími hráčkami, než je zkušená Kanepiová. Tady to vypadá na vyřazení jedné z nejvýše nasazených hráček.

Tip: Kanepiová ve třech setech

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 34-21)

Sofia Keninová - Australian Open

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: vítězka (2020)

Loňský výsledek: vítězka

Generálka: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Inglisová (7-5 6-4)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (finále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 12-39)

Kaia Kanepiová - Australian Open

Kariérní bilance: 9-11

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2009, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Melbourne 1 (finále)

Cesta turnajem: Sevastovová (6-3 6-1)



• Šlágry dne •

Stefanos Tsitsipas (6.) - Thanasi Kokkinakis (267.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)

Dnešní šlágr mužské dvouhry nabídne premiérový souboj mezi světovou šestkou Stefanosem Tsitsipasem a domácím, ale často zraněným talentem Thanasim Kokkinakisem, který zaútočí na vyrovnání svého grandslamového maxima a vylepšení toho na domácím grandslamu.

Tsitsipas loni v říjnu prohrál pětisetové semifinále s Novakem Djokovičem, v němž se zranil, a závěr sezony se mu právě i kvůli zdravotním potížím nepovedl. Do letošního tenisového roku však vstupuje velmi solidně. V ATP Cupu neztratil set s Alexem de Minaurem ani Robertem Bautistou a v úvodním kole Australian Open smetl Gillese Simona.

Kokkinakis před týdnem na generálce v Melbourne odehrál svůj první soutěžní zápas od září 2019 a nestačil v něm na krajana Alexe Bolta. Mnohem lépe vstoupil do úvodního grandslamu sezony, talentovaného Soon-Woo Kwonovi povolil jen šest her.

Bývalý 69. hráč světa Kokkinakis byl už jako teenager považován za obrovský talent, jenže zdraví mu nepřeje. Čtyřiadvacetiletý Australan se však nevzdává a poněkolikáté zkouší návrat. Jeho snažení na Australian Open Tsitsipas s největší pravděpodobností ukončí. Kokkinakis by ale s domácím publikem v zádech mohl řeckého favorita alespoň potrápit a možná uhrát i set.

Tip: Tsitsipas ve třech setech

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 137-63)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Simon (6-1 6-2 6-1)

Thanasi Kokkinakis - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2. kolo)

Bilance: 1-1

Bilance z posledních 10 zápasů: teprve třetí zápas od září 2019

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 2-4)

Thanasi Kokkinakis - Australian Open

Kariérní bilance: 3-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2014-15, 2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Soon-Woo Kwon (6-4 6-1 6-1)



Cori Gauffová (48.) - Elina Svitolinová (5.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Šestnáctiletá Cori Gauffová loni na Australian Open senzačně vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou a ve čtvrtečním šlágru může slavit další velmi cenný skalp, jelikož premiérově vyzve světovou pětku a dvojnásobnou čtvrtfinalistku Elinu Svitolinovou.

Gauffová hraje svůj třetí letošní turnaj a z obou předchozích odjížděla s bilancí 1-1. Zatímco v Abú Zabí dle očekávání nestačila na Marii Sakkariovou, na generálce v Melbourne nedopodávala zápas s Katie Boulterovou a nepotvrdila roli jasné favoritky. V prvním kole Australian Open nedala šanci Jil Teichmannové.

Svitolinová na obou letošních turnajích prošla mezi nejlepší osmičku, čtvrtfinále pro ni bylo vždy konečnou. V Abú Zabí neudržela vedení proti Veronice Kuděrmetovové, na melbournské generálce v super tie-breaku podlehla Elise Mertensové. Na úvodním grandslamu sezony si v prvním zápase ve velmi kvalitní bitvě poradila s Marií Bouzkovou.

Svitolinová má teď velmi slušnou formu, mnohem více zkušeností než americká teenagerka a je favoritkou na postup. Gauffová má ovšem v mladém věku na kontě několik cenných skalpů a není vyloučeno, že bude slavit další.

Tip: Svitolinová ve třech setech

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1, Abú Zabí (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1, Abú Zabí (2. kolo)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 2-2)

Cori Gauffová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Melbourne 1 (2. kolo)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-3 6-2)

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-1 (kariérní 51-23)

Elina Svitolinová - Australian Open

Kariérní bilance: 18-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018-19)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bouzková (6-3 7-6)